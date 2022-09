Enel offre nuove opportunità di lavoro. La società italiana ha aperto le selezioni per nuove figure professionali. Ecco i requisiti richiesti e come presentare la propria candidatura.

Enel offre nuove opportunità di lavoro. La società italiana ha aperto le selezioni per nuove figure professionali. Ecco i requisiti da possedere e come presentare la propria candidatura.

Enel è in Italia il fornitore elettrico per eccellenza e ha una capitalizzazione di borsa di 48,9 miliardi di euro. E’ presente in più di 30 paesi dove, oltre all’energia e al gas, produce e distribuisce energia da fonti rinnovabili.

Il Gruppo ha da poco aperto la procedura selettiva per alcuni fortunati che porterà entro il 2026 a circa 4000 assunzioni dirette e creerà in indotto altri 12000 posti di lavoro.

Questa procedura di recruiting entra perciò in un piano di sviluppo aziendale molto ampio e si inserisce nelle nuove opportunità per l’occupazione e la formazione create dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Ma vediamo tutti i requisiti e come avviene la procedura selettiva.

Lavoro, Enel assume queste nuove figure: 1 solo requisito. Ecco come candidarsi

Nuova offerta di lavoro da parte di Enel, che grazie ad una nuova procedura selettiva ricerca nuove figure per posizioni tecnico-operative da impiegare su tutto il territorio nazionale con contratto di apprendistato professionalizzante della durata di 36 mesi.

I giovani diplomati dovranno avere un’età compresa tra i 18 e i 28 anni ed essere in possesso di un solo requisito: il diploma tecnico.

In particolare, la figura ricercata dovrà essere in grado occuparsi della manutenzione ordinarie straordinaria di cavi e tralicci vari e su centrali elettriche, nonché rispondere alle richieste della clientela e garantire una qualità dei sevizi offerti piuttosto alta.

Inoltre, avranno la possibilità di acquisire le conoscenze e le competenze necessarie grazie ai percorsi di formazione teorico-pratica e di affiancamento, con il costante supporto di tutor aziendali messi a disposizione dal Gruppo permettendo cosi alla risorsa di poter svolgere la propria attività lavorativa in completa autonomia.

Lavoro in Enel, ecco tutti i requisiti

Come appena detto, per partecipare alla procedura di selezione proposta da Enel è necessario essere in possesso di un solo requisito specifico Diploma Tecnico o Diploma Professionale quinquennale indirizzo elettrico, elettronico, meccanico, energia e affini.

I candidati dovranno avere nel loro bagaglio culturale conoscenze tecniche in materia elettronica e tecnica, essere disponibili a svolgere turni anche in reperibilità, avere conoscenza delle tematiche della sicurezza sul lavoro, buona propensione al lavoro di gruppo e ottime capacità relazionali, nonché di organizzazione del lavoro e spiccata attitudine al problem solving.

Completano il quadro delle caratteristiche ricercate l'ottima conoscenza dei principali software applicativi e della strumentazione informatica in generale.

Non è richiesta nessuna esperienza pregressa nello stesso settore.

Enel, ecco come fare domanda per candidarsi alle posizioni aperte

Gli interessati a partecipare alla procedura selettiva indetta da Enel dovranno candidarsi alle posizioni aperte direttamente dal sito internet ufficiale del Gruppo.

Il candidato, una volta individuata la posizione per cui fare domanda dovrà procedere alla registrazione online e solo in questo modo potrà allegare il proprio curriculum vitae inoltrando cosi la candidatura.

Per poter procedere nella presentazione della domanda è infatti necessario registrarsi in maniera completamente gratuita alla piattaforma online creando il proprio profilo personale.

Discorso diverso per coloro che hanno precedentemente avuto accesso alla piattaforma. Essi possono accedere direttamente utilizzando le credenziali inserite in passato in fase di registrazione, ovvero il nome utente e la password.

Enel, ecco la procedura di selezione

Una volta presi in carico le domande pervenute, Enel procederà alle selezioni articolandole in varie fasi. La prima è senza dubbia a valutazione dei cv pervenuti. Avvenuta questa prima fase di screening i candidati ritenuti idonei vengono contattati con una prima intervista telefonica.

Durante questa intervista si verifica la disponibilità dei soggetti a continuare l’iter di selezione. Successivamente, viene fissato un primo incontro face to face con un Assessment Center a cui seguirà un colloquio tecnico per verificare il livello delle competenze specifiche.

Tutte le informazioni più dettagliate le trovate sul sito del Gruppo Enel nella sezione Carriere dove è possibile consultare l’elenco di tutte le posizioni lavorative ricercate dall’azienda ed avere una completa visione degli annunci di lavoro proposti dalla società.

