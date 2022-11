Nuovi concorsi pubblici, ma questa volta la ricerca è finalizzata all’assunzione di 104 funzionari a tempo indeterminato. Dopo il bando pubblicato qualche giorno fa del Ministero della Cultura, dove si ricercavano 518 figure, ora tocca al Ministero della Giustizia. Andiamo a vedere di che si tratta.

Concorsi pubblici: il MG cerca 104 funzionari a tempo indeterminato, domande entro 24/11

L’art. 1 comma 1 Concorsi ed Esami n. 85 del 25 ottobre 2022 nella sezione 4a Serie Speciale in Gazzetta Ufficiale stabilisce che:

“È indetto un concorso pubblico, per esami, a centoquattro posti a tempo indeterminato, per il profilo professionale di funzionario della professionalità giuridico-pedagogica, III area funzionale, fascia retributiva F1, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia - Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria.”

Insomma, nuovi concorsi pubblici volti alla ricerca di 104 figure professionali per ottenere un lavoro a tempo indeterminato presso il Ministero della Giustizia. Solo qualche giorno fa, infatti, era stata data l’a notizia di un nuovo bando del Ministero della Cultura per ricercare ben 518 figure professionali.

Prima di scoprire come presentare la domanda ricordiamo che le domande per partecipare al concorso pubblico dovranno essere presentate entro il prossimo 24 novembre 2022.

Concorsi pubblici, come presentare la domanda

Come si presenta la domanda per il concorso pubblico del Ministero della Giustizia?

Come riportato in Gazzetta Ufficiale, la domanda per partecipare a questo concorso deve essere inoltrata solo per via telematica, mediante la compilazione di un apposito Form entro il 24/11. L’accesso al modulo potrà essere effettuato solamente attraverso l’autenticazione con l’identità digitale SPID. Potrete accedere all’area già premendo su questo link, oppure entrando sul sito di www.giustizia.it e seguendo il percorso:

concorsi, esami, selezioni e assunzioni

ricercare “funzionario giuridico pedagogico”

Form domanda

Una volta compilata la domanda il sistema vi consentirà di salvare il PDF completo della stessa domanda e una ricevuta di invio, comprensiva del numero identificativo, oltre che la data e l’ora di compilazione della stessa.

Attenzione, però, perché questo documento deve essere salvato e stampato e dovrà essere poi presentato il giorno in cui si terrà la prova di esame.

Concorsi Pubblici MG a tempo indeterminato i requisiti dei candidati

Come per tutti i concorsi pubblici, il candidato dovrà rispettare determinati requisiti per poter partecipare alla selezione. Quali sono? Vediamoli insieme.

essere un cittadino italiano, straniero di cui all’art. 38 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 ai commi 1 e 3 -bis, oppure familiare di un cittadino italiano o UE;





godere dei diritti civili e politici;





avere un diploma di laurea;





avere idoneità fisica per svolgere mansioni di Funzionario della professionalità giuridico-pedagogica;





avere qualità morali e di condotta previste dall’art. 35, comma 6, del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Diploma di laurea ricercato

Per questo concorso pubblico al Ministero della Giustizia è richiesto, come si legge dall’Art. 1 comma 3, lettera c della 4a Serie Speciale n.85, uno tra i seguenti diplomi di laurea: scienze dell’educazione e della formazione, giurisprudenza, psicologia e sociologia. Oppure una laurea in:

scienze dell’educazione e della formazione

scienze dei servizi giuridici

scienze e tecniche psicologiche;

sociologia.

O una laurea magistrale in:

Programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi





Scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua





Scienze pedagogiche





Teorie e metodologie dell’e-learning e della media education





Giurisprudenza



Psicologia





Sociologia e ricerca sociale.

O, infine, una laurea specialistica in:

Programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi





Scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua





Scienze pedagogiche





Giurisprudenza





Teoria e tecniche della normazione e dell’informazione giuridica





Psicologia





Sociologia





Metodi per la ricerca empirica nelle scienze sociali.

E tutti i titoli equiparati ed equipollenti secondo la normativa vigente.

Le prove d’esame

Per il concorso pubblico del Ministero della Giustizia sono previste due prove, una scritta e una orale. La prima consisterà in alcune domande a risposta multipla sull’ordinamento penitenziario e sulla pedagogia, mentre la seconda riguarderà le medesime materie della prova scritta, con l’aggiunta di:

elementi di diritto costituzionale e amministrativo

elementi di psicologia e sociologia del disadattamento

elementi di criminologia

elementi di scienza dell’organizzazione.

Ricordiamo nuovamente che le domande dovranno essere inoltrate entro e non oltre il 24 novembre.

Leggi anche: Lavoro, Poste Italiane cerca 167 postini diplomati in Italia. Candidature entro il 30/11