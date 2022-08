Dal successo con gli One Direction alla fortunata carriera da solista, la fama di Harry Styles non si arresta e con questa non smette di crescere neanche il suo patrimonio. Ecco quanto guadagna il cantante.

Diventato famoso nel 2010 prima con gli One Direction e successivamente con la carriera da solista è praticamente impossibile non sapere chi sia Harry Styles. Il cantante infatti, oltre all'immensa fama è riuscito negli anni ad accumulare un patrimonio vastissimo. Ecco di quanto stiamo parlando.

Harry Styles, il successo oltre gli One Direction

Chiunque sia stato adolescente nel primo decennio degli anni 2000 avrà sicuramente assistito all'ondata di successo che ha travolto Harry Styles e gli altri componenti degli One Direction, il gruppo musicale che ha visto la luce grazie alla partecipazione di ognuno dei componenti alla settima edizione di X Factor UK.

Harry Styles sin da subito è stato riconosciuto come uno degli elementi più di spicco durante la sua esperienza nella band e anche per quanto riguarda il percorso da cantante solista ha saputo trovare la giusta chiave per farsi notare da un pubblico un po' più adulto rispetto ai teen, target iniziale del quartetto.

Ad oggi Styles, classe 1994, ha all'attivo 3 album (senza contare i 5 già pubblicati con la band britannica) e un brand di beauty, Pleasing, con il quale promuove prodotti estetici genderless, ovvero senza etichette di genere e ha recitato anche in diversi film, tra cui Dunkirk diretto da Christopher Nolan, già dietro la macchina da presa del film-capolavoro Interstellar.

Harry è anche stato protagonista inconsapevole di diverse fanfiction, ovvero racconti di fantasia inventati dai fan e pubblicati sulla piattaforma di Wattpad. Da uno di questi racconti è nato un libro che è poi diventato un film disponibile sulla piattaforma di streaming di Amazon: After, la storia d'amore tra Tessa e Hardin.

Quanto guadagna il cantante

Come abbiamo già accennato, è chiaro come grazie al suo enorme successo Styles abbia avuto l'opportunità di accumulare un gruzzoletto niente male per un ragazzo tanto giovane come lui.

Impossibile pensare di scendere nei dettagli per ragioni di privacy. Quello che però si sa grazie ad alcune indiscrezioni è che il patrimonio dell'artista si aggirerebbe attorno gli 86 milioni di dollari una cifra che sempre stando alle informazioni che si riescono a trovare, sarebbe la più alta rispetto a quelle dei patrimoni degli altri ex componenti della band.

Cosa non del tutto strana se comunque si pensa che a differenza dei suoi tre colleghi, oltre ad essere impegnato in campo musicale Harry Styles si è fatto conoscere anche in altri ambiti.

Il legame con il mondo LGBTQ+ e le critiche

Harry Styles è anche un attivo sostenitore del mondo LGBTQ+ e si è espresso più volte pubblicamente a favore dei diritti della comunità. Lo stesso ragazzo ad un certo punto della sua carriera da solista ha iniziato a mostrarsi con abiti queer, indumenti ancora una volta senza genere giocando con dettagli che la società ha sempre considerato femminili.

Una mossa che se da una parte ha attirato molti consensi, dall'altra ha innescato le accuse di queerbaiting, ovvero la pratica di mostrarsi vestito in un certo modo con lo scopo di attirare approvazioni.

In particolare, a Harry si contestava il fatto di non aver mai espresso pubblicamente di fare parte della comunità LGBTQ+ perché si sarebbe mostrato ufficialmente solo in compagnia di ragazze, il che farebbe di lui semplicemente una persona eterosessuale.

Accuse che comunque il cantante ha rispedito al mittente dichiarando di non essersi mai mostrato pubblicamente insieme a nessuno. Harry ha anche aggiunto che per lui, la sessualità "è come un viaggio". Un viaggio alla scoperta di se stessi con qualche tappa dallo psicologo da cui va con l'obiettivo di prendersi cura della propria mente così come si prende cura del proprio corpo.