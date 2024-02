Chi è Susy Del Giudice: studi, carriera e vita sentimentale dell'attrice di fiction Rai

Gli appassionati del mondo delle fiction conosceranno bene il volto e il talento di Susy Del Giudice, una delle attrici più apprezzate della sua generazione.

Scopriamo insieme tutti i dettagli sulla sua vita, dalla carriera alla vita sentimentale.

Susy Del Giudice, chi è il volto noto delle fiction Rai

All'anagrafe Assunta Del Giudice, Susy Del Giudice nasce a Napoli il 9 febbraio 1969, sviluppando una passione per la recitazione in tenera età.

A soli 7 anni, infatti, esordisce a teatro con Beniamino Maggio, per poi prendere parte a diversi spettacoli con le compagnie più note dell'ambiente, come quelle di Mario Scarpetta, Luigi De Filippo e Giancarlo Sepe.

Così facendo, Susy Del Giudice entra a far parte del mondo dello spettacolo, recitando anche davanti la macchina da presa.

Dal cinema alle fiction: la carriera di Susy Del Giudice

A seguito dell'esperienza teatrale, l'attrice intraprende un percorso dinanzi la macchina da presa, che la porterà a recitare al fianco di Vincenzo Salemme e di Sergio Assisi, prendendo parte al cast del film A Napoli non piove mai.

La fama arriva anche grazie alla sua partecipazione in serie di successo, come Gomorra, ma anche nelle fiction più famose in casa Rai, come Mina Settembre e Il commissario Ricciardi.

Il suo nome è stato confermato nel cast di Lolita Lobosco 3, dopo aver preso parte alle precedenti stagioni al fianco di Luisa Ranieri.

Non resta ora che scoprire alcuni dettagli sulla vita privata dell'attrice napoletana.

Susy Del Giudice e l'amore con il collega Giovanni Esposito

Tanta è ora la curiosità riguardo la vita sentimentale di Susy Del Giudice e, osservando i suoi profili social, è possibile scoprire chi è la dolce metà dell'attrice.

Il compagno, inoltre, non è sconosciuto al mondo dello spettacolo, parliamo di Giovanni Esposito, noto attore di cabaret e spesso presente in film e serie tv comici.

Assieme alla figlia Mela, Susy e Giovanni condividono così una relazione che riesce a fondere la vita privata con quella lavorativa, dato il successo che entrambi hanno ottenuto nel corso della loro carriera.

