Non vorrai assolutamente perderti la nuova funzione introdotta da Instagram, ovvero quella che ci permette – proprio come su TikTok – di fissare fino a 3 post in alto, all’inizio del nostro feed. Scopri come funziona!

Tutti abbiamo uno o più post preferiti su Instagram, e vorremmo che essi evitassero di venire sommersi dall’altra montagna di contenuto che pubblichiamo. Vorremmo vederli sempre lì, all’inizio, ed essere sicuri che essi siano i primi ad essere guardati una volta aperto il nostro profilo.

Per questo motivo, non vorrai assolutamente perderti la nuova funzione introdotta da Instagram, ovvero quella che ci permette – proprio come su TikTok – di fissare fino a 3 post in alto, all’inizio del nostro feed.

Il 7 Giugno, infatti, il CEO di Instagram, Adam Mosseri, ha annunciato questa nuove funzionalità, che permetterà agli utenti di selezionare i loro 3 post preferiti e metterli in evidenza, così da poter gestire meglio il feed e garantire una maggiore libertà di manovra.

Ma cos’è nello specifico un post “fissato in alto”, e come funziona? Ecco tutto quello che c’è da sapere su questa nuova funzionalità!

Ecco cosa significa “fissare in alto” su Instagram

Proprio come per altre piattaforme, la funzionalità “fissa in alto” di Instagram ti permette di selezionare fino a tre post sul tuo profilo e renderli i primi a comparire sul tuo feed. È un ottimo modo per pubblicizzare i tuoi contenuti migliori.

La parte migliore è che questa funzione non necessita di un numero minimo di followers per poterla utilizzare, perché tutti quanti possono accedervi. Attenzione tuttavia: se il tuo feed ha una struttura particolare, dovrai fare attenzione a quali feed decidi di fiddare in alto!

Come fissare in alto un post su Instagram

Se vuoi testare la nuova funzionalità di Instagram, ecco cosa dovrai fare:

Apri Instagram

Naviga fino al tuo profilo

Seleziona il post che vorrai fissare in alto

Seleziona i tre puntini in alto a destra

Selezione “Fissa sul tuo profilo”

Dopo averlo fatto, vedrai comparire una piccola icona di una puntina nell’angolo in alto del tuo post. Potrai ripetere l’operazione su fino a tre elementi sul tuo feed, senza limite di tempo.

Fissare in alto i Reels su Instagram

Si, puoi utilizzare questa funzione anche per i Reels, così da mettere al primo posto i tuoi video migliori.

Ecco dove compaiono i post fissati in alto su Instagram

Una volta che avrai fissato in alto un post o un Reel sul tuo feed, il post verrà rimosso dalla sua ordinaria collocazione e messo in cima al feed, proprio come accade per i post più recenti. Tuttavia, la data di pubblicazione sarà la stesa, e comparirà l’icona di una puntina sul post.

Siccome potrai fissare fino a tre post, potrai riempire la prima riga del tuo feed con i tuoi post e Reel preferiti. Tieni a mente che essi verranno ordinati in ordine di fissaggio, quindi assicurati di studiarne bene prima il layout!

Ecco chi può vedere i tuoi post fissati in alto su Instagram

Dopo aver fissato i tuoi post o Reel in alto, tutti coloro che hanno accesso al tuo profilo potranno vederli. A seconda se hai un profilo private o pubblico, quindi, l’operazione sarà visibile a tutti.

Come rimuovere un post fissato in alto su Instagram

Se il tuo post fissato in alto scombina l’aspetto del tuo feed, oppure vorrai cambiarlo, potrai facilmente rimuovere il fissaggio ed esso tornerà alla sua collocazione originale. Per farlo:

Apri Instagram

Vai sul tuo profile

Seleziona il post che vuoi rimuovere

Seleziona i tre puntini in alto a destra

Seleziona “Rimuovi post fissato dal tuo profilo”

Dopodichè, il tuo post verrà riposizionato alla data di pubblicazione iniziale, e non sarà più il primo a vedersi sul tuo feed.

La funzione “fissa in alto” non funziona

Non riesci a trovare la funzione “fissa in alto sul tuo account”? secondo Meta, per accedere a tutte le nuove funzionalità di Instagram è consigliabile aggiornare costantemente l’app ogni volta che un nuovo update viene annunciato sul Play Store o su App Store.

Dopo aver aggiornato l’app, se non vedrai ancora la funzione, dovrai contattare l’assistenza per capire cosa succede, ma a nessuno è mai capitato!

Instagram sta copiando TikTok? Ecco gli esempi più lampanti

La funzione “fissa in alto” è solo una delle ultime che il colosso di Meta ha spudoratamente copiato da TikTok, dopo che quest’ultima piattaforma ha visto un boom impressionante dal 2020 in poi. Ripercorriamo insieme i due esempi più lampanti!

1. Instagram Reels

Instagram Reels è una piattaforma aggiuntiva su Instagram che ha capitalizzato sul successo del formato in video breve, e che oggi vede tantissimi utenti pubblicare i propri skit, balletti e lipsync anche su Instagram.

Tuttavia, il colosso di Meta è stato beffato: sempre più persone pubblicano infatti i propri TikTok proprio su Instagram Reels, facendo pubblicità al colosso cinese e attirando sempre più persone sulla piattaforma rivale!

2. Le funzioni di editing video

Dai duetti alla musica, fino agli stitch e la funzione text to speech, ormai Instagram Reels è diventata una vera e propria copia di TikTok, almeno per quanto riguarda l’editing. In tantissimi si sono lamentati dei costanti aggiornamenti e dello sfasamento totale della struttura di Instagram.

I creator hanno infatti sostenuto che questo atteggiamento da parte di Meta sta effettivamente danneggiando gli influencer storici, che hanno basato la propria carriera su foto e storie, e che oggi si trovano a dover imparare un modello di business tutto nuovo.