Ftse Mib: 2 livelli hot da seguire. Buy Unicredit o Intesa?

Di seguito riportiamo l'intervista a Pietro Paciello, CEO e Chief Analyst della Paciello Trading Academy, al quale abbiamo rivolto alcune domande sulla situazione di Piazza Affari e sulle strategie da seguire per diversi titoli.

Il Ftse Mib continua a premere sull’area dei 30.000 che per ora regge, ma le reazioni viste fino a ora non sembrano così convincenti. Quali le attese nel breve?

Continuo a pensare che il mercato sia chiuso in una fase abbastanza evidente, con una configurazione triangolare e per il Ftse Mib segnalo un’area target superiore in zona 31.250 e un bellissimo supporto in area 29.250/29.200.

Penso che l’indice delle blue chip troverà nuovi spunti operativi e nuovi attori allorquando sarà raggiunto uno dei due suddetti livelli.

Ftse Mib: due i livelli da sorvegliare

Gli shortisti dovrebbero ripresentarsi in area 31.250, mentre i compratori, come me, attendono i 29.250/29.200 di Ftse Mib per provare a entrare di nuovo al rialzo.

I prezzi attuali sono livelli mediani che peraltro caratterizzano la grande fase laterale ormai in essere dalla fine dello scorso anno e non sono tecnicamente interessanti a livello operativo per un investimento di medio-lungo periodo, ma solo per un trading di breve.

La view su Unicredit e Intesa Sanpaolo

Come valuta i recenti movimenti di Unicredit e Intesa Sanpaolo e quali strategie ci può suggerire per entrambi?

Per Intesa Sanpaolo è evidente il breakout rialzista dell’ultima trendline dinamica, quindi un segnale di forza abbastanza importante.

Il titolo rimane in configurazione decisamente rialzista, con obiettivo il precedente massimo in zona 2,92 euro e un’area di supporto molto tecnica in area 2,69 euro.

Quest’ultima soglia si presta per nuovi interventi in acquisto, ma sempre con stop stretto, mentre se dovesse proseguire la tendenza attuale, l’area dei 2,92 euro dovrebbero essere l’obiettivo quasi di esaurimento della suddetta tendenza.

Per Unicredit segnalo una situazione decisamente impressionante, visto che il rialzo ha radici profonde, considerando che il titolo viaggia in salita da agosto 2022.

Vedo un limite superiore e quindi un potenziale target in zona 27,5 euro e un supporto di lungo termine per i cassettisti in zona 24,5 euro.

Chi è rimasto fuori dal mercato non ha convenienza a tradare Unicredit in questo momento e dovrà aspettare delle fasi di decelerazione tutto sommato fisiologiche e probabili per trovare opportunità.

Focus su Stellantis e Ferrari

I recenti cali di Stellantis e Ferrari offrono opportunità di acquisto o è meglio stare lontani da questi due titoli?

Su Stellantis se dovessi provare un long lo farei adesso. Il perfetto minimo segnato in area 19,13 euro è un potenziale buy, con stop strettissimo, quindi con l’1% al di sotto del minimo di ieri va chiusa la posizione.

Questa decelerazione ha raggiunto un cosiddetto livello di pull-back molto ben visibile sul grafico e quindi molto interessante.

Fino a quando Stellantis rimarrà sopra i 18,8/18,75 euro, sarà valido un tentativo long, mentre sotto il livello appena menzionato mollerei la presa perché a quel punto non escluderei una discesa più consistente verso i 16,5/16 euro.

Situazione interessante anche per Ferrari che si sta riportando verso l’area supportiva di 299 euro, soglia statica e dinamica molto consistente.

A breve dovrebbe scattare un segnale long, visto che area 299 euro è un test rialzista molto importante.

In caso di violazione di questo livello consiglio di stoppare subito la posizione long, perché a quel punto non escludo una discesa verso 275 euro.

Al momento sarei propenso a chiamare Ferrari in caso di test di 299 euro, livello tecnico evidente che probabilmente stanno osservando diversi operatori.