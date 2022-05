Contro il caro bollette, oltre agli aiuti messi in campo dal governo, è in arrivo un nuovo bonus da 500 euro per le famiglie meno abbienti per il quale è possibile inviare domanda fino al 22 maggio. È il Comune di Verona a mettere a disposizione il nuovo aiuto.

Contro il caro bollette arriva un nuovo aiuto per le famiglie meno abbienti che possono ottenere un bonus di 500 euro per contrastare i rincari sulle bollette di luce, gas e acqua.

Dopo le conseguenze economiche della pandemia, anche quelle legate allo scoppio della guerra in Ucraina e le sanzioni alla Russia finiscono per pesare sui conti familiari di moltissimi italiani. Il governo ha già messo in campo delle misure che hanno l’obiettivo di venire incontro ai cittadini. Ne sono un esempio il nuovo bonus da 200 euro per i lavoratori (esteso anche ai collaboratori domestici e ai disoccupati) e l’ampliamento della platea dei beneficiari per gli sconti in bolletta (i bonus sociali per disagio economico).

A queste misure, però, si aggiungono anche gli sforzi provenienti da Regioni e Comuni che utilizzano i fondi a loro disposizione per tendere una mano ai nuclei familiari che si trovano in difficoltà economiche.

Anche il Comune di Verona mette a disposizione un nuovo bonus per contrastare il caro bollette. Sono in arrivo, dunque, 500 euro per le famiglie in difficoltà, con una maggiore attenzione ai cittadini o ai nuclei familiari in cui sia presente una persona con età pari o superiore ai 65 anni.

C’è poco tempo per richiedere il nuovo aiuto: le domande devono essere inviate entro il 22 maggio 2022. Vediamo tutti i dettagli.

Caro bollette, un nuovo aiuto per le famiglie in difficoltà: 500 euro in arrivo

Negli ultimi tempi il caro bollette, così come i rincari sui prezzi del carburante, hanno messo in ginocchio moltissime famiglie italiane, già provate dal lungo periodo emergenziale, tra lockdown e restrizioni per il contenimento dei contagi da Covid-19.

Gli aiuti da parte del governo stanno arrivando (l’ultimo nel decreto Aiuti), ma anche Regioni e Comuni stanno stanziando dei fondi per mettere a disposizioni ulteriori contributi economici per i cittadini residenti.

Proprio come avviene per gli sconti in bolletta, la cui platea è stata ampliata negli ultimi tempi per permettere a quante più famiglie di beneficiare dei bonus gas e luce, anche in questo caso si punta a tendere una mano ai cittadini contro i forti rincari.

È questo l’obiettivo del bonus messo in campo dal Comune di Verona:

il Comune di Verona mette a disposizione un bonus di 500 euro per le famiglie che si trovano in maggiori difficoltà economiche per il pagamento delle bollette di luce, gas e acqua.

In particolare, l’attenzione è puntata sui residenti nel Comune di Verona che hanno età pari o superiore ai 65 anni di età o anche alle famiglie in cui vi sia un componente di 65 anni o più.

500 euro contro il caro bollette: chi può richiederlo e requisiti ISEE

Come per tutti gli altri bonus o agevolazioni che vengano messi a disposizione grazie a fondi statali, regionali o comunali, anche nel caso del nuovo aiuto contro il caro bollette del Comune di Verona ci sono diversi requisiti da rispettare.

Prima di tutto, va chiarito che, trattandosi di un bonus comunale, hanno la possibilità di richiederlo solo coloro che abbiano la residenza nel Comune di Verona.

In secondo luogo, il bonus è riconosciuto in particolare a coloro che si trovano in situazione di disagio economico. Per questo motivo, così come avviene per molte altre agevolazioni (per esempio, proprio per i bonus sociali), per determinare il diritto o meno di ottenere i 500 euro è necessario essere in possesso di una certificazione ISEE in corso di validità.

Questo strumento, infatti, è in grado di fotografare la situazione economica del nucleo familiare, includendo anche tutti i redditi e i patrimoni detenuti da ogni singolo individuo che ne faccia parte.

Per avere accesso ai 500 euro del contributo riconosciuto dal Comune, bisogna rientrare in una certa soglia ISEE (non solo, perché ci sono anche dei limiti sul patrimonio mobiliare):

possono richiedere l’aiuto del Comune di Verona i nuclei familiari con un ISEE 2022 che non superi i 15.000 euro e che abbiano un totale del patrimonio mobiliare (conti correnti postali o bancari, libretti di risparmio, titoli o azioni, fondi comuni ecc.) pari o inferiore a 5.000 euro alla data del 31 marzo 2022.

Infine, la casa a cui fanno riferimento le utenze domestiche deve risultare come abitazione principale del componente del nucleo che fa richiesta per il bonus di 500 euro.

Caro bollette: 500 euro dal Comune, ma fino a esaurimento fondi: gli esclusi

I fondi messi a disposizione per l’erogazione del contributo da 500 euro alle famiglie in difficoltà economica non sono infiniti. Si tratta, infatti, di un bonus a esaurimento risorse.

In linea generale, una volta inviata la richiesta, il Comune deciderà a chi far andare il contributo in base ad alcune priorità già stabilite. Per esempio, come già accennato, la priorità verrà data ai cittadini con età pari o superiore ai 65 anni, oppure ai nuclei familiari in cui sia presente un componente con quest’età, tenendo sempre in considerazione il valore dell’ISEE (chi ha un ISEE più basso viene inserito prima in graduatoria, anche se entrambe le famiglie presentano un over 65).

Il bonus, poi, rimane accessibile anche alle famiglie che hanno già richiesto il primo contributo contro il caro bollette, erogato ad aprile. In questo caso, però, il valore del bonus scenderà da 500 a 200 euro, a integrazione di quanto già percepito.

Infine, qualora i fondi dovessero esaurirsi prima del termine previsto, a ottenere i 500 euro saranno le famiglie che non hanno beneficiato del bonus affitti da 1.000 euro del Comune. Non possono, invece, fare domanda coloro che hanno beneficiato del contributo morosità incolpevole.

Come richiedere i 500 euro contro il caro bollette del Comune di Verona

Per poter richiedere il nuovo bonus contro il caro bollette, gli interessati, dopo aver verificato di possedere i requisiti richiesti dall’avviso, dovranno collegarsi al sito del Comune di Verona e inviare la domanda per via telematica.

A poter inviare la richiesta è solo un membro del nucleo familiare il quale, al momento della compilazione della domanda, dovrà inserire alcune informazioni e documenti come:

il documento di identità; le fatture delle utenze domestiche dal primo ottobre 2021 al 30 aprile 2022; gli estratti conti del richiedente e di tutti gli altri componenti del nucleo familiare e il saldo alla data del 31 marzo 2022 e la lista movimenti.

Il valore dell’ISEE o anche altre informazioni devono essere semplicemente autodichiarate. È, però, fondamentale fornire informazioni veritiere per non rischiare di incorrere in pesanti sanzioni in caso di controlli e verifiche sulle domande pervenute.

Per richiedere i 500 euro c’è poco tempo: il termine di scadenza per l’invio delle domande è fissato alla data del 22 maggio 2022.

Caro bollette, quando e come arrivano i 500 euro del Comune di Verona

A differenza dei più conosciuti bonus sociali, che vengono riconosciuti come sconto applicato direttamente alla bolletta di luce o gas, il bonus contro il caro bollette del Comune di Verona viene erogato in forma di importo direttamente sul conto corrente indicato dal richiedente al momento della domanda.

Per ottenere tutte le informazioni necessarie sul nuovo bonus del Comune, gli interessati possono collegarsi al sito del Comune di Verona, leggere l’avviso integrale e compilare la domanda sulla pagina dedicata.

Inoltre, per richiedere qualsiasi tipo di informazione o per problemi durante la compilazione della richiesta è possibile contattare il numero verde 800.085.570, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00.