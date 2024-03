Telecom tonico in attesa del Cda. Focus su parole AD

La seduta odierna prosegue in buon progresso per Telecom Italia che dopo due cali di fila ritrova la via dei guadagni.

Telecom Italia al top siul Ftse Mib

Il titolo, lasciatasi alle spalle la sessione di ieri con un ribasso di oltre un punto percentuale, quest’oggi da subito si è posizionato lungo il sentiero dei rialzi.

Negli ultimi minuti, Telecom Italia viene fotografato a 0,2855 euro, con un vantaggio del 2,18% e volumi di scambio vivaci, visto che fino a ora sono transitate sul mercato oltre 183 milioni di azioni, già al di sopra della media degli ultimi 30 giorni pari a circa 156 milioni.

Telecom Italia: oggi il Cda. Domani il CDM

Il titolo mostra una evidente forza relativa rispetto al Ftse Mib e conquista la prima posizione nel paniere delle blue chip nel giorni in cui saranno diffusi i dati definitivi del 2023.

Inoltre, il Cda di oggi sarà chiamato anche a deliberare la lista per il rinnovo del Board.

Per domani pomeriggio è invece in agenda il Capital Market Day. I sindacati, secondo quanto riportato dal Sole 24 Ore, chiedono al governo un tavolo di lavoro per gestire gli esuberi in modo non traumatico, alla luce del mancato rifinanziamento del contratto di espansione.

Telecom: improbabile subentro a OF dei lotti delle gare PNRR

Intanto, l’attenzione è calamitata dalle ultime dichiarazioni del CEO di Telecom Italia, il quale a margine di un’audizione in Senato, avrebbe indicato di non aver ricevuto una richiesta da Infratel per il subentro in alcuni lotti delle gare del PNRR. Tra i temi sollevati, il limite a 8 lotti per operatore imposto dalla gara, con TIM che ne ha ottenuti 7 e quindi con rischi legali in caso di superamento del detto limite.

Il governo sta quindi pensando a interventi di natura diversa per ridurre le tensioni operativa e finanziarie di Open Fiber.

Non cambia intanto la view di Equita SIM, che su Telecom Italia ribadisce la raccomandazione “buy”, con un prezzo obiettivo a 0,4 euro.