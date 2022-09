La ricerca di Eures-Consiglio nazionale dei giovani su “nuove professioni e nuove marginalità” ha messo in luce il pensiero dei giovani ragazzi italiani sull’utilità della formazione scolastica e universitaria nello svolgimento del loro attuale impiego. Scuola e università sono utili per trovare un lavoro? Scopriamolo subito.

Per il 50% dei giovani scuola e università non sono utili per il lavoro

Secondo il 50,7% dei giovani italiani la formazione università o scolastica è stata inutile o poco utile allo svolgimento dell'attuale professione. La percentuale più elevata lascia tra i venditori e promoter con un 75% e un 65,1% dei lavoratori non qualificati.

Per chi svolge mansioni di tipo digitale e professioni qualificate, però, pare che l'università sia stata decisiva per imparare la professione, con percentuali del 63% nel primo caso e del 64,4% nel secondo.

Ai giovani sono anche stati chiesti quali sono i canali formativi più utili per lo svolgimento del loro impiego attuale.

L’esperienza fatta direttamente sul posto di lavoro 53,3%;





Formazione universitaria 37,6%, percentuale che arriva a toccare il 61,7% fra i lavoratori qualificati del terziario;





Autoformazione per il 23,8%;





Corsi professionali o di formazione frequentati privatamente 17,6%, percentuale che arriva a toccare il 34,7% fra i lavoratori digitali;





Tirocinio o stage 10%;





Formazione scolastica 6,7%;





infine, per il 23,3% degli intervistati non in possesso di una qualifica formativa, nessun canale formativo, tra scuola e università, si è rivelato utile per lo svolgimento del proprio lavoro.

Quali sono le aspirazioni dei giovani italiani?

Nell’indagine svolta da Eures-Consiglio nazionale dei giovani sono state evidenziate tutte le aspirazioni lavorative dei giovani italiani. Ormai la voglia di un’autonomia professionale predomina su un posto di lavoro nella Pubblica Amministrazione.

Secondo il 42,8% un lavoro come libero professionista è il compromesso ideale fra vita professionale e personale;





il 23,5% invece sogna di lavorare come dipendente in una grande impresa privata;





troviamo, poi, la Pubblica Amministrazione con una percentuale del 16,4%;





l’6,2% vuole lavorare in una piccola impresa;





ma l’11,1% dei giovani vuole realizzarsi con un’attività imprenditoriale o auto imprenditoriale.

Sviscerando i dati, poi, si evince che una carriera da libero professionista è sognata soprattutto da giovani che non hanno ancora compiuto i 25 anni, mentre fra i giovani adulti di età compresa fra 30 e 35 anni prevale la volontà di lavorare come dipendente subordinato.

Giovani e lavoro, dalla fine della carriera scolastica e universitaria al primo impiego

Secondo l’intervista, i giovani italiani che finiscono il percorso scolastico o universitario attendono un periodo di circa sette mesi prima di lavorare, anche se quasi il 70% è riuscito a trovare un’attività già dopo sei mesi dalla fine degli studi. La percentuale di giovani che ha trovato lavoro dopo un solo mese è pari al 31,3%, mentre il 10,4% è rimasto fermo per oltre 2 anni fino ad arrivare all’8,8% degli intervistati che ha atteso un lasso di tempo compreso tra uno e due anni prima di svolgere un’attività lavorativa.

Facendo un rapido calcolo i giovani con un diploma di laurea entrano nel mercato del lavoro dopo 6.4 mesi, mentre i ragazzi con un diploma di scuola superiore o con un titolo inferiore arrivano ad attendere 11 mesi.

Secondo i dati, il precariato è diffuso soprattutto tra le professioni non qualificate, con una percentuale dell’80,4%.

Ad oggi vengono sottoscritti soprattutto contratti a termine o precari 42,6%:

lavoro a tempo determinato

lavoro intermittente

stagionali

collaborazioni occasionali

contratto in somministrazione.

I contratti a tempo indeterminato, invece, sono il 31,9%.

La restante fetta di giovani è distribuita fra contratto di lavoro autonomo, lavoro in nero, praticantato o servizio civile universale, rispettivamente con percentuali del 18,6%, un 3,5% e per le ultime due il 7%.

Giovani e politiche per il loro inserimento nel mondo del lavoro

La presidente del Consiglio nazionale dei giovani, Maria Cristina Rosaria Pisani ha detto la sua in merito ai giovani e il loro inserimento nel mercato del lavoro.

Secondo la Pisani, infatti, occorre intervenire nelle politiche per il lavoro in ogni fase della loro carriera, partendo dalla formazione dei ragazzi (scolastica e universitaria) continuando con tutte le modalità di accesso al mondo del lavoro. In questo caso la presidente sottolinea anche che l'equità generazionale e di genere è ancora molto distante e, pertanto, occorrerà svolgere un duro lavoro su questo tema.

In ogni caso, dovrà essere riorganizzata l'offerta formativa, coinvolgendo sinergicamente enti pubblici e privati e creando un sistema di servizi per l'impiego funzionali. L'obiettivo è quello di informare i giovani sui loro diritti e guidarli verso il riconoscimento delle proprie competenze.

C'è da sottolineare, infatti, che meno di un giovane italiano su cinque risulta essere insoddisfatto delle tutele sul lavoro: “servono risposte concrete alla generazione che dovrà ricostruire il nostro Paese”.

