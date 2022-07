Elezioni 2022: parla Giorgia Meloni. “Senza accordo sul premier non ha senso andare insieme al Governo”. Al centro prove d'intesa in un incontro tra Renzi e Calenda. Scopri tutto nell'articolo.

Elezioni Politiche 25 settembre 2022. Giorgia Meloni leader di Fratelli d'Italia in serata ha rilasciato un'intervista al Tg5.

Accanto alle priorità della coalizione di centrodestra, Meloni ha lanciato un vero e proprio monito:

Senza accordo sul premier nella coalizione di centrodestra non ha senso andare al Governo insieme.

A stretto giro ha risposto Matteo Salvini che ha detto "chi avrà un voto in più ha il diritto di esprimere il premier". Più attendista al momento Forza Italia che non si espone più di tanto sul tema.

Intanto al centro ci sono prove d'intesa tra Italia Viva e Azione-più Europa. C'è stato un incontro nella serata tra i leader Matteo Renzi e Carlo Calenda. Analizziamo le due situazioni nel loro complesso.

Elezioni 2022, Giorgia Meloni al Tg5: “Enrico Letta dice la verità quando parla di sfida tra Fratelli d'Italia e Partito Democratico”

Giorgia Meloni è stata intervistata dal Tg5. Alla prima domanda se sia partita la macchina del fango contro Fratelli d'Italia, risponde così: “

Ci aspettiamo una campagna elettorale violenta ma non ci facciamo intimidire. La sinistra ha bisogno di inventare una macchina del fango perchè non può dire niente di concreto e veritiero contro di noi. Noi non abbiamo bisogno di inventare una macchina del fango contro di loro basta che raccontiamo i dieci anni di disastri che hanno fatto al Governo.

Seconda riflessione dell'intervistatore legata alla frase che Enrico Letta ha detto nei giorni scorsi a Repubblica, ovvero che la scelta a questo giro è tra Partito Democratico e Fratelli d'Italia. Il giornalista del Tg5 ha chiesto se ad avviso di Giorgia Meloni si sia trattato di un regalo di Letta:

Non ho bisogno ne dei regali di Enrico Letta ne dei loro riconoscimenti – analizza Meloni . penso che dica la verità Enrico Letta. Sono i due principali partiti che si confronteranno in questa tornata elettorale, in un sistema che potrebbe tornare bipolare. Per me è una buona notizia perchè si confrontano due identità. Non si sta insieme per interessi, sarà centrodestra contro centrosinistra, conservatori contro progressisti, queesto è lo scontro e gli italiani sceglieranno da che parte stare.

Elezioni 2022: Giorgia Meloni e il rapporto con gli alleati: “Senza accordo su premier non ha nemmeno senso andare al Governo insieme”

Domanda inevitabile sul rapporto con gli alleati di centrodestra, in particolare Lega e Forza Italia:

“Parleremo di tutto - analizza Meloni - penso che se non dovessimo riuscire mettersi d'accordo ad esempio sul discorso della premiership non avrebbe nemmeno senso andare al Governo insieme. Penso che vengano confermate, anche per una questione di tempo, regole che nel centrodestra hanno sempre funzionato, che noi abbiamo sempre rispettato e che non si capisce perchè non dovrebbero essere applicate oggi”.

Elezioni 2022: le priorità programmatiche per Giorgia Meloni

Tra i punti qualificanti del programma di Fratelli d'Italia, Meloni elenca:

una serie di riforme istituzionali a partire dal presidenzialismo, un rapporto diretto tra Governo e cittadini e un assetto diverso dello stato. Ovviamente i temi economici, il sostegno all'economia reale, a chi vuole lavorare, il sostegno alle aziende che assumono. Chi in questa Nazione vuole fare non deve essere ostacolato dallo Stato. C'è poi un enorme tema sociale, anziani, giovani e nuovi poveri che una forza sociale come la nostra non può fingere di non vedere.

Elezioni 2022: la risposta di Matteo Salvini a Giorgia Meloni: “Lasciamo a sinistra litigi e divisioni”

Matteo Salvini leader della Lega è conciliante dopo le frasi di Giorgia Meloni:

Lasciamo a sinistra litigi e divisioni: per quanto ci riguarda, siamo pronti a ragionare con gli alleati sul programma di governo partendo da tasse, lavoro, immigrazione e ambiente. Chi avrà un voto in più, avrà l'onore e l'onere di indicare il premier.

Elezioni 2022: prove d'intesa tra Matteo Renzi e Italia Viva e Carlo Calenda di Azione

Dopo la giornata di presentazione delle liste di Azione-Più Europa, Carlo Calenda è stato al centro del dibattito per l'intera giornata.

C'è stato un incontro tra il leader di Azione e il leader di Italia Viva Matteo Renzi. Come noto i due partiti sono accomunati da una visione di queste elezioni volta ad evitare una vittoria del centrodestra per provare a riportare Mario Draghi a Palazzo Chigi dopo il voto.

Matteo Renzi ha sottolineato che ci sono probabilità che Italia Viva vada al voto da sola ma in questo momento non lo sa dire: “E’ chiaro che con Calenda abbiamo delle posizioni simili. Ha fatto il ministro con me, l’ho sostenuto a Roma. Dopodiché quello che deciderà Calenda lo dirà Calenda. Io spero si possa stare insieme ma innanzitutto è fondamentale stare insieme non solo contro gli altri e bisogna ragionare di questioni di merito".

Fare a meno di Mario Draghi è stato un errore clamoroso - dice Renzi -. Di nuovo a palazzo Chigi? Draghi è un valore per l'Italia. Se l'alternativa è la Meloni, la scelta è evidente. Non so se Letta mi chiamerà e sinceramente mi sembra l'ultimo dei problemi. Io sono un po' pazzo, ho perso la poltrona per cambiare la Costituzione. A me delle alleanze non me ne frega posso anche andare da solo.

Carlo Calenda dal canto suo in un'intervista al Tg1 ha detto che

Sulle alleanze non ho veti, tranne il Movimento 5 stelle e i sovranisti. Il patto repubblicano che abbiamo presentato oggi è aperto a chiunque vuole farne parte. Lo abbiamo rivolto ai cittadini e a tutte le forze politiche che non hanno voltato le spalle a Draghi.

Elezioni 2022: martedì 27 luglio alle 9 convocata la direzione del Partito Democratico

È in programma oggi, martedì 27 luglio, dalle 9 la Direzione nazionale del Partito Democratico. All’ordine del giorno l’analisi della situazione politica, le elezioni e il regolamento per le candidature.

La relazione di apertura ovviamente verrà tenuta dal segretario Dem Enrico Letta.