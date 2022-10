Sulla scia del progressivo rafforzamento del Ftse Mib, che sta allungando progressivamente il passo, anche Telecom Italia sta cercando in qualche modo di mostrare i muscoli.

Telecom Italia reagisce dopo un avvio negativo

Non più tardi di giovedì scorso il titolo ha aggiornato i minimi storici, con un bottom a 0,1627 euro, per poi chiudere due sessioni positivo.

Dopo aver guadagnato circa mezzo punto percentuale venerdì, Telecom Italia ha avviato gli scambi in calo oggi, segnando un bottom intraday a 0,1695 euro.

Da questo livello è partito un netto recupero che ha portato a virare in positivo, tanto che ora il titolo sta registrando nuovi massimi di giornata a 0,1743 euro, con un rialzo dello 0,75% e oltre 45 milioni di azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 130 milioni.

Gli ETF rappresentano l'innovazione finanziaria che ha permesso a tutti di diversificare gli investimenti in maniera semplice ed efficiente, mantenendo costi bassi ed eliminando parte della pressione derivante dalla scelta dei singoli titoli. Con Scalable Broker hai a disposizione più di 1700 ETF.

Con la promozione Scalable tutti i nuovi clienti che apriranno un conto, riceveranno gratuitamente un’azione o un Etf sostenibile.

Ulteriori informazioni sono disponibili qui.

Telecom Italia: S&P taglia a sorpresa il rating

Telecom Italia reagisce quindi dopo una prima risposta negativa alle cattive notizie arrivate venerdì scorso a mercati chiusi.

L'agenzia Standard & Poor's ha deciso di tagliare il rating di lungo termine dell'ex monopolista italiano da "BB-" a "B+", confermando l'outlook negativa.

Gli analisti dell'agenzia USA fanno sapere che la loro visibilità sul piano di turnaround di Telecom Italia e il deleverage dal 2023 si è ridotta a causa del contesto macroeconomico peggiorato e gli esperti si aspettano ancora condizioni difficili nel mercato interno competitivo.

Telecom: outlook resta negativo. A rischio nuovo taglio del rating?

S&P ha avvertito altresì che l'outlook negativo di fatto riflette la possibilità di un taglio del rating a "B", evento che si materializzerebbe in caso di mancato rallentamento sostanziale della flessione dell'Ebitda di Telecom Italia.

Da non dimenticare inoltre che un ostacolo per il gruppo è rappresentato anche dall'aumento dei tassi e dal nervosismo dei mercati del debito, visti gli 8 miliardi di euro di scadenze che il gruppo ha nei prossimi 24 mesi.

Intanto, come detto prima, Telecom Italia sta reagendo al taglio a sorpresa deciso da Standard & Poor's, con il focus del mercato sempre rivolto al tema della rete unica.

Telecom Italia: rumor sul Cda di venerdì scorso

Non è stato diffuso alcun comunicato ufficiale dopo la riunione del Cda di venerdì scorso, ma non mancano speculazioni su questo fronte.

Il Messaggero di sabato riporta delle indiscrezioni in merito alle tensioni sulla governance del gruppo telefonico.

L’ulteriore elemento di frizione sarebbe stata la convocazione del CdA per venerdì scorso, data in cui i membri del Board espressione di Vivendi avevano fatto sapere di non poter partecipare per pregressi impegni.

La riunione si è tenuta ugualmente anche se non sono state prese decisioni operative sul dossier rete.

Questo secondo gli analisti di Equita SIM potrebbe essere letto come un tentativo di conciliazione delle tensioni interne al CdA.

Sempre secondo il Messaggero, il Board di Telecom Italia dovrebbe esprimersi in merito alla proposta di CDP di spostare il termine del memorandum of understanding al 30 novembre e sul tema dell’esclusiva nelle negoziazioni, grazie a cui il CdA vorrebbe mantenere flessibilità negoziale per altri progetti.

Telecom: focus sul prossimo Cda

L'attenzione ora si sposta sul prossimo evento, in agenda il prossimo 9 novembre, quando si riunirà il Board di Telecom Italia per l'esame a l'approvazione dei conti del terzo trimestre.

E' probabile però che prima di tale data ci sia un Cda straordinario, forse questa settimana o comunque prima di fine mese, visto che il 31 ottobre è fissata la scadenza del memorandum of understanding e bisognerà quindi decidere per tempo per un'eventuale proroga.

Telecom Italia: OPA in arrivo?

Infine, da segnalare che il Giornale ha parlato di una possibile OPA che potrebbe scattare su Telecom Italia.

L'offerta potrebbe materializzarsi viste le valutazioni raggiunte dal titolo, ma il quotidiano non fornisce alcuna ipotesi in merito al soggetto che potrebbe promuoverla.

In attesa di novità gli analisti di Equita SIM mantengono una view cauta su Telecom Italia, con una raccomandazione "hold" e un prezzo obiettivo a 0,39 euro.