Le 10 parole più cercate su Google nel 2023: dai vaccini allo smartworking, fino ai viaggi

Come di consueto, al termine di ogni anno è interessante chiedersi quali sono le parole più cercate su Google, e soprattutto nel 2023 possiamo notare come le ricerche abbiano rispecchiato perfettamente i trend tecnologici, sociali e di intrattenimento.

Ecco quali sono le 10 parole più cercate su Google nel 2023: e tu, che cosa hai cercato quest'anno sul web?

Le 10 parole più cercate su Google nel 2023

Non si fa che parlare delle ultime tendenze tecnologiche, sociali e di intrattenimento, ma quali sono le parole più cercate su Google nel 2023?

Nella lista - riportata in un articolo di Radio Zeta - compaiono moltissimi termini che utilizziamo tutti i giorni (smart working, per esempio), e altre parole che invece sono "apparse" per la prima volta negli ultimi anni (Intelligenza artificiale, tra le altre).

Vediamo quindi le 10 parole più cercate nel 2023, il loro significato e il contesto nel quale le possiamo collocare.

1 - Vaccini Covid-19

Ancora una volta al primo posto tra le parole più cercate nel 2023 ci sono i Vaccini contro il Covid-19, e il motivo è molto semplice.

Non appena conclusa la pandemia, le persone hanno voluto cercare la composizione dei vaccini, la loro efficacia e le eventuali controindicazioni. Sono stati cercati anche i metodo per la prenotazione di vaccini e le categorie di persone per le quali è ancora consigliata la vaccinazione.

2 - Cryptovalute

L'aumento della popolarità delle criptovalute ha spinto alla ricerca di maggiore informazioni sulle stesse, sia come forma di investimento che come mezzo di transazione.

Le persone hanno cercato su Google cosa sono le criptovalute, come funzionano, come acquistarle e come investire in esse.

3 - Smart home

L'interesse per i dispositivi intelligenti per la propria abitazione è complice dell'aumento di ricerche relative agli Smart home.

Il trend è destinato ad aumentare anche nei prossimi mesi o anni, perché sono moltissime le persone che hanno intenzione di rendere le proprie case più comode, sicure ed efficienti dal punto di vista energetico.

4 - Intelligenza Artificiale

Un'altra parola molto cercata nel 2023 è "Intelligenza Artificiale", che negli ultimi anni sta registrando interesse notevole da parte di cittadini e imprese.

Alcune persone sono preoccupate dall'AI, che potrebbe far scomparire alcuni lavori; mentre altri cittadini sono convinti che grazie a questa nuova tecnologia si riusciranno a fare passi da gigante in moltissimi settori produttivi.

5 - E-commerce

Anche il termine "e-commerce" ha registrato un notevole numero di ricerche, legate soprattutto ad alcuni topic: l'acquisto di prodotti online, le piattaforme di e-commerce più popolari, le tendenze di vendita online e le migliori pratiche per avviare un negozio online.

D'altronde, gli acquisti online sono ormai una pratica molto diffusa in tutta la società: comodi, pratici e veloci, secondo alcuni potrebbero presto sostituire lo shopping nei negozi.

6 - Smart working

Smart working è un termine che abbiamo riscoperto nel periodo di pandemia e che ci ha permesso di proseguire le nostre attività lavorative "a distanza" in un momento in cui le relazioni interpersonali erano particolarmente sconsigliate e pericolose.

Alcuni lo amano, altri lo odiano, ma lo smart working si sta rapidamente diffondendo in tutta Italia e in tutti i settori produttivi.

7 - Sviluppo personale

Il concetto di "sviluppo personale" sta prendendo piede da alcuni anno e, soprattutto nel 2023, le persone hanno cercato questo termine su Google per capire e scoprire come prendersi cura di sé stessi.

Il benessere fisico, mentale ed emotivo viene prima di ogni altra cosa: questo è un importante insegnamento che abbiamo imparato nel periodo di pandemia.

8 - Salute e Fitness

E nell'ottica di prendersi cura di sé stessi, le persone hanno cercato anche "Salute e Fitness" su Google, in particolare per trovare nuovi trend di allenamento o per trovare informazioni sulla salute, il benessere fisico ed emotivo.

9 - Tecnologia 5G

Molti pensano che il 5G possa modificare molti aspetti della nostra vita quotidiana e forse è anche per questo motivo che le ricerche di questo termine stanno aumentano negli ultimi anni.

Ricordiamo che le tecnologie 5G offrono una serie di vantaggi e opportunità rispetto alle generazioni precedenti ed è giusto informarsi sull'argomento.

10 - Viaggi

Infine, anche i viaggi sono un argomento molto cercato su Google nel 2023: dopo la pandemia, molti hanno riscoperto la passione per le nuove avventure.

In particolare, le persone cercano sul web le mete più adatte per allontanarsi dagli impegni quotidiani e scoprire nuovi luoghi, esperienze e eventi culturali. Una piccola fuga dalla routine che, spesso, è necessaria per ricaricarsi e tornare al lavoro più produttivi di prima.