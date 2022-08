Torna il bonus badanti per garantire alle persone non autosufficienti l’assistenza domiciliare e una maggiore qualità della vita. Per chi fa domanda a partire dal 2 agosto, 500 euro mensili per un anno. Ecco chi può richiederlo e come.

Torna il bonus badanti nel 2022. Un aiuto concreto messo in campo con l’obiettivo di garantire alle persone non autosufficienti l’assistenza domiciliare e, di conseguenza, migliorare la qualità della vita.

A partire da oggi, 2 agosto, sarà possibile inviare richiesta per ottenere fino a 500 euro al mese per il periodo massimo di un anno.

La platea dei beneficiari non è molto ampia. Questo perché non si tratta di un aiuto economico messo a disposizione dallo Stato, bensì dalla Regione Liguria che ripropone la misura per il terzo anno. Inoltre, per ottenere il bonus non è necessario solo avere la residenza in Liguria, ma dovranno essere rispettati anche altri requisiti e non beneficiare di altre misure messe in campo dalla Regione.

Vediamo, allora, chi può ottenere il bonus badanti anche nel 2022 e come fare domanda per richiedere il contributo.

Torna il bonus badanti anche nel 2022: la Regione stanzia 1,4 milioni di euro

La Regione Liguria dà il via alla nuova edizione del bonus badanti che potrà essere richiesto anche nel 2022, grazie a un finanziamento di 1.396.500 euro deciso dalla Giunta regionale.

Non si tratta di una misura del tutto nuova per i liguri. Quella del 2022, infatti, è già la terza edizione (le due precedenti avevano soddisfatto più di 1.700 richieste).

Il bonus persegue diversi obiettivi, primo fra tutti migliorare la qualità della vita delle persone non autosufficienti, garantendo, grazie a un aiuto economico, la possibilità di beneficiare della necessaria assistenza personale per il mantenimento presso il proprio domicilio. Non solo, perché con il bonus la Regione mette in campo un aiuto in più per combattere il lavoro nero.

Ma vediamo di cosa si tratta e chi può richiedere questo importante sostegno.

Chi può richiedere il bonus badanti 2022 e quali sono i requisiti

Come già accennato, si tratta di una misura regionale. Per questo motivo, la platea dei beneficiari è limitata a coloro che hanno residenza in Liguria.

Non si tratta, però, dell’unico requisito da possedere per poter richiedere il bonus. In effetti, perché sia possibile beneficiare del contributo, è necessario rispettare altri requisiti, anche legati all’ISEE. In particolare il beneficiario del bonus:

• non deve essere ricoverato in strutture residenziali;

• deve essere riconosciuta l’invalidità al 100%;

• deve avere un ISEE socio sanitario entro la soglia dei 35.000 euro.

Oltre a questi requisiti, inoltre, è bene conoscere le compatibilità con altre misure che la Regione mette a disposizione dei soggetti non autosufficienti. Non possono beneficiare del bonus badanti, infatti, i destinatari di altri aiuti regionali come “Vita indipendente”, “Dopo di Noi” oppure “Gravissima disabilità”.

Come funziona il bonus badanti 2022 e quali sono gli importi

Come già accennato, oltre a garantire l’assistenza per le persone non autosufficienti, la misura della Regione Liguria contribuisce anche alla lotta contro il lavoro nero. Per ottenere il bonus, infatti, è necessario che il beneficiario si impegni ad assumere, con contratto di lavoro, il/la badante oppure a rivolgersi a un’impresa specializzata.

Ma quali sono gli importi del bonus badanti? Come abbiamo visto, alcuni beneficiari possono ottenere fino a 500 euro, ma questo vale solo nel caso in cui non si percepisca il Fondo regionale per la non autosufficienza, un ulteriore strumento messo in campo dalla Regione Liguria e per il quale è necessario rispettare ulteriori requisiti.

Qualora il richiedente del bonus badanti 2022 benefici anche di quest’altra misura, l’importo del contributo scende a 150 euro.

Il bonus viene corrisposto ogni mese (sia che si abbia diritto all’importo di 500 euro, sia che si abbia diritto a 150 euro) per un limite massimo di un anno, a decorrere dal 1° gennaio di quest’anno.

Come richiedere il bonus badanti a partire dal 2 agosto 2022

Le richieste per ottenere il bonus badanti possono essere inviate già a partire da oggi, 2 agosto 2022. I beneficiari avranno tempo per inviare la domanda fino al 31 ottobre di quest’anno.

La richiesta va inviata online: il richiedente dovrà, dunque, collegarsi al sito di Filse oppure all’indirizzo www.filseonline.regione.liguria.it e accedere all’area riservata (sarà necessario essere in possesso o di SPID oppure di CIE).

Nella domanda dovranno essere inseriti i dati anagrafici del beneficiario, la soglia ISEE, una copia del documento di identità. Inoltre, dovranno essere fornite le indicazioni riguardo all’eventuale riconoscimento del Fondo regionale per la non autosufficienza.

Il bonus verrà riconosciuto fino a esaurimento delle risorse messe a disposizione. Ciò significa che, qualora i soldi dovessero finire, potrebbe non essere più possibile inviare richiesta anche prima del termine fissato al 31 ottobre. In particolare, verrà messa a disposizione una prima graduatoria che includerà coloro che hanno inviato domanda nel periodo compreso tra il 2 agosto e il 30 settembre e, se le risorse dovessero bastare, anche una seconda graduatoria per le domande presentate nel mese di ottobre.