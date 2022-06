TikTok Branded Mission promette di essere una rivoluzione che metterà d'accordo tutti, sia i brand sia i content creators. In questo articolo vediamo come funziona questa novità di TikTok, quali sono i vantaggi e quando arriverà in Italia nella sua versione definitiva.

Sembra che infine una soluzione sia giunta e che brand e creators possano finalmente trovare un accordo in cui ognuno ricava il meglio da entrambi i mondi. TikTok ha creato TikTok Branded Mission che promette di essere una vera rivoluzione nell'ambito del digital marketing.

Sembra infatti che nel 2022 assisteremo ad una rivoluzione da parte del social network di origine cinese.

Da sempre ritenuto una piattaforma in grado di dare molta visibilità ma con magri guadagni, molto più bassi rispetto agli altri social, ora sembra invece che tutto sia sul punto di cambiare.

Capiremo in questo articolo l'enorme portata del cambiamento di TikTok Branded Mission, approfondendo il suo funzionamento e come i suoi vantaggi, almeno 3, mettano d'accordo proprio tutti, brand e creators.

Cos'è Tiktok Branded Mission, la rivoluzione per brand e creators!

La prima cosa che colpisce di questa novità di TikTok è si tratta di uno strumento di crowdsourcing. Che cosa si intende?

Potrebbe sembrare un termine complicato, ma in realtà si intende un concetto semplice: condividere idee, esperienze ed opinioni per una maggiore performance.

Si tratta di un modello economico basato sulla condivisione e l'esternalizzazione di idee e conoscenze. In questo modo, il team di lavoro già esistente sarà portato a raggiungere il proprio obiettivo in maniera più efficace e veloce. Si tratta di un modello che è davvero molto utile e utilizzato nell'ambito del digitale.

In altre parole, brand e creator, oltre a TikTok stessa, potranno beneficiare reciprocamente del lavoro di tutti. Come vedremo poi, TikTok non solo renderà possibile ma anche incentiverà, la produzione di contenuti di valore.

Ecco che già partendo da qui, capiamo il valore di TikTok Branded Mission.

TikTok ha infatti capito alcune informazioni importanti:

gli utenti vanno ogni giorno su TikTok per trovare contenuti che siano d' ispirazione ;

; i creators riescono a carpire mode e tendenze del momento e a catturare l'attenzione degli utenti.

Dal momento che la piattaforma desidera che gli utenti trascorrano più tempo possibile al suo interno, è importante che i creators producano contenuti sempre più di valore e che catturino un pubblico sempre più vasto.

È il social network stesso a dichiarare che ciò che unisce utenti e creators è il "potere dello storytelling". In tutto ciò, s'insinua quindi la logica del raccontare storie in modi sempre nuovi (l'abilità del creator) e il prodotto di cui si sta parlando (il brand).

Se ci ricordiamo, ne parlavamo in questo articolo, il vantaggio dello storytelling è proprio questo: avvicinare il proprio target attraverso le emozioni generate dalle storie.

TikTok ha quindi cambiato questo meccanismo e ha deciso di stimolare una formula premiante per brand e creators, ovvero la Branded Mission. Scopriamo quindi come funziona!

Abbracciamo la novità di TikTok: guida pratica alla Branded Mission

Abbiamo visto la teoria. Ora cerchiamo di approfondire come funziona concretamente il progetto del social network.

Il programma è ancora in fase beta, ma dovrebbe funzionare grossomodo nei termini che ora ci accingiamo a descrivere.

Immaginiamoci le "Missions" come vere e proprie missioni che intraprendiamo nel corso di giochi e videogiochi. Ci saranno delle istruzioni relative a queste missioni e si può decidere se provare a portarne a termine qualcuna. Portarle a termine significherà aumentare il proprio punteggio.

Per dirlo in termini più tecnici, il brand metterà a disposizione il brief della campagna con la propria community. Per brief si intende un documento in cui si esplicita chiaramente l'intento della propria campagna pubblicitaria. Spesso sono documenti lunghi e molto dettagliati, al fine che chiunque li prenda in mano sappia esattamente di cosa si sta parlando e quali sono gli obiettivi.

Il creator, dal canto suo, potrà decidere a quali brief prendere parte. Naturalmente la scelta che farà il creator sarà in termini di guadagno, non sempre monetario. Può essere la notorietà, il numero di followers, e quant'altro. Dipenderà dal creator accettare o meno la Branded Mission.

Nella pagina dedicata alla "Missione" ci saranno ulteriori informazioni riguardanti retribuzione e modalità.

Come specifica TikTok stessa: "I creator con i requisiti per partecipare a Branded Mission, i cui video verranno selezionati dai brand come adv vedranno crescere il loro traffico e riceveranno un pagamento".

Insomma, Branded Mission sarà trasparente. Un creator, dunque, capita la posta in gioco potrà decidere se partecipare a meno, con la speranza di ottenere una serie di vantaggi. Quali? Lo vediamo subito.

I 3 grandissimi vantaggi della Branded Mission di TikTok

La Branded Mission promette di essere una soluzione WIN-TO-WIN: vincono i brand, vincono i content creators e anche TikTok stessa.

Concretamente, quali sono i 3 vantaggi?

1) Creare engagement con la propria community.

Se un brand condivide il suo brief spingerà i creators a partecipare alle sue campagne. E lo sappiamo quanto la condivisione sia un valore immenso nel mondo social.

2) La libertà dei content creators nell'utilizzo dello storytelling.

Se un creator sceglie il brand, in genere sceglierà qualcosa che sia affine al proprio modo di pensare. Si farà interprete dei valori del brand. Ecco quindi che i contenuti prodotti saranno il più possibile originali e aderenti alla realtà dell'azienda.

3) A caccia di nuovi talenti: il mondo dei creators si apre.

Si allarga la platea di creatori di contenuti su TikTok. Infatti, possono candidarsi alle missioni tutti gli utenti di TikTok che abbiano un seguito di almeno 1.000 followers (oltre, naturalmente, alla maggiore età). Insomma, largo spazio alla creatività e ai creatori emergenti.

Insomma, 3 vantaggi per i 3 diversi attori in gioco, brand-creator-TikTok.

I brand riescono ad ottenere contenuti originali e di qualità . La loro storia verrà raccontata in modo diverso, ma sempre nel rispetto della brand identity.





riescono ad ottenere . La loro storia verrà raccontata in modo diverso, ma sempre nel rispetto della brand identity. I creatori di contenuti riescono a mettersi alla prova ed aumentare la visibilità dei propri profili. Oltretutto, potranno partecipare avendo già ben chiari i loro guadagni .





riescono a mettersi alla prova ed aumentare la dei propri profili. Oltretutto, potranno partecipare avendo già ben chiari i loro . TikTok, oltre ad aumentare considerevolmente il traffico verso la piattaforma, incrementa anche gli investimenti pubblicitari diretti proprio a TikTok stessa.

Non dimentichiamoci in ogni caso che, nel caso il video del creator non venisse selezionato come ADV dal brand in questione, sfumerebbe l'opportunità di guadagno e di visibilità. Certamente Branded Mission è un sistema che sprona l'originalità di tutti i content creators.

Di questa rivoluzionaria novità quando se ne potrà parlare concretamente?

Quanto attendere ancora per Tiktok Branded Mission in Italia?

Come detto, TikTok Branded Mission è ancora in fase beta e bisognerà attendere ancora un pochino perché sia definitivamente operativa.

Al momento, infatti, la versione test è disponibile soltanto per 12 mercati e, tra questi, è inclusa anche l'Italia, ed è operativa sia per i brand sia per i professionisti del marketing.

In ogni caso, sembra che bisognerà attendere ancora tutto il 2022 per la versione definitiva e per l'ampliamento di Branded Mission in un numero più grande di mercati.

Se non vogliamo attendere ancora qualche mese, comunque, TikTok garantisce una serie di opportunità per tutti coloro che vogliano essere sempre al passo con tutte le novità della piattaforma.

Vuoi diventare esperto di TikTok? Qui ti diciamo come fare

TikTok è nota per sfornare una novità dietro l'altra. Come possono i brand conoscere tutte le opportunità di business che hanno a disposizione e i creators rimanere sempre sulla cresta dell'onda?

Non si tratta certo di una questione semplice. Ecco quindi che la stessa piattaforma di TikTok ha deciso di venire incontro a tutti coloro che fanno business all'interno del social media offrendo l'opportunità di un Creative Agency Partnerships (CAP) University program.

In effetti, se ci pensiamo bene, se Facebook e Instagram hanno fior fior di creators e coaches che insegnano giorno dopo giorno come cavalcare l'onda della visibilità, su TikTok le regole non sono ancora del tutto note.

Per venire incontro a tutti, TikTok ha deciso di lanciare questo programma universitario con la speranza di rendere le opportunità di TikTok conosciute a web agencies e creators.

Secondo TikTok, infatti, è necessario riconsiderare le strategie di marketing che si sono utilizzate fino ad oggi per creare qualcosa di nuovo. Bisognerà deporre le vecchie armi e cercare di abbracciare le nuove.

Saranno 5 i curriculum messi a disposizione degli studenti per il primo semestre:

TikTok 101, dove si affronteranno dati e statistiche ,





, From Briefing to Pitching, dove si prenderanno degli esempi per analizzare la costruzione di una strategia efficace ,





, Concepting and Creating for TikTok,





Trends and Music Licensing ,





, Collaborating with Creators.

Si parlerà dunque di analisi dei dati, analisi dei trend, creazione di un concept, sempre in modo diverso e innovativo, oltre che in modo applicato alla specifica piattaforma.

Come si vede già dai titoli dei corsi, il programma di studio è diretto sia ai creators sia ai brand, in un'ottica di sinergia che è anche quella prevista dalla Branded Mission. Stimolare la collaborazione tra le diverse parti in gara e creare stimoli sempre più interessanti per la realizzazione di contenuti creativi e performanti.

I corsi sono stati studiati per essere svolti in un totale di 5 settimane. Le prime lezioni sono state svolte tra Aprile e Maggio ed è assai probabile che vengano riproposte tra non molto.

Entrando nel sito della CAP (Creative Agency Partnership) University, oltre al programma dei diversi corsi, è specificato come si possa essere messi in Waiting List per le prossime date. Non è però chiaro quando saranno pubblicate, e se ci sarà anche un secondo semestre.

Insomma, si tratta di un'opportunità enorme che consente a tutti coloro che vogliono cimentarsi nell'utilizzo di questa relativamente nuova, ma sempre più popolare, piattaforma.

TikTok Branded Mission, in fondo, è solo l'ultima di un mondo di novità introdotte dal social network.