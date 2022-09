Il cantante e giudice di X Factor non è single: ecco cosa sappiamo della sua fidanzata, dalla passione per il fitness e lo yoga all'amicizia con Chiara Ferragni.

In molti lo hanno conosciuto grazie alla sua partecipazione al Festival di Sanremo con il brano Dove si balla, ma Dargen D’Amico bazzica negli ambienti musicali milanesi da tempo. Amico fedele di Fedez, ha scritto insieme al rapper Chiamami per nome. Inoltre, è anche produttore discografico dell’etichetta Giada Mesi.

A marzo è uscito il suo ultimo album Nei sogni nessuno è monogamo. Ora è presente tutti i giovedì in prima serata su Sky Uno nel talent show X Factor in qualità di giudice al fianco dell’amico Fedez, Ambra Angiolini e Rkomi. Ma se da un lato la sua popolarità è aumentata, dall’altro è accresciuta anche la curiosità sulla sua vita privata. Vediamo nel dettaglio chi è la fidanzata e cosa fa nella vita.

Giulia Peditto e Dargen D’Amico: una storia d’amore lontano dai riflettori

Dargen D’Amico è molto riservato sulla sua vita privata e sappiamo che non ama farsi vedere senza occhiali. Tuttavia, i fan più attenti hanno notato alcune coincidenze che fanno pensare che ci sia una love story in corso tra lui e Giulia Peditto.

Complici le storie che pubblicano Fedez e Chiara Ferragni, la coppia è apparsa spesso insieme nelle storie dei coniugi Ferragnez. Inoltre, spesso i due pubblicano foto senza tag, ma ad un occhio più attento non sfugge che si tratta dello stesso posto. Inoltre, si vocifera che Giulia Peditto fosse presente a Sanremo per sostenere il suo ragazzo durante la kermesse. I due ovviamente non hanno rilasciato nessuna intervista, ma ormai non hanno bisogno di altre conferme i fan più fedeli del cantante.

Chi è Giulia Peditto e cosa fa nella vita

Giulia Peditto è una nota istruttrice di yoga che sul suo profilo Instagram conta 25mila follower. Spesso è comparsa in compagnia di Chiara Ferragni, l’influencer italiana più famosa al mondo. Insieme hanno condiviso cene e vacanze. Carnagione olivastra e capelli ricci denotano le sue origini senegalesi.

Lo yoga per lei è vita. Pratica questa disciplina da sei anni, è diventata un’istruttrice a tutti gli effetti riuscendo a trasformare la sua passione in lavoro. Svolge lezioni online, ma anche corsi privati. Tra i suoi clienti, figurano La Pina e Diego Passoni, speaker di Radio Deejay. Spesso appare sui social in compagnia delle sorelle Ferragni ed è stata anche una modella per alcuni tutorial del truccatore di Chiara, Manuele Mameli.