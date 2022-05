Al via i nuovi contributi per lo sport dalle Regioni: la tua famiglia può ottenere un bonus figli fino a 800 euro per avvicinare i giovani dai 5 ai 18 anni alle attività motorie e sportive, oppure alle competizioni sportivo-dilettantistiche. Come averlo? Il nuovo bonus figli permette di risparmiare sulle spese di iscrizione dei giovani alle attività sportive: ecco come averlo entro il 30 giugno.

Tantissimi nuovi bonus figli 2022 per tutte le famiglie con bambini o ragazzi a carico di età inferiore a 18 anni: le singole Regioni italiane hanno promosso dei contributi da 800 euro e fino a 3.000 euro per l’avvicinamento dei ragazzi al mondo dello sport e delle competizioni sportivo-dilettantistiche.

Non solo quindi bonus musica o bonus centri estivi: le famiglie hanno a disposizione anche altrettanti contributi per l’avvicinamento allo sport. Un modo completamente nuovo per far scoprire ai ragazzi la bellezza dello sport, soprattutto dopo un periodo molto difficile come quello della pandemia.

Se hai una famiglia e dei figli a carico che amano l'attività motoria, puoi ottenere un bonus fino a 800 euro dalla Regione, mentre se sei parte di un’organizzazione o di un ente erogatore di corsi di attività sportiva o motoria puoi ottenere fino a 3.000 euro per l’avviamento di nuove attività sportive destinate ai giovani.

Come funzionano i nuovi bonus figli e sport fino a 800 euro a famiglia? Ecco a chi spettano i contributi regionali e come si potranno richiedere entro la fine del mese di giugno 2022.

Bonus figli e sport 2022: nuovi contributi dalle Regioni

Emergono nuovi bonus per i figli e per tutte le famiglie con ragazzi minorenni a carico: non stiamo parlando dell’assegno unico, ma invece di contributi regionali utili per riavvicinare i giovani allo sport, soprattutto dopo la pandemia di Covid-19. Alcuni bandi sono scaduti nei primi mesi dell’anno, mentre altri sono ancora disponibili.

Molto spesso si tratta di iniziative destinate alle famiglie residenti sul territorio, come avvenuto lo scorso anno, ma sono numerosi i bandi regionali attualmente attivi.

Per esempio, il Lazio ha introdotto un nuovo bonus figli fino a 800 euro per l’avvicinamento dei ragazzi dai 5 ai 18 anni al mondo dello sport e alle competizioni sportivo-dilettantistiche o di espressione corporea. La domanda si può presentare fino alla fine del mese di giugno.

In Veneto, invece, i contributi per lo sport riguardano gli enti sportivi e le associazioni che intendono avviare dei corsi di attività motoria o sportiva per i bambini e i ragazzi da 6 anni e fino a 16 anni. Si possono ottenere da un minimo di 1.000 euro fino a un massimo di 3.000 euro. La domanda scade all’inizio del mese di giugno.

Infine, anche la Liguria ha stanziato nuovi bonus figli per avvicinare i ragazzi al mondo dello sport: in particolare, il bando approvato dalla Regione prevede un contributo massimo di 200 euro a famiglia. Potranno ottenerlo i genitori di ragazzi di età compresa tra i 3 e i 17 anni. La scadenza è stata posticipata a metà giugno.

Ma scendiamo nel dettaglio e andiamo a scoprire come ottenere i bonus figli e sport 2022 per i bambini, i ragazzi e i giovani dai 3 anni e fino ai 18 anni.

Bonus figli e sport, nuovi 800 euro a famiglia nel Lazio: come ottenerli

Partiamo da una delle Regioni che hanno approvato nuovi contributi per lo sport: nel Lazio è stato approvato il bando bonus figli 2022, che permette di ottenere fino a 800 euro per ogni ragazzo o ragazza dai 5 ai 18 anni per avvicinarlo al mondo delle competizioni sportive e dell’attività dilettantistica. Come funziona?

Gli enti promotori di questi nuovi contributi per lo sport dedicati ai giovani sono l’Azienda pubblica di Servizi alla Persona (ASP) e gli Istituti di Santa Maria in Aquiro (ISMA).

Stando a quanto riportato nel bando dei contributi per lo sport 2022, il nuovo bonus figli fino a 800 euro spetta a determinate categorie di cittadini. Scopriamo subito quali sono i requisiti ed entro quando presentare la domanda per non perdere gli 800 euro.

La domanda si può presentare a mano oppure tramite raccomandata entro e non oltre il 30 giugno 2022: sarà utile allegare all’istanza ance l’attestazione ISEE, la ricevuta di iscrizione al corso o all’attività sportiva, e un documento di identità.

Bonus figli e sport, nuovi 800 euro per tutti: il bando regionale

Nuovi contributi per lo sport e bonus figli a tutte le famiglie: chi può ottenerlo? I requisiti del nuovo bonus figli della Regione Lazio sono specificati all’interno del bando:

la famiglia deve risiedere all’interno dei confini regionali;

è necessario dimostrare la propria condizione di disagio economico;

è necessario dimostrare di aver effettuato l’iscrizione alla stagione 2021-2022 oppure la preiscrizione alla stagione successiva (2022-2023) presso una delle associazioni o federazioni che offrono corsi a pagamento per i ragazzi.

Qualora una famiglia volesse beneficiare del bonus figli anche per quelli successivi al primo, nel limite di età tra i 5 e i 18 anni, dovrà presentare un numero di domanda congruo al numero dei ragazzi per i quali intende richiedere il contributo.

Il bonus figli della Regione Lazio consiste in un contributo erogato una tantum pari a 800 euro per tutti.

Bonus figli e sport, fino a 3.000 euro di contributi in Veneto

Diversi sono invece i contributi per lo sport previsti dalla Regione Veneto: la Giunta regionale ha approvato due bandi.

Il primo è destinato alla promozione dell’attività motoria e sportiva tra i giovani per un ammontare complessivo di 200 mila euro; mentre il secondo è volto alla realizzazione di nuovi eventi sportivi per un totale di 300 mila euro.

Per quanto riguarda la promozione dell’avviamento allo sport di tutti i ragazzi, sono previsti contributi a sostegno delle spese per l’organizzazione di attività sportive o corsi di avviamento allo sport. Il bonus figli riguarda i ragazzi dai 6 ai 16 anni e permette di ottenere da un minimo di 1.000 euro e fino a un massimo di 3.000 euro.

La domanda per questo nuovo bonus figli utile per l’avvicinamento dei giovani allo sport è da presentare entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando stesso (avvenuta il 5 maggio 2022).

Bonus figli e sport, 200 euro per tutti in Liguria: come averli?

Arriviamo infine al contributo previsto dalla Liguria: i termini per la presentazione delle domande erano già scaduti, ma la Regione ha riaperto la possibilità di richiedere il bonus figli e sport 2022 fino a un massimo di 200 euro a famiglia. Come funziona?

Anche in questo caso, l’obiettivo è quello di avvicinare i ragazzi al mondo dello sport e delle attività motorie: per farlo, sono previsti contributi e bonus per le famiglie.

Per ottenere il contributo previsto dal bando Dote Sport della Regione, è necessario risiedere in Liguria e avere dei figli a carico di età compresa tra i 5 e i 17 anni. Non solo: inizialmente era necessario dimostrare la propria condizione di difficoltà economica, attestando un ISEE inferiore a 7 mila euro. Ad oggi, però, la Regione ha innalzato il limite ISEE fino a 20 mila euro.

Il bando per il nuovo bonus figli e sport 2022 ha preso il via dal 9 maggio 2022: le famiglie potranno richiedere un contributo fino a 200 euro a figlio entro la scadenza del 17 giugno 2022. Per tutte le informazioni aggiuntive è possibile consultare il bando ufficiale della Regione.

Bonus figli e sport, fino a 200 euro in Lombardia: termini scaduti

Anche la Lombardia aveva previsto un bonus figli e sport per l’avvicinamento dei ragazzi al mondo delle attività motorie e sportive, ma i termini per la presentazione delle domande sono già scaduti (a marzo scorso).

Dote Sport era il bando approvato dalla regione e prevedeva un rimborso sulle spese di iscrizione dei figli, dai 6 ai 17 anni, presso le attività sportive o dilettantistiche promosse da enti o associazioni. Il contributo poteva variare da un minimo di 50 euro fino a un massimo di 200 euro a famiglia.

Per poter aderire al bonus figli e sport, però, era necessario possedere un ISEE non superiore a 20 mila euro, innalzato a 30 mila euro nel caso di presenza di un ragazzo affetto da disabilità all’interno del nucleo familiare.