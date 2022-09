Ottime notizie per il mondo del lavoro, in particolare per la Pubblica Amministrazione. Sono state aperte ben 22 nuove posizioni per lavorare nell’INPS, l’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale. Andiamo subito a scoprire dove e quali sono i requisiti necessari.

Lavoro, 22 nuove posizioni INPS per amministrativi. Domande entro il 21/10

Nuove opportunità di lavoro in Trentino Alto-Adige. Ci sarà un concorso con lo scopo di assumere ben 22 amministrativi per il ruolo locale di INPS nella provincia di Bolzano.

Le assunzioni sono rivolte unicamente a cittadini laureati – area C – con posizione economica C1. Il termine ultimo per la presentazione delle domande per partecipare al concorso è stato fissato al 21 ottobre 2022.

I 22 posti per la Pubblica Amministrazione dovranno essere ripartiti in questo modo:

15 lavoratori saranno indirizzati al gruppo linguistico tedesco;

6 lavoratori andranno al gruppo linguistico italiano;

1 lavoratore al gruppo linguistico ladino.

Una volta inoltrata la richiesta di partecipazione e fatto il concorso, l’esito della procedura e, di conseguenza, le graduatorie verranno redatte in modo separato per ogni gruppo linguistico distinto. I cittadini interessati a queste 22 posizioni di lavoro aperte, se vinceranno il concorso saranno assegnati presso la sede provinciale INPS di Bolzano e le agenzie territoriali di:

Bressanone

Brunico

Merano

Andiamo subito a scoprire quali sono i requisiti necessari per partecipare al concorso.

INPS, 22 nuovi posti di lavoro: i requisiti

Tutti i cittadini che vorranno partecipare al concorso indetto dall’INPS di Bolzano per amministrativi dovranno rispettare i seguenti requisiti, come evidenziato nel bando:

avere la cittadinanza italiana, oppure la cittadinanza di uno degli Stati UE, oppure ancora essere un cittadino di cui dall’art. 38 decreto legislativo 165/2001;





non avere alcun tipo di provvedimento di destituzione, dispensa o licenziamento dall’impiego presso un’Amministrazione Pubblica;





non essere stati dichiarati decaduti da altri impieghi pubblici;





non essere stati interdetti dai pubblici uffici;





non aver riportato alcuna condanna penale, ancorché non passate in giudicato o altre condanne (specificandone la tipologia);





avere una regolare posizione riguardante gli obblighi militari per i cittadini interessati di sesso maschile che siano nati prima del 1986;





godere di diritti politici e civili;





avere un’idoneità fisica alla professione;

Sul sito ufficiale INPS, inoltre, si legge che i requisiti fondamentali sono due:

“I requisiti principali per l’ammissione alla procedura selettiva sono la laurea triennale indicata nel bando e la conoscenza delle lingue italiana e tedesca.”

Questa conoscenza linguistica dovrà essere provata da un attestato che sia riferito al diploma di laurea, oppure al certificato di appartenenza o aggregazione ad uno fra i tre gruppi linguistici di cui sopra, dunque, italiano, tedesco o ladino. In alternativa, per tutti i cittadini residenti in provincia di Bolzano occorre la dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio.

Andiamo vedere quali sono i requisiti per questi posti di lavoro dell’INPS riguardanti i diplomi di laurea.

Lavoro, 22 posizioni all’INPS: i requisiti di laurea

Per partecipare al concorso occorrerà essere in possesso di una laurea triennale, magistrale o specialistica nelle discipline di cui si parla nel Bando all’Art. n. 2, oppure di un diploma di laurea del vecchio ordinamento che corrisponda a una delle laure nello stesso articolo all’interno del bando.

Lavoro nella Pubblica Amministrazione, la procedura di selezione

I cittadini interessati al lavoro come amministrativi all’INPS dovranno superare due prove d’esame, una scritta e l’altra orale. I candidati dovranno superare la prova nella lingua scelta in fase di compilazione della domanda, dunque: italiana o tedesca.

Per il superamento del concorso verranno valutati attentamente anche i titoli posseduti.

Domanda per partecipare al concorso

Per partecipare al concorso dell’INPS di Bolzano per amministrativi è necessario inoltrare la domanda per l’ammissione entro e non oltre la data del 21 ottobre 2022. Il modello per compilare la domanda lo troverete a questo link.

Una volta compilato tutto il form dovrete inoltrarlo tramite PEC personale al seguente indirizzo direzione.provinciale.bolzano@postacert.inps.gov.it. Chi non dovesse avere una PEC potrà scoprire come crearla a questo link: PEC: che cos'è e perché dovresti averne bisogno?

Le graduatorie, infine, saranno pubblicate sul sito ufficiale dell’INPS e verrà data la notizia dell’assegnazione dei 22 posti di lavoro mediante un avviso sulla Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino Alto Adige.

Non resta altro da fare che leggere il bando, crearsi una PEC e, se in linea con tutti i requisiti, procedere alla compilazione della richiesta.