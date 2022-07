Forse il gioco di carte collezionabili che raggiunge i valori più assurdi: ecco le carte di Magic The Gathering più costose al mondo e qualche indicazione per capire quanto valgono le proprie.

L'universo del collezionismo regala perle inaspettate. La passione per le collezioni attraversa diverse generazioni e si trasmette dall'una all'altra con facilità, dipanandosi in mille settori. Uno dei più prolifici, che sembra creato apposta per generare rarità e valore, è quello delle carte collezionabili.

A differenza dei giochi di carte con un mazzo fisso, le carte collezionabili hanno regole flessibili che si aggiornano col tempo, e la possibilità di aggiungere nuove carte ogni volta. Il gioco si rinnova in continuazione, e la quantità di carte diventa sempre più elevata.

Le carte vengono pubblicate in nuove espansioni e hanno diverse rarità. Le più rare di ogni espansione iniziano a prendere valore, e alcune sfiorano il misticismo. Il record assoluto della carta più costosa del mondo lo detiene una del gioco Magic the Gathering, tra i più amati dai giocatori di livello professionistico e di lunga data. Ma anche alcune che abbiamo in casa potrebbero valere qualche gruzzolo.

Le carte Magic più costose per rarità: come capire se è rara o comune

Come altri giochi di carte collezionabili che sfoderano molte espansioni ogni anno, anche quelle di Magic hanno una distinzione stampata sulla carta per distinguere il livello di rarità.

Nelle carte Magic, i diversi livelli di rarità vengono definiti dal colore di un simbolo sulla carta. Da notare subito che questo livello di rarità non indica direttamente il valore di una carta Magic, bensì solo una prima idea per orientarsi.

Il simbolo da esaminare è posto nella riga centrale della carta, all'estremità destra. Si tratta di un piccolo disegno che indica l'espansione originale di cui la carta fa parte: è lo stesso metodo di distinzione usato dal gioco di carte collezionabili Pokémon. Ogni simbolo corrisponde a una sola espansione del gioco, in modo da non confondere le carte quando vengono ristampate.

Poiché il simbolo indica l'espansione, per capirne la rarità dovremo vedere invece il colore di questo simbolo.

Se il simboletto è nero, si tratta di una carta Comune. Ne escono almeno dieci in ogni pacchetto, e il loro valore unitario è pressoché nullo; possono essere utili per comporre mazzi di gioco, ma a livello di vendita, si propongono solo in grossi lotti economici.

Se il simbolo è argentato, la carta è una cosiddetta Non Comune. Pur essendo un livello sopra alle Comuni, anche queste carte valgono molto poco e non destano alcun interesse, perché ce ne sono almeno tre in ogni busta.

Se il simbolo è dorato, la carta è una Rara. È una categoria presente in quasi tutti i giochi di carte collezionabili, ma non è sinonimo automatico di un grande valore! Solitamente le Rare oscillano da alcune decine di centesimi fino a qualche euro. Se ne trova una per busta, ma visto che il ritrovamento di una rara è sicuro, per un collezionista sarà semplice reperire quella che vuole.

Diverso il discorso per l'ultimo colore del simbolo, quello rossiccio, che corrisponde alla rarità Mitica. Queste sono le carte ritrovabili nelle buste in edicola che possono rivelarsi di valore: a seconda della carta si possono toccare cifre decisamente interessanti, oltre le decine di euro. In media se ne trova solo una ogni otto bustine.

Come sempre, la forza della carta non ha molta influenza sul suo valore commerciale.

Come capire il valore e dove vendere le carte Magic più costose

Anche in Magic non esiste un vero listino commerciale. Si tratta di collezioni, quindi il prezzo lo fa il mercato, in base all'interesse che una determinata carta sta destando nei collezionisti.

È quindi normale che tra le carte di maggior valore rientrino di più quelle datate, oggi fuori stampa e difficili da reperire. Se avete una carta "Mitica" e al contempo vecchiotta, potrebbe valere qualcosa.

Ma come capire il valore esatto? In questo caso bisogna cercare direttamente la carta online. Oltre che su Google, è molto utile andare nei siti in cui si ospitano aste e vendite, in particolar modo se si tratta di siti specializzati in carte collezionabili.

Il primo passo è digitare il nome della propria carta su eBay, esaminare gli oggetti in vendita e soprattutto quelli già venduti, per farsi un'idea di un prezzo a cui è possibile venderla. Un altro sistema è la sezione Magic del sito CardMarket, frequentata da compratori abituali, oppure il sito TCGPlayer. Qui i prezzi saranno tendenzialmente più bassi per le carte non preziose, ma è perfetto per esaminare i veri valori di vendita per pezzi rari e introvabili.

Dove vendere le carte di Magic? Se si tratta di carte comuni, non comuni e rare di valore abbastanza basso, conviene provare a fare un lotto su eBay o Subito. Per qualche pezzo un po' più raro si può creare comodamente un account su CardMarket o TCGPlayer, o un annuncio su eBay.

Se si possiede una carta di ottimo valore, di diverse decine di euro, un annuncio singolo Compralo Subito su eBay o l'uso del negozio di CardMarket o TCGPlayer sono i metodi migliori.

Le carte Magic più costose al mondo

All'interno delle buste si può trovare una carta Mitica che frutta qualche decina di euro. Ma il gioco Magic: the Gathering raggiunge valori assurdi con le sue carte quando si tratta di pezzi ormai introvabili, fino a un record fuori ogni immaginazione.

Quelle di Magic, infatti, sono le carte dal valore generale più alto tra tutti i giochi di carte collezionabili più diffusi. E alcune hanno la caratteristica di prendere valore per la loro particolare efficacia nel gioco professionale. Si parte da una carta come Intuition che, pur vecchia, è acquistabile a poco più di cento euro, se rovinata. Quelle in buone condizioni schizzano almeno al doppio.

Il discorso cambia quando ci rivolgiamo a carte quasi mitiche. Difficile trovare una copia di Timetwister in versione Alpha, ma se ci capiterete davanti, non ci costerà meno di 15.000 euro. Stesso discorso per una carta simile, la Wheel of Fortune.

Alcune migliaia di euro costano anche come Time Vault, Shivan Dragon o Birds of Paradise. Se volevate usarle per creare un deck potente, è meglio virare su altro. Molto famosa la Time Walk, così potente da essere vietata nei tornei professionali perché consente di giocare un turno aggiuntivo: almeno 19.000 dollari!

È divertente la storia dietro Chaos Orb, un'altra carta da oltre 15.000 dollari: si racconta che nei primi anni di tornei di Magic, alcuni giocatori l'avessero presa e strappata davanti ai propri avversari, fino a ridurla a brandelli e spargerla sulle carte avversarie. Il motivo? La carta dice che distrugge le carte in gioco che riesce a toccare. Certo, non si doveva giocare così. Non si sa se la storia sia vera, fatto sta che si racconta come i giocatori la strappassero pensando non prendessero valore. Beh, in quel caso si sono sbagliati.

Le Dual Lands e le Moxes sono set di carte multiple che costano ognuna dai 5.000 agli oltre 30.000 dollari a seconda della carta. E nessuna di loro è quella al primo posto della classifica! L'ultima, infatti, sfiora anche quelle di maggior valore di Yu-Gi-Oh!.

A dominare infatti c'è il mitico Black Lotus, cioè Loto Nero. La sua versione più rara, cioè l'Alpha, è stata ufficialmente venduta a oltre 500.000 dollari: è considerata il sacro Graal di tutte le carte collezionabili, e c'è chi – come il cantante Post Malone – dichiara di averne presa una per 800.000 dollari. In passato, però, alcuni annunci riportavano diversi milioni di dollari. Cifre da urlo.