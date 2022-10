Nuova offerta di lavoro per il gruppo Ferrero, che propone nuove occasioni di lavoro in ambito produzione e manutenzione. Se sei alla ricerca di nuove opportunità professionali, leggi questo articolo. Potresti trovare l'offerta di lavoro perfetta per le tue esigenze.

Nuova offerta di lavoro per il gruppo Ferrero, che propone nuove occasioni di lavoro in ambito produzione e manutenzione.

Insomma, vengono ricercate alcune figure per incrementare la quantità di operai che attualmente sono all’attivo in Italia per conto dell’azienda.

Ovviamente, ti stiamo proponendo un’offerta di lavoro per la quale le candidature sono aperte. Quindi, se dovessi essere interessato ti invitiamo ad inviare la candidatura.

Ma prima di preparare il tuo CV, resta con noi: andiamo a scoprire qualcosa in più su questa offerta di lavoro, in modo da scoprire se possa davvero fare per te.

Nuove offerte di lavoro: ecco chi è Ferrero?

Prima di inviare la candidatura ad un’azienda, è bene conoscere di cosa si occupa. Nel caso di Ferrero, tutto questo sembrerebbe semplice, in quanto è una delle aziende maggiormente conosciute in Italia.

Prodotto di punta? In molti affermerebbero sicuramente la Nutella.

Eppure, non si tratta dell’unico prodotto sul quale l’azienda ha investito molto. Infatti, tra le produzioni più note abbiamo anche Kinder, Ferrero, Tic Tac ed Estathé.

Ferrero cerca nuovi dipendenti da assumere: ecco le specifiche

Quindi, come avrai capito, Ferrero è un’azienda famosa in tutto il mondo per la produzione di dolci e cioccolato. Ebbene, questa sta cercando nuovo personale da assumere, al fine di incrementare l’organico.

Ma in quale area verranno assunte le nuove risorse? La risposta è semplice: nella aree di produzione e manutenzione.

Ovviamente, la ricerca non riguarda una sola zona in Italia, ma più punti:

Campania

Basilicata

Piemonte

Lombardia

Andiamo a scoprire quali sono le offerte di lavoro attualmente attive, per le quali puoi inviare presto la tua candidatura.

Quali sono le offerte di lavoro previste da Ferrero per il 2022?

Come abbiamo sottolineato in precedenza, la ricerca di lavoratori si estende su diversi territori in Italia.

Principalmente le offerte presentate da Ferrero sono le seguenti:

Operai di stabilimento, da impiegare nelle sedi di Avellino, Balvano, Alba e in provincia di Milano

Manutentori meccanici, anche in questo caso nelle sedi relative alla provincia di Milano, come Pozzuolo Martesana

Manutentore meccanico ed elettronico per la sede di Alba

Quali sono i requisiti per poter essere assunti da Ferrero?

Ci sono requisiti specifici per poter iniziare a lavorare per Ferrero?

Sicuramente, è indispensabile dare la propria disponibilità a lavorare su turni e durante il weekend.

Insomma, si tratta di attività lavorative che non presuppongono il solito orario 9-18 da lunedì a venerdì in ufficio. Di conseguenza, se sarai disponibile ad accettare queste prime condizioni, potrai proseguire con la tua candidatura.

Eppure, i requisiti necessari per poter entrare in Ferrero non sono finiti.

Attenzione: non è necessario avere un determinato titolo di studio per candidarsi come operaio. Infatti, anche coloro che hanno la licenza media possono partecipare alla selezione.

Invece, quando parliamo di manutentori, dobbiamo tenere a mente che qui il titolo di studio è richiesto. Infatti, si richiede un diploma in ambito elettronico, meccatronico, meccanico o industriale.

Inoltre, un requisito preferenziale è dato dall’esperienza, che dovrà essere di almeno un anno.

Come inviare la candidatura per lavorare da Ferrero?

Se vuoi inviare la tua candidatura ed iniziare a lavorare da Ferrero, puoi accedere alla pagina “lavora con noi” del gruppo Ferrero. In questa sezione, troverai tutte le offerte di lavoro proposte dall’azienda, sia in Italia che all’estero.

Dunque, se sei interessato alla posizione, non ti resta che inviare il tuo CV per poter entrare a far parte di una realtà internazionale come Ferrero.

