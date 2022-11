Bollette, ok del Governo al pagamento a rate: ecco il nuovo aiuto contro il caro energia

Caro Bollette ai massimi livelli. Allo studio del Governo Meloni nuove misure da adottare per contrastare la crisi economica e aiutare le famiglie italiane. Il Decreto Aiuti quater di prossima pubblicazione riserverà numerose sorprese. Spunta il pagamento rateale delle Bollette. Ecco tutte le novità a riguardo.

Caro Bollette ai massimi livelli. Allo studio del Governo Meloni nuove misure da adottare per contrastare la crisi economica e aiutare le famiglie italiane. Il Decreto Aiuti quater di prossima pubblicazione riserverà numerose sorprese. Spunta il pagamento rateale delle Bollette.

La grave crisi economica internazionale causata dal conflitto tra Russia e Ucraina si sta facendo sempre più pesante e le famiglie italiane sono allo stremo delle forze. Se si pensa al prossimo inverno la situazione peggiora drasticamente, buttando nello sconforto la maggior parte delle famiglie italiane che si trovano veramente con l’acqua alla gola.

Costi sempre più alti della materia prima gas e l’incertezza delle stesse forniture sta meritando particolare attenzione da parte del Governo italiano.

La situazione si aggrava se si pensa all’imminente fine del mercato tutelato a partire dal 1 gennaio 2023. A lanciare l’allarme Assoutenti, che parla di tariffe assolutamente fuori controllo.

La stessa denuncia costi troppo elevati nel mercato libero rispetto a quello tutelato, soprattutto per i contratti con prezzo fissato o bloccato. In questi contratti infatti la tariffa risulta bloccata per un certo periodo di tempo.

Secondo le stime sempre di Assoutente sui dati di ARERA, la spesa media annua per le famiglie italiane per il gas si attesterà sui 5.000 euro, un aumento del +166% se confrontato con il mercato tutelato. La situazione certamente non migliora sul fronte dell’energia elettrica. Si prevede infatti una spesa di circa 2.429 euro all’anno, cioè più +124% rispetto al regime tutelato.

Questi folli rincari e la differenza tra i due regimi di mercato fallo lanciare un forte appello a nuove ed opportune decisioni da parte del Governo Meloni.

La situazione sarà certamente più chiara nei prossimi giorni, quando sarà lanciato il decreto aiuti quater. Numerose le misure da adottare, dal credito d’imposta, al taglio degli onori in Bolletta e la riduzione dell’IVA sul gas.

Vediamo nel dettaglio cosa interesserà le Bollette e quali misure saranno prese come provvedimento.

Bollette, ok del Governo al pagamento a rate: ecco il nuovo aiuto contro il caro energia

Il ministro Giancarlo Giorgetti, ha annunciato nel suo intervento nelle Commissioni Congiunte sulla Nadef che saranno destinati al caro Bollette circa 21 miliardi di euro.

Se tra settimane sarà pronto il Documento programmatico di economia e finanza, già pronto è il decreto aiuti quater.

Punto di partenza del Decreto aiuti è certamente la situazione di incertezza economica a cui devono far fronte le famiglie italiane.

Si tratta di un Decreto aiuti che penserà a contrastare la crisi economica e il caro Bollette, attuando politiche di contenimento dei consumi e dei risparmi.

Certamente i 21 miliardi per contrastare il caro Bollette salteranno fuori dal taglio di alcune misure a favore di altre, ma l’obiettivo principale del Governo Meloni è di ridurre quanto più possibile l’impatto dell’inflazione sulle famiglie italiane, soprattutto quelle più deboli.

Le principali novità sul tema Bollette prevederanno una misura che permetterà di rateizzate gli oneri per l’energia elettrica per alcune categorie.

Si tratta di un’agevolazione per le famiglie in difficoltà, che permetterà di frammentare gli importi da pagare in importi più piccoli permettendo perciò il pagamento a rate.

Oltre al pagamento a rate il Governo Meloni sta studiando una nuova misura che dovrebbe affiancare il pagamento rateale. Si tratta di una moratoria di sei mesi per evitare il distacco della fornitura a chi non ha pagato le Bollette.

Caro energia e bollette, ecco gli altri interventi del nuovo Decreto Aiuti Quater

Nell’intervento sempre nelle stesse Commissioni Congiunte sulla Nadef, il ministro Giorgetti ha sottolineato come la politica del Governo Meloni proseguirà anche per la Legge di Bilancio nell’ottica di aiuto delle famiglie in difficoltà economiche, ma anche nel limitare i danni provocati dall’inflazione nel settore imprenditoriale.

Lo stesso ha annunciato la proroga dei crediti di imposta per le imprese che acquistano energia e gas, la proroga delle agevolazioni tariffarie e il taglio al 5% dell’IVA sul gas.

Altra conferma è lo sconto carburante almeno fino a dicembre grazie alla riduzione delle aliquote di accisa su benzina, gasolio e gas naturale e Gpl.

Caro energia, i fondi non bastano

Sulla legge di Bilancio 2023 e sul nuovo Decreto Aiuti quater, chiede un’attenzione particolare l'Ufficio parlamentare di bilancio. Il motivo è da ricercarsi nel rischio molto alto di dover intervenire quasi sicuramente anche il prossimo anno a tutela e supporto delle famiglie, con ricadute certe sui conti pubblici.

L’ufficio avverte anche sul Pnrr . Il Governo Meloni resta comunque prudente e realista sulla prossima manovra di bilancio, ponendo come prioritario il sostegno alle famiglie.