Sai come fare marketing per la musica con i video TikTok? Quest'ultimo ora come ora offre spazio soprattutto agli artisti emergenti. In questo articolo mostreremo perché sfruttare i video TikTok per il marketing se fai musica, come farsi conoscere, i vantaggi e la strategia da usare.

I video TikTok si possono sfruttare veramente bene per il marketing nel settore musica poiché l’applicazione è una piattaforma di content discovery, ossia, composta anche da video virali TikTok brevi e veloci, i quali, non richiedono un grande impegno mentale.

Infatti, TikTok viene usata dagli utenti per puro svago: qui entri in gioco tu con la musica marketing. Rispetto agli altri social media, ad esempio YouTube, anch’esso per fare marketing per la musica, è un portale di content consumption, cioè, usato da persone per approfondire gli argomenti o temi di conoscenza, di un brand, prodotto, servizio, o in questo caso, canzone e artista.

Per questo, per poter fare bene campagne marketing per la musica anche organiche, si può scegliere TikTok poiché con il content discovery si può arrivare a tantissime persone grazie ai video TikTok.

Una nuova ricerca riportata sul blog ufficiale di TikTok annuncia che il social sta rivoluzionando il settore della musica, sia per le etichette discografiche, che per il pubblico e gli artisti affermati ma soprattutto per quelli emergenti: è TikTok a rivelarlo!

Musica marketing: perché sfruttare i video TikTok

Questo tipo di social network per i musicisti e i cantanti fornisce un passo avanti per far scoprire dalle persone in modo efficace. Difatti, il musica marketing con i video TikTok sta funzionando alla grande per gli artisti emergenti. Gli utenti su TikTok, dopo aver visto i video, saranno invogliati a scoprire di più, appassionandosi a ciò che fai.

Perché sfruttare i video TikTok per fare marketing per il settore musica? Lo scenario attuale del social media si considera in fase di crescita, offre visibilità a tutti, a partire dagli utenti, creator, cantanti e musicisti in generale. In questo modo si amplia il bacino di utenza e si può crescere in fretta.

Ecco i motivi per il quale devi sfruttare i video TikTok per farti conoscere se fai musica: è uno strumento di marketing efficace.

Farsi conoscere con i video TikTok quando fai musica marketing: è possibile

In tanti dicono “no, i video TikTok non fanno per me”, ci provano su YouTube e su altri canali, senza sapere che quando fai musica marketing di questi tempi, TikTok è un social media che aiuta a farsi conoscere con i video veramente in modo rapido.

È un errore pensare che non fa per te perché allo stato attuale delle cose, i video TikTok sono pieni di balli e musica. Nel caso in cui ti inizi a posizionare adesso, molto presto, arriveranno milioni di utenti della tua nicchia a scoprirti.

Questo perché a breve il social network spopolerà anche di contenuti più validi. Oggi puoi comunicare la tua musica su una piattaforma che è stata creata apposta per catturare l’attenzione, per cui è un’opportunità da sfruttare. Per cui adesso è possibile farsi conoscere con i video TikTok quando fai musica, un domani sarai la concorrenza.

Musica marketing: 3 super vantaggi dei video TikTok per gli artisti

Il primo dei vantaggi dei video TikTok per il marketing per la musica è che i tuoi competitor, che arriveranno dopo, avranno difficoltà a posizionarti.

Per questo è importante entrare oggi con i video TikTok, altrimenti sarà troppo tardi e sarai tu il nuovo competitor di chi si è già posizionato. Gli altri vantaggi di sfruttare i video TikTok per farsi conoscere quando fai marketing per la musica, sono:

Scoperta di nuova musica da parte degli utenti: i dati della ricerca comunicata sul blog ufficiale di TikTok dimostrano che la community è disposta ad ascoltare nuovi suoni che accompagnano i nuovi trend.

Gli artisti, i cantanti e i musicisti sanno farsi scoprire: è emerso dall’indagine condivisa sul blog ufficiale di TikTok che 4 utenti su 10 hanno scoperto nuovi artisti emergenti sul social.

Musica marketing: la strategia per fare video TikTok per farsi conoscere

I musicisti, gli artisti emergenti e i cantanti, spesso si occupano anche del marketing per la musica. Per farsi conoscere con i video TikTok oggigiorno è necessario attuare una strategia.

I contenuti devono catturare e mantenere l’attenzione: questa è la parola d’ordine. Il modo migliore per poterlo fare è puntare sui video TikTok per musica marketing che sorprendono gli utenti.

Significa alzare la soglia della sua attenzione, creando così una reazione e indurlo a vedere il contenuto: tutto questo porta le interazioni, le quali, aiuteranno a farti vedere dagli altri profili sempre di più. Infatti, a più utenti piaceranno i tuoi video TikTok a scopo musica marketing e più il social spingerà i contenuti verso altri utenti.

Come fare per sfruttare i video TikTok per farsi conoscere nella musica e fare marketing al tempo stesso? Per sorprendere gli utenti puoi farlo mediante la forma, il talento o una specifica competenza. Per forma intendiamo il modo in cui presenti i video TikTok, può riguardare le transizioni, i movimenti, le inquadrature, le immagini d’effetto.

Ad esempio, insieme al sottofondo della tua canzone puoi usare una ripresa suggestiva, con le parole che scorrono in video, e magari tu che suoni in una location pazzesca, con una inquadratura dai tuoi occhi che guardano il posto.

