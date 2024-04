Cinema, ecco i 4 attori italiani più pagati: le cifre sono da capogiro

Il cinema italiano è ricco di attori e attrici di livello internazionale: molti sono coloro che ricevono cifre da capogiro per il loro lavoro. Ecco chi sono i 4 più pagati.

Il cinema italiano è da sempre considerato uno dei migliori al mondo. Nelle diverse epoche storiche questo ha subito diverse fasi, dall’epoca florida del 1910 e sul piano artistico molti film sono stati acclamati a livello internazionale dal secondo dopoguerra fino alla metà degli anni Settanta.

Oggi il cinema italiano è spesso tacciato di non essere a quei livelli anche se non mancano eccezioni del caso.

Infatti molti volti noti, lavorano anche all’estero, con ruoli molto spesso importanti in film e serie di livello europeo ed hollywoodiane.

Ma quali sono gli attori italiani più pagati in assoluto?

Scopriamolo insieme.

Cinema, ecco i 4 attori italiani più pagati degli ultimi tempi: le cifre sono da urlo

Il cinema italiano è vasto e diversificato: con il passare del tempo ha creato delle vere star che sono riuscite a fare successo anche al di fuori dei confini nazionali.

Non solo cinema però, ma anche tv grazie alle numerose serie di successo che negli ultimi anni hanno preso sempre più piede.

Reperire informazioni circa i cachet e i guadagni è davvero difficile, negli Stati Uniti ad esempio queste informazioni sono pubbliche mentre in Italia c’è ancora molta resistenza in merito anche se non è impossibile conoscere i cachet dei vari artisti.

Se in passato non erano certamente noti i guadagni di Alberto Sordi, Nino Manfredi o Vittorio de Sica, oggi è certamente più facile conoscere i cachet.

La cosa che va detta subito che ai cachet del cinema molti attori sono pagati anche in base alle apparizioni tv: anzi forse lo sono di più.

Va detto che non tutti hanno guadagni stellari, le comparse ad esempio non vanno oltre i 1.000 euro.

Ma chi sono gli attori più pagati d’Italia?

Tra i più pagati ci sono:

• Terence Hill;

• Christian De Sica;

• Luca Zingaretti;

• Raoul Bova.

Terence Hill

Il primo posto degli attori più pagati spetta a Terence Hill, al secolo Mario Girotti, star dei film slapstick assieme a Bud Spencer negli anni ’70 e ’80.

Negli ultimi tempi è stato il protagonista di una delle serie più seguiti del piccolo schermo Don Matteo, anche se di recente ha lasciato il posto ad un altro mito del cinema italiano Raoul Bova.

Anni fa insieme al suo fraterno collega Bud Spencer e negli anni pare abbiamo accumulato un patrimonio che secondo le stime arriva a 180 milioni di dollari, il che lo fa essere tra gli attori più pagati al mondo.

Christian De Sica

Subito dopo Terence Hill troviamo Christian De Sica, il figlio d’arte, che insieme a Massimo Boldi ha recitato in numerosi Cinepanettoni di Natale, dominando le sale cinematografiche dagli anni ’90 al 2011.

Quel periodo è stato il momento d’oro per l’attore romano. Le indiscrezioni parlano di un patrimonio di 180 milioni di euro.

L’artista pare abbia incassato mezzo milione di euro a film aggiungendo il valore di una villa in vendita da 3 milioni a Capri.

Luca Zingaretti

Tra gli attori più pagati c’è l’amato Commissario Montalbano ossia** Luca Zingaretti. Nonostante sia uno degli attori più noti a livello televisivo, ha una carriera di successo anche nel settore teatrale e cinematografico.

Ma quanto guadagna l’attore? Secondo alcune indiscrezioni, si parla di cifre non proprio basse: il suo guadagno si attesterebbe fra 200 e 300 mila euro per ogni film.

Raoul Bova

Secondo una recente indagine, però fra i più ricchi in assoluto c’è Raoul Bova con un patrimonio di circa 145 milioni di dollari.

Secondo la rivista People With Money, Bova avrebbe incassato tra il 2019 e il 2020 46 milioni di dollari.

Oltre ai ricavi derivanti dalla sua professione Raoul avrebbe investito in varie attività imprenditoriali: una catena di ristoranti, Le pizze di Papà Raoul, della squadra di calcio Gli Angeli di Roma e del marchio Vodka Pure Wonderbova – Italia.