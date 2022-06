Ti sei mai chiesto come aumentare followers TikTok gratis? Ecco la guida per il 2022. È l'articolo guida perfetto per scoprire quanti TikTok fare al giorno per aumentare followers gratis, come crescere su TikTok gratis nel 2022, passando dall’inizio, alla parte centrale fino agli spunti finali.

Per aumentare i followers TikTok gratis non servono i bot e i finti follower poiché i fake vengono captati dalla piattaforma e hanno una conseguenza disastrosa: penalizzazione del profilo. Ecco, per questo servono followers TikTok gratis reali e veri. La crescita TikTok in modo organico è la soluzione ideale, andando incontro all'algoritmo.

Per questo abbiamo introdotto come aumentare followers TikTok gratis senza pubblicità e senza pagare nulla. Serve creatività, costanza e un pizzico di innovazione, tutto il resto te lo forniamo noi: leggi la guida per aumentare followers TikTok gratis per il 2022. Tra l'altro si può guadagnare con TikTok, lo sapevi?

È la breve guida perfetta per scoprire quanti TikTok fare al giorno per aumentare followers gratis, come crescere su TikTok gratis nel 2022, passando dall’inizio, alla parte centrale fino agli spunti finali: è tutto molto importante.

Quanti TikTok fare al giorno per aumentare followers gratis

In molti pensano che si debba pubblicare tantissimi video TikTok al giorno per aumentare followers TikTok gratis, mentre altri, pensano che sia necessario non pubblicare tutti i giorni ma farlo un giorno sì e l’altro no, oppure solo 3 volte nella settimana.

Le visioni di pensiero si schierano in parti differenti, tutto dipende effettivamente dalla propria strategia. Allora qual è la frequenza perfetta? Non esiste per certo una frequenza ideale che fa al caso di tutti per raggiungere un grande numero di follower TikTok gratis.

Infatti, dipende tanto dagli argomenti dei contenuti e dal proprio audience, ossia, pubblico. Quanti TikTok fare al giorno? Rispetto ad Instagram, puoi farne molti di più, sempre senza esagerare. Secondo Breakingasocial, i creator su TikTok pubblicano in media 3 volte al giorno ottenendo un ottimo numero di visualizzazioni e interazioni.

Di conseguenza, riescono a guadagnare e ad aumentare il numero di seguaci. Inoltre, consiglia un video al giorno, massimo due. Per spingere i video e finire nei per te aumentando il numero di follower TikTok gratis, si dovrà integrare nella strategia quanti video pubblicare in un giorno su TikTok.

Questo perché la frequenza di pubblicazione è estremamente importante. Mai sacrificare quantità per qualità: si parte da questo. Volendo, potresti pubblicare anche 4 video al giorno, ma solo ed esclusivamente se fatti di qualità. Solo così si possono aumentare followers TikTok gratis.

È anche vero che persone creative riescono a fare molti più contenuti ma questo non esclude che gli altri non possano, anzi, è qui che viene il bello: si possono fare quanti TikTok si vogliono durante la giornata, purché siano di valore, altrimenti, programma per la prossima volta.

Ti consigliamo allora di badare alla qualità in proporzione con la quantità e di decidere se fare uno o due TikTok al giorno.

Come aumentare i follower TikTok gratis: introduzione guida 2022

Iniziamo come una breve introduzione su come aumentare followers TikTok gratis. Diventare famosi e andare virali è fattibile, partendo da una scorciatoia, la quale, si rivela il modo più veloce. Ci vengono in soccorso delle applicazioni volte a raggiungere l’obiettivo.

Per arrivare a tale scopo, usare piattaforme come TikFans o Instafollower è utile in questa fase. Si tratta di piattaforme con una grande e intera community. È il posto adatto per aiutarsi a vicenda con altre persone che, come te, vogliono aumentare followers TikTok gratuitamente e subito.

Si presenta come applicazioni gratuite da scaricare in cui scambiare like, commenti, condivisioni e seguaci. Anche Instafollower, che dal nome sembra solo per Instagram, è ideale anche per TikTok. Funziona allo stesso modo di TikFans, entrambi aiutano a crescere followers TikTok gratis e velocemente.

Le scorciatoie non sono la strategia e nemmeno si avvicinano minimamente. Infatti, a lungo termine non è per niente efficace. Per cui, prosegui dritto in questa guida del 2022 e scopri come aumentare followers TikTok gratis, attraverso metrologie e trucchi professionali.

Inoltre, è di fondamentale importanza non comprare followers TikTok gratis perché non portano risultati, anzi, tutti i social media, tra cui TikTok, si accorgono dei profili finti e penalizzano gli l’account interessati. I followers TikTok finti non fanno la differenza.

Come crescere su TikTok gratis nel 2022: parte principale guida 2022

Aumentare followers TikTok gratis e in modo organico comporta tanto lavoro sui contenuti e molta costanza. Creare dei brevi video musicali sembra facile ma non è proprio così.

Questo perché devi selezionare la canzone da utilizzare, quindi fare un lavoro di ricerca della musica in tendenza e che nel frattempo stia bene anche con la transizione o movimento o comunque del video in sé. Poi, modificare il video TikTok è quasi sempre obbligatorio. Per cui tutto questo toglie tanto tempo prezioso.

Durante ogni fase, esistono elementi che attirano i followers TikTok, eccone alcuni per migliorare la copertura e diventare virali su TikTok: segui e smetti di seguire i profili più popolari, partecipa a sfide virali, una applicazione di editing professionale per fare video d’effetto, usa una tendenza o trend, inserisci transizioni.

Tutti questi fattori appena elencati sono i preferiti degli utenti TikTok. Seguendo e smettendo di seguire gli account più popolari ha il fine di farsi notare e di aumentare l’autorità sulla piattaforma. Dopo un bel po’ di tentativi, questa strategia può funzionare, poiché i profili più seguiti possono notarti e farti notare.

Partecipando a sfide virali permette di usare i contenuti più in voga del momento. In questo caso punterai sulla popolarità e i contenuti dovranno essere per un grande pubblico non segmentato. A questo si aggiungono hashtag e audio di tendenza, per rendere tutto perfettamente in regola per aumentare i followers TikTok gratis in modo organico.

Attenzione ad usare gli hashtag migliori perché altrimenti potrebbero solamente penalizzare il contenuto. Usando una applicazione di editing puoi dare una spinta in più ai contenuti e ottenere più followers TikTok gratis. I video accattivanti e d’effetto sono i preferiti dal pubblico di TikTok, per non parlare di quelli divertenti.

Le app migliori in questa fase sono: Adobe Premiere e InShot, uno professionale e l’altro amatoriale, entrambi molto funzionali. Inserire filtri accattivanti è l’equivalenza di usare musica virale, renderà tutto più piacevole e potrai raggiungere quanti più follower TikTok gratuitamente in poco tempo.

I trend e le tendenze sono utili solo per contenuti generici, comunque da inserire nella strategia, come sono da mettere anche i video con le transizioni, tanto amate da un grande pubblico su tutti i social.

Come aumentare followers TikTok gratis? Guida 2022: ultimi spunti

Giunti al termine, vediamo gli ultimi spunti per aumentare followers TikTok gratis nel 2022. Per crescere sull’applicazione e diventare popolare, quindi, andare virale con i video, bisogna concedersi il giusto tempo per questa attività.

La prima cosa da fare è configurare il profilo, poi, individuare il pubblico e segmentarlo per creare contenuti ad hoc, sfruttare i trend del momento, usare gli hashtag giusti e soprattutto pubblicare nel momento giusto.

Non solo, puoi collaborare con altri influencer, usare le call to action (invito all’azione) alla fine del video, per chiedere un like, commenti e condivisioni, scegliere la musica migliore, interagire con altri utenti e promuovere i video migliori agli amici.

