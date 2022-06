Nuovo bonus 1.000 euro con ISEE alto o basso: una Regione italiana ha dato la possibilità a tutti i giovani di ottenere un contributo economico per la tutela della propria salute mentale. A chi spetta e come funziona? A partire dal 22 giugno è possibile richiedere un bonus psicologo da 1.000 euro: ecco come averlo.

Spunta un nuovo bonus 1.000 euro per i giovani, o meglio per tutti i ragazzi di età inferiore a 21 anni: non stiamo parlando del bonus cultura o dell’assegno unico, ma invece di un contributo economico per la propria salute.

Una Regione italiana ha introdotto il nuovo bonus 1.000 euro per i giovani anche a sostegno delle famiglie con figli a carico, e un ISEE alto o basso, che non hanno le possibilità economiche per sostenere determinate spese. Come funziona e di che cosa si tratta?

Dopo la pandemia di Covid-19, i giovani sono stati la fascia di popolazione più colpita in termini sociali e psicologici, motivo per cui si rende necessario sostenere un percorso di crescita e recupero psicologico.

Ecco allora cos’è e come funziona il nuovo bonus 1.000 euro: a differenza del bonus psicologo previsto a livello nazionale, questa agevolazione ha un target di riferimento specifico, i giovani under 21. I dettagli su requisiti, importi e domanda: guida completa.

Bonus 1.000 euro ai giovani under 21: cos’è questo nuovo contributo?

Così come a livello nazionale si è resa necessaria l’introduzione di un bonus psicologo fino a 600 euro, anche la Regione Lazio ha voluto dare un sostegno in questo senso con il bonus 1.000 euro unicamente dedicato ai giovani.

L’iniziativa è nata in seguito al periodo di pandemia di Covid-19, in conseguenza di tutti i disturbi e i problemi a livello sociale, psichico e psicologico nati in seguito alla pandemia, al lockdown e allo svolgimento della didattica a distanza.

Il bonus 1.000 euro è destinato quindi al sostegno dei più piccoli e dei più giovani, che sono la fascia di popolazione maggiormente segnata dalla pandemia e dal lockdown.

Basti pensare che, secondo una ricerca condotta dall’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, nel corso della seconda ondata pandemica il numero di suicidi ed episodi di autolesionismo sono aumentati del 30%. Di pari passo sono aumentati anche i disturbi alimentari: solo l’anoressia ha subito un balzo del +28% di richieste di aiuto.

Il bonus psicologo della Regione Lazio spetta solo ai giovani, dai 6 ai 21 anni che possiedono un ISEE alto o basso e che hanno intenzione di impegnarsi per intraprendere un percorso psicologico a carico della Regione. I fondi a disposizione per questo nuovo bonus 1.000 euro sono pari a 2,5 milioni di euro.

Bonus 1.000 euro ai giovani under 21: a chi spetta?

Il bonus psicologo da 1.000 euro previsto dalla Regione Lazio, come detto, si differenza dal contributo erogato a livello nazionale proprio per il target di riferimento.

Possono ottenere il contributo economico solo i giovani di età compresa tra i 6 e i 21 anni: un bonus fino a 1.000 euro da utilizzare per la cura e la salute, il sostegno psicologo al termine di un periodo di emergenza sanitaria.

La Regione ha intenzione di valutare la possibile estensione del bonus 1.000 euro anche ai giovani di età inferiore ai 26 anni, qualora le risorse a disposizione consentano di accontentare tutti i richiedenti il beneficio.

Un’altra differenza rispetto al bonus psicologo a livello nazionale è la necessaria presentazione di un certificato di accertata vulnerabilità emesso dal proprio medico o pediatra.

Bonus 1.000 euro per lo psicologo nel Lazio: tutti i requisiti

Una volta definita la platea di potenziali beneficiari del bonus psicologo previsto dalla Regione Lazio, è importante chiarire anche quali siano i requisiti previsti per ottenere il bonus fino a 1.000 euro per i giovani under 21.

Stando a quanto previsto dall’avviso pubblico e dal decreto che lo ha introdotto, il bonus 1.000 euro spetta ai giovani che possiedono la cittadinanza italiana o europea, oppure a coloro che sono in possesso di un regolare permesso di soggiorno.

È altresì necessario possedere la propria residenza (oppure il domicilio) all’interno dei confini regionali.

Sempre tra le condizioni di accesso al bonus 1.000 euro, è richiesta l’iscrizione e la frequenza di un percorso di formazione e/o istruzione: scuola primaria o secondaria di primo e secondo grado, istituti di formazione professionale, università o accademie.

Passando poi ai requisiti economici, il bonus 1.000 euro spetta ai giovani under 21 che sono in possesso di un ISEE familiare inferiore a 40.000 euro: dunque, il contributo spetta sia con reddito basso sia con reddito alto.

Bonus psicologo Lazio, 1.000 euro ai giovani: tutti gli importi

Quali sono gli importi e quanto spetta ad ogni beneficiario del bonus psicologo della regione Lazio? Abbiamo parlato di un contributo pari a 1.000 euro, ma questo è il limite massimo erogabile per ogni ragazzo dai 6 ai 21 anni.

Il bonus 1.000 euro, quindi, viene erogato sottoforma di voucher dal valore pari a 50 euro ciascuno, ovvero comprensivi di visita (45 euro) e “indiretto” (5 euro) per la struttura ospitante.

Ciascun buono ha una validità pari a un anno, a decorrere dalla data di attivazione dello stesso: qualora non utilizzato, il valore del voucher tornerebbe nelle casse della Regione.

Bonus 1.000 euro per lo psicologo: come utilizzare i voucher

Come si possono utilizzare i voucher psicologo per i giovani emessi dalla regione Lazio, ovvero il bonus 1.000 euro? Sono previsti percorsi di primo livello per consultazione e diagnosi, e successivi incontri di abilitazione e sostegno.

Si possono prenotare fino a 4 sedute di consultazione (primo livello), e da 8 a 16 sedute di abilitazione e sostegno.

Per attivare i buoni ottenuti è necessario utilizzare la piattaforma efamily: una volta attivato, il buono è valido per i successivi 60 giorni. In tale orizzonte temporale, il giovane e la famiglia possono decidere presso quale psicologo (lista completa sul sito web della Regione) utilizzare il buono e prenotare la propria seduta di terapia.

A questo punto, sarà lo psicologo a dover accettare – entro i successivi 10 giorni – la richiesta. In caso negativo, la famiglia avrà a disposizione ulteriori 30 giorni per scegliere a quale esperto rivolgersi.

Bonus 1.000 euro ai giovani: domanda dal 22 giugno 2022

Da quando si può richiedere il bonus 1.000 euro per lo psicologo previsto dalla Regione Lazio? La piattaforma efamily aprirà alle famiglie a partire dalle ore 9:00 del 22 giugno 2022, mentre non è prevista una scadenza per presentare la propria domanda.

Essendo un bonus confermato anche per i prossimi due anni, esistono degli orizzonti temporali entro i quali presentare la propria richiesta (nel limite delle risorse a disposizione):

per l’anno 2022 la domanda si può presentare a partire dal 22 giugno 2022;

per l’anno 2023 la domanda si può presentare a partire dal 15 maggio 2023;

per l’anno 2024 la domanda si può presentare a partire dal 15 febbraio 2024.

Bonus psicologo nazionale: voucher da 200 a 600 euro. Da quando?

Siamo ancora in attesa dell’apertura della piattaforma per la presentazione delle domande relative al bonus psicologo previsto a livello nazionale: il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato il decreto attuativo, ma non sono ancora state aperte le richieste.

A differenza del bonus 1.000 euro previsto dal Lazio, il voucher psicologo nazionale permette di ottenere da 200 a 600 euro per coprire le spese relative alla prenotazione e allo svolgimento di sedute di terapia.

In questo caso, inoltre, non sono fissati limiti di età: tutti possono ottenere il voucher, purché possiedano un reddito entro i 50.000 euro.