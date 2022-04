Se hai l'ISEE basso potrai richiedere una serie di Bonus 2022 utili per le spese familiari e universitarie. Addirittura con importi fino a 3000 euro tra contributi e sconti! Occhio ai requisiti richiesti, e alle alternative che non prevedono l'attestazione del proprio reddito!

Ci sono una serie di Bonus 2022 quest'anno che si possono avere con un ISEE basso.

Si tratta di agevolazioni e supporti economici che riguardano una platea ben precisa, cioè quella attualmente titolare di un'attestazione ISEE in corso di validità.

Anche se va detto che il Governo Draghi, negli ultimi mesi, sta cercando in tutti i modi di rendere alcuni bonus, o anche alcuni supporti assistenziali, liberi dal vincolo dell'attestazione. Lo stiamo vedendo in particolare con l'Assegno Unico, oltre che con il Bonus Rottamazione TV.

Intanto come misura di compromesso il Governo ha voluto comunque rendere disponibili dei bonus 2022 che, pur richiedendo tale attestazione, sono alla portata di tutti. Addirittura ci sono bonus che non prevedono un ISEE basso, ma anche alto, e con la possibilità di avere fino a 3.000 euro di supporti economici.

Diciamo che sono soldi che possono far comodo, in tempi di crisi e di rincari alimentari, oltre che di caro carburante.

Ma lo vedremo meglio nel corso dell'articolo. Inoltre, se ancora non hai provveduto a fare l'ISEE, troverai più avanti una piccola guida ad essa dedicata.

Quali bonus ci sono nel 2022 con un ISEE basso o alto? Ecco la lista

Non sono pochi i bonus 2022 che richiedono come requisito principale un'attestazione ISEE in corso di validità. Solo alcuni non lo prevedono, come ad esempio:

Tutti questi bonus sono per lo più voucher digitali o sconti per l'acquisto di specifici prodotti. Non sono supporti assistenziali o contributi a cadenza mensile, anche perché, per conferire supporti continuativi è necessario certificare una condizione economica precaria.

Per questo entra in gioco l'ISEE, in particolare per categorie di bonus quali:

bonus bollette ,

, bonus famiglia,

bonus studenti.

Sono categorie che racchiudono bonus come bonus affitto per studenti fuori sede, fino al bonus nido 2022 e i vari bonus spese (almeno quelli ancora richiedibili).

Come avrai notato, sono buoni e supporti economici che hanno come obiettivo il miglioramento economico di beneficiari che segnalano da tempo una situazione precaria, specie se hanno un reddito basso.

Per venire incontro anche alle famiglie con redditi più alti, il Governo Draghi ha deciso di garantire loro l'accesso anche a bonus più indirizzati alla popolazione meno abbiente, ma solo se avessero accettato una riduzione degli importi.

Lo vedremo adesso con la prima categoria di bonus, quella riguardante famiglie e figli. Se vuoi avere già una panoramica, ti consiglio il video della Redazione The Wam, disponibile anche sul suo canale Youtube.

Bonus 2022 figli: in arrivo tutte le agevolazioni per famiglie con ISEE basso!

Tra i Bonus 2022 che prevedono un ISEE basso ci sono i vari bonus nido, bonus maternità dai Comuni e il bonus bebè. O meglio, prevedeva prima il bonus bebè, ma a causa della fase di transizione di inizio anno, il bonus bebè è ufficialmente stato sostituito dall'Assegno Unico Universale.

Pertanto attualmente sono previsti solo i pagamenti, ma non l'inoltro di nuove richieste d'accesso.

Potrai comunque richiedere il bonus nido, che prevede in caso di reddito alto (o in mancanza di presentazione dell'attestazione) un contributo annuo per le spese relative alla retta scolastica fino a 1.500 euro, mentre se hai l'ISEE basso, puoi arrivare ad avere fino a 3000 euro!

In questo caso, i 1.500 euro sono previsti per redditi superiori a 40.000 euro, mentre i 3.000 euro solo se inferiori a 7.000 euro.

La dizione "ISEE alto" e "ISEE basso" può cambiare a seconda della disposizione che il Governo ha previsto per quel determinato bonus. In genere però i redditi alti sono tra i 30.000-40.000 euro, mentre quelli bassi sono sotto i 15.000 euro, se non di meno.

Oltre a ciò, è possibile avere come bonus 2022 anche quello relativo alla maternità dai Comuni, degno sostituto del bonus mamma domani.

Si tratta di un assegno alla maternità del valore massimo di 1.773,65 euro, ripartito in cinque mensilità, ma solo per chi ha un ISEE basso, non superiore a 17.747.58 euro.

Oltre ai bonus famiglia, puoi richiedere sempre per il tuo nucleo familiare due tipologie di sconti sulla bolletta energetica.

Ecco come avere il bonus 2022 per luce e gas e avere uno sconto sulla bolletta! Serve l'ISEE basso!

Il bonus bollette (o luce e gas) è uno dei tanti bonus 2022 che puoi richiedere quest'anno per venire incontro all'aumento dei costi della bolletta energetica.

Come detto prima, si tratta di una categoria di contributi, dal momento che può essere richiesto per due obiettivi:

ridurre il costo della propria bolletta energetica ( disagio economico );

della propria bolletta energetica ( ); ammortizzare i costi energetici di mezzi o dispositivi medico-sanitari ad uso permanente (disagio fisico).

Solo per il primo di questi, cioè per il disagio economico, è obbligatoria l'attestazione ISEE, e con due possibili limiti reddituali:

non oltre 12.000 euro nel caso di nucleo familiare con un solo soggetto;

nel caso di nucleo familiare con un non oltre 20.000 euro nel caso di nucleo familiare con minimo 4 soggetti.

In questo casi, a seconda della composizione del tuo nucleo familiare, puoi arrivare ad avere fino a 192 euro di "sconto" sulla tua bolletta.

Mentre per il disagio fisico è necessario il certificato medico ASL e i documenti riguardanti la potenza e il Point of Delivery del dispositivo medico-sanitario. Si parla generalmente di macchinari quali ventilatori polmonari, carrozzine, sollevatori e dispositivo per l'emodialisi.

Al di fuori di tutti questi supporti per la casa o per la famiglia, anche gli studenti universitari possono richiedere dei bonus 2022.

Bonus 2022: agevolazioni anche per gli studenti con ISEE basso!

Come principali bonus 2022 disponibili per gli studenti universitari, anche con l'ISEE basso, abbiamo il bonus studenti 2022, praticamente un rimborso per le spese inerenti allo studio e all'acquisto di materiale scolastico, però secondo quanto previsto dai bandi regionali. In ognuno di questi l'ISEE richiesto può cambiare.

Se vuoi approfondire al meglio questo supporto economico, ti suggerisco l'articolo a cura di Laura Pellegrini.

Inoltre è possibile richiedere per l'affitto del proprio locale universitario (camera, appartamento ecc.) una detrazione fiscale, disponibile però solo per chi ha in proprio possesso non un'attestazione ISEE, ma la Dichiarazione dei Redditi, con un reddito lordo inferiore a 15.493,71 euro.

Si ricorda che, oltre al modello 730, il richiedente non dovrà avere più di 31 anni d'età al momento della stipula del contratto e/o dell'inoltro della domanda. Non a caso, si chiama bonus affitto under 31.

A prescindere da ciò, come avrai potuto notare, fare l'ISEE conviene sempre, almeno in queste circostanze.

Bonus 2022: ecco come fare l'ISEE in tempo utile!

Per accedere a questi bonus 2022 conviene richiedere l'attestazione ISEE in tempi brevi, dal momento che, tra esaurimento fondi e inoltro della domanda, può esserci il rischio di non ottenere alcun contributo se si dovesse aspettare troppo tempo.

Per ottenere l'attestazione, dovrai provvedere alla raccolta di questi documenti, e solo allora prendere appuntamento presso un Centro di Assistenza Fiscale o un patronato locale:

Dichiarazione Sostitutiva Unica,

Modello Redditi (o Certificazione Unica),

(o Certificazione Unica), saldo e giacenza media di tutti i conti fino al 31 dicembre 2020.

Se vuoi avere maggiori informazioni in merito, puoi sempre consultare questa breve guida. Ricordiamo che l'attestazione va aggiornata ogni anno, o al massimo entro due nel caso in cui si incorra ad una perdita improvvisa o sospensione del proprio lavoro o dei propri redditi, pensioni e trattamenti assistenziali compresi.