Buoni spesa confermati in questi Comuni italiani: se la tua famiglia si trova in difficoltà economica, possiede un ISEE basso e risiede in una di queste città, potrebbe ottenere fino a 800 euro di bonus spesa. Quali sono i requisiti, gli importi ed entro quando presentare la domanda: tutto quello che c'è da sapere.

Buoni spesa a giugno 2022: sono ancora attivi? Nonostante non siano stati effettuati ulteriori investimenti (dopo il decreto Sostegni bis) da parte del Governo, alcuni Comuni italiani hanno ancora delle risorse a disposizione per l’erogazione dei bonus spesa fino a 800 euro per le famiglie che si trovano in difficoltà economica.

I voucher spettano a famiglie che possiedono un ISEE basso, oppure a coloro che hanno subito un peggioramento economico a causa della pandemia.

Non solo: nel determinare gli importi dei voucher vengono presi in considerazione anche il numero di familiari presenti sotto lo stesso tetto, e l’eventuale fruizione di altri sussidi a livello statale (per esempio il reddito di cittadinanza.)

Quali sono le città dove si possono ancora richiedere i buoni spesa a giugno 2022? Ecco un elenco completo di tutti i Comuni che hanno attivato i bonus spesa per le famiglie.

Buoni spesa 2022 disponibili a giugno 2022: dove richiederli

Non è sempre facile reperire l’elenco dei Comuni che hanno confermato i buoni spesa 2022: spesso si riescono a recuperare informazioni sulle grandi città, mentre i piccoli Comuni rimangono ai margini.

Per esempio, sappiamo che a Bologna i buoni spesa 2022 sono disponibili sino al completo esaurimento delle risorse: tutte le famiglie in difficoltà economica possono richiederli solo se possiedono i requisiti fissati dal bando.

Non solo: anche a Catania è possibile utilizzare i buoni spesa erogati nel periodo di pandemia per tutto il 2022. La scadenza per l’utilizzo – attenzione, non per la presentazione della domanda – è fissata al 31 dicembre 2022.

E poi ci sono anche tanti piccoli Comuni italiani che hanno ancora a disposizione delle risorse per erogare nuovi buoni spesa a giugno 2022. Quali sono le città fortunate?

Per scoprire se la tua città ha previsto l’erogazione di questi voucher, puoi controllare direttamente sul sito web del tuo Comune di residenza.

Buoni spesa 2022 dal Comune di Trivento: come funzionano

Partiamo subito dal Comune di Trivento (provincia di Campobasso, Molise), dove sono stati confermati nuovi buoni spesa da richiedere entro il 31 luglio 2022.

Oltre al voucher che permette di risparmiare sulla spesa alimentare, il Comune ha previsto anche l’erogazione di buoni spesa utili per il pagamento delle bollette e utenze, e per il sostegno nel pagamento del canone di locazione. Ulteriori bonus affitto si posson richiedere anche a livello statale.

Per quanto riguarda i buoni spesa per il pagamento delle bollette e utenze, sono incluse le seguenti voci di spesa: energia elettrica, gas, telefono, acqua, rifiuti, Tari, Imu, ecc.

Per il canone di locazione, invece, è possibile utilizzare i buoni spesa per sostenere l’affitto di case popolari, edifici IACP, alloggi privati e rate condominiali.

Buoni spesa 2022 – Trivento: i requisiti e gli importi

Quanto spetta ad ogni famiglia con i buoni spesa di Trivento? Il Comune ha previsto bonus dall’importo variabile in base alla composizione del nucleo familiare: si passa da un minimo di 250 euro fino a un massimo di 750 euro a famiglia.

A queste cifre possono essere aggiunti anche ulteriori 50 euro per ogni figlio minorenne a carico della famiglia, fino a un massimo di 250 euro.

Ma a chi spettano i buoni spesa del Comune di Trivento? Possono richiedere gli aiuti tutti i residenti all’interno del territorio comunale il cui modello ISEE abbia un valore inferiore a 20.000 euro.

Nello stilare le graduatorie si terrà conto di tutti i nuclei familiari che hanno già beneficiato di questi aiuti: la precedenza spetta a coloro che non hanno mai goduto di questi sostegni e che non fruiscono di altri sussidi a livello statale.

Buoni spesa 2022 dal Comune di Nettuno: come ottenerli

Il Comune di Nettuno (provincia di Roma, Lazio) ha confermato la possibilitò di ottenere dei buoni spesa 2022 per le famiglie: chi può averli?

Grazie a questi voucher in denaro si possono effettuare acquisti presso i negozi o supermercati aderenti (elenco completo sul sito web del Comune di Nettuno), oppure presso le farmacie che hanno aderito all’iniziativa.

Grazie ai buoni spesa si possono ottenere dei contributi economici fino a 500 euro a famiglia. La tabella di riferimento è la seguente:

150 euro per un solo componente;

250 euro per due componenti;

350 euro per tre componenti;

450 euro per quattro componenti;

500 euro per cinque o più componenti.

Ogni famiglia può richiedere i buoni spesa fino al 24 giugno 2022, presentando l’apposita domanda online.

Buoni spesa – Nettuno: i requisiti

Anzitutto è richiesta la residenza entro i confini comunali, mentre per gli stranieri viene richiesto anche il possesso del permesso di soggiorno regolare.

La famiglia richiedente, inoltre, dovrà essere in grado di dimostrare la propria situazione di difficoltà economica: a tal fine, è richiesta la presentazione di un modello ISEE inferiore a 10.000 euro all’anno.

Infine, non è possibile cumulare i buoni spesa comunali con altri aiuti e sostegni a livello statale: non sono ammessi, quindi, i titolari di RdC, Naspi, cassa integrazione, ecc.

Buoni spesa 2022 dal Comune di Grumo Nevano: come averli

Infine, anche il Comune di Grumo Nevano (provincia di Napoli, Campania) ha confermato i buoni spesa 2022: come si possono richiedere?

I buoni spesa erogati dal Comune si potranno utilizzare presso i negozi e le farmacie aderenti presenti sul territorio comunale: il valore di ciascun voucher è pari a 10 euro.

Gli importi dei bonus spesa previsti dal Comune sono i seguenti:

100 euro per un unico componente;

300 euro fino a tre componenti;

400 euro per quattro o più componenti.

Le famiglie che soffrono di difficoltà economica possono richiedere un voucher fino a 800 euro direttamente al proprio Comune, ma solo entro la scadenza del 30 giugno 2022.

Buoni spesa 2022 – Grumo Nevano: i requisiti

Per poter ottenere i buoni spesa fino a 400 euro, sono richiesti i seguenti requisiti: oltre alla residenza all’interno del territorio comunale, è previsto un limite reddituale mensile fino a 800 euro a famiglia.

Possono richiedere i buoni spesa anche le famiglie che sono titolari di altri aiuti o sostegni a livello statale. La precedenza, però, spetterà alle famiglie che accolgono al proprio interno figli minorenni oppure persone che soffrono di disabilità.

Ogni famiglia potrà presentare una sola domanda.