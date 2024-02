Chi è l'ex marito di Teresa Mannino: età, lavoro, curiosità e rivelazioni incredibili

Teresa Mannino, comica italiana originaria di Palermo, ha parlato apertamente della sua vita sentimentale in alcune interviste. Scopriamo chi è il suo ex marito.

Teresa Mannino è un'attrice, cabarettista e conduttrice italiana. Ha raggiunto la notorietà come comica e presentatrice attraverso il programma televisivo "Zelig".

Tuttavia, i suoi primi passi sono stati mossi in radio e a teatro nei primi anni 2000, dopo aver conseguito una laurea in Filosofia e aver frequentato la scuola di recitazione del Teatro Carcano di Milano. Ma cosa sappiamo sulla vita privata di Teresa Mannino? Scopriamo chi è il suo ex marito e cos'ha rivelato sulla sua storia d'amore.

Chi è l'ex marito di Teresa Mannino

In un'intervista Teresa Mannino ha parlato apertamente della sua vita sentimentale, ammettendo di essere stata infedele in passato. La comica italiana, infatti, ha rivelato di aver tradito il suo ex marito con Andrea, un batterista italiano incontrato durante il matrimonio e ritrovato poi dopo la separazione.

Teresa Mannino, in particolare, ha raccontato del momento in cui ha rivisto Andrea dopo la separazione, precisamente 13 giorni dopo. I due, si sono incontrati in un autogrill casualmente a Verona, e da lì è ricominciato l'amore che avevano lasciato in sospeso.

Dalla loro storia è nata nel 2009 la figlia Giuditta, l'altro grande amore di Teresa. Oggi ha 14 anni, ma la Mannino ha sempre scelto di tenere riservato ogni dettaglio legato alla figlia. Tuttavia, dal 2014 Teresa ha una relazione con il regista e produttore cinematografico Paolo Santolini, che ha incontrato sul set del docufilm "Il maestro senza regole".

Quanto guadagna Teresa Mannino a Sanremo 2024?

Teresa Mannino è la co-conduttrice di Amadeus nella terza serata della 74° edizione del Festival di Sanremo.

Come per gli altri co-conduttori, cioè Giorgia, Marco Mengoni e Lorella Cuccarini, Teresa Mannino dovrebbe guadagnare circa 250.000 euro.

Quanti anni ha Teresa Mannino?

Teresa Mannino oggi ha 53 anni. L'attrice e comica italiana, infatti, è nata il 23 novembre 1970 a Palermo.

Tuttavia, oggi vive con la sua famiglia a Milano, ma appena può cerca sempre di tornare nella sua terra d'origine, cioè la Sicilia.

Dove vedere Teresa Mannino nel 2024?

La celebre attrice italiana Teresa Mannino ha annunciato un tour "Il giaguaro mi guarda storto". Ecco le date disponibili del suo tour:

• dal 15 al 18 febbraio 2024 al Teatro Sociale di Mantova

• il 26 marzo 2024 al Teatro Ariston di Sanremo

• dal 5 al 7 aprile del 2024 al Teatro dei Rinnovati di Siena

• il 23 e il 24 aprile 2024 al Teatro Metropolitan di Catania

Il prezzo dei biglietti corrisponde a una cifra compresa tra i 28 e i 51 euro a persona. Tutte le altre date, invece, sono già andate sold-out.

Lo spettacolo "Il giaguaro mi guarda storto" parla di sogni e speranze, con l'obiettivo di stupire gli spettatori e portarli in un mondo che racconta le esperienze di vita dell'uomo paragonandole a quelle degli animali.

Leggi anche: Sanremo 2024, la scaletta della terza serata: ecco l'ordine dei cantanti in gara