PlayStation Plus è un servizio che mette a disposizione degli abbonati un catalogo di titoli allettante, con a turno una serie di videogiochi gratuiti che cambiano ogni mese: vediamo quali saranno quelli di novembre 2022!

Come funziona PlayStation plus

Si tratta di un abbonamento che presenta tre diverse fasce di prezzo:

Essential, che dà diritto a giochi mensili, multigiocatore online e sconti esclusivi

Extra, che offre tutti i vantaggi del piano essential più un catalogo giochi aggiuntivo e gli Ubisoft+ Classics

Premium, che aggiunge ai vantaggi di extra anche versioni di prova gratuite di titoli che devono ancora uscire e streaming nel cloud

Per chi disponesse di un abbonamento Sony, ogni mese vengono messi a disposizione nuovi giochi a titolo gratuito senza nessun costo aggiuntivo.

Già da qualche giorno circolavano i titoli gratuiti del mese grazie a diversi leaks, ma l'annuncio ufficiale è arrivato puntuale alle alle 17.30 del 26 ottobre.

Per i giochi di ottobre, Sony ha rimosso il termine di scadenza dei titoli su PlayStation Plus, ed è quindi impossibile sapere per quanto tempo il gioco rimane disponibile a titolo gratuito. Non si sa se si tratta di un cambiamento alla policy che garantirebbe la fruibilità di un gioco a tempo indeterminato.

Non solo: Sony ha anche aggiunto un’opzione per cambiare la regione dei classici PS1, permettendo il passaggio dalla versione PAL a NTSC a seconda delle preferenze. Mossa probabilmente pensata per corroborare un’altra iniziativa, ovvero quella di aggiungere nuovi titoli PS1 al catalogo e la possibilità di sbloccare trofei inediti.

I titoli gratuiti di PlayStation Plus per Novembre 2022

Secondo l’annuncio di Sony, i titoli gratuiti di questo mese saranno NiOh 2, Heavenly Bodies e l’intera LEGO Harry Potter Collection. Una selezione variegata, che quindi potrà accontentare i gusti di diverse fasce di videogiocatori.

NiOh 2

NiOh 2 è un titolo a genere soulslike, sviluppato da Team Ninja. È in realtà il prequel del primo NiOh, ed è ambientato nel giappone feudale, aggiungendo però la componente fantasy di demoni e Yokai.

Uno storyline decisamente interessante unito a un gameplay fluido rendono questo titolo un ottimo investimento per gli appassionati del genere.

LEGO Harry Potter Collection

Questo è invece un cofanetto che include al suo interno due giochi, e che permette quindi al giocatore la storyline completa dal primo anno ad Hogwarts fino all’ultimo, con protagonisti gli immancabili Harry, Ron ed Hermione insieme ad altri personaggi del celebre romanzo.

Heavenly Bodies

A differenza dei primi due, Heavenly Bodies è un titolo indie, a tema scifi, che comprende tutta una serie di avventure ed enigmi da risolvere in totale assenza di gravità.

Impersonerai quindi un astronauta alle prese con le mansioni quotidiane che si svolgono su una nave spaziale. Dallo stile grafico davvero piacevole, alle missioni poco fast-paced, Heavenly Bodies è un ottimo titolo da scoprire per rilassarsi tra uno slasher e un action-RPG.

I titoli disponibili questo mese saranno giocabili in modalità gratuita dal primo di novembre al sei dicembre compreso, mentre quelli nuovi verranno annunciati a metà mese.