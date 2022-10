Nuovo Bonus ai nastri di partenza per contrastare il caro vita. Le famiglie italiane potranno ottenere il nuovo Bonus bollette da 600 euro per la copertura delle spese relative alle utenze domestiche. È possibile presentare domanda entro il 6 novembre 2022 rispettando una specifica soglia ISEE e determinati requisiti.

Il caro vita ormai è sotto gli occhi di tutti da mesi. Complice i 2 anni di pandemi da Covid-19 e l’attuale conflitto Russia Ucraina, la situazione sta peggiorando inevitabilmente. Gli aumenti stanno colpendo tutti i settori dell’economia, dai prezzi al dettaglio alle bollette, coinvolgendo una più ambia fetta di italiani, provocando una constante riduzione del potere d’acquisto.

Con l’arrivo dell’inverno la situazione peggiorerà drasticamente a causa dell’aumento inevitabile delle tariffe di luce e gas provocando un’ulteriore stangata sul consumatore finale.

Ciò sta determinando una modifica del comportamento di acquisto delle famiglie italiane che stanno modificando le loro abitudini di consumo e tagliando ogni tipo di spreco. Ma questo non basta.

Per fronteggiare questa situazione sempre più precaria, numerose sono state le misure poste in essere dall’ex governo Draghi, da ARERA e dai vari enti locali per aiutare le famiglie che si trovano in una situazione di forte disagio economico.

Ciononostante, la corsa agli aumenti non si è fermata. In aiuto di alcuni cittadini italiani arriva, però, un nuovo contributo per fronteggiare il caro bollette.

Stiamo parlando di un nuovo Bonus da 600 euro che potrà essere richiesto dalle famiglie italiane in possesso di determinate soglie ISEE e requisiti.

Bisogna sottolineare che ancora una volta si tratta di un contributo posto in essere da un’amministrazione locale.

Vediamo nello specifico chi sono i fortunati beneficiari e come poter accedere al nuovo Bonus Bollette da 600 euro entro il 6 novembre 2022.

Caro bollette, spunta il nuovo Bonus 600€ attivo fino novembre: famiglie al settimo cielo

Alcune famiglie italiane sono al settimo cielo per la possibilità di poter accedere ad un nuovo Bonus bollette da 600 euro per contrastare l’aumento dei prezzi di luce e gas.

Stiamo parlando dei cittadini del comune di Parabiago che potranno richiedere già da subito il nuovo contributo di massimo 600 euro volto ad integrare il proprio reddito per far fronte alle sempre più alte spese domestiche.

L’obiettivo del nuovo Bonus è ancora una volta quello di aiutare le famiglie che si trovano difronte ad un ulteriore situazione di caro vita.

Il nuovo Bonus Bollette può essere richiesto dai residenti del comune di Parabiago entro il 6 novembre 2022. Possono presentare domanda coloro che si trovano in un generale stato di bisogno non per forza legato alle conseguenze della situazione pandemica.

La richiesta può pervenire anche da coloro che hanno subito una riduzione totale o parziale delle entrate del proprio nucleo familiare come conseguenza di una sospensione, chiusura o mancato rinnovo del contratto di lavoro causato dal Covid 19.

La soglia ISEE prevista per poter accedere al contributo dovrà essere inferiore ad € 20.000,00

Bonus da 600 euro contro il caro bollette, ecco tutti gli importi

L’incredibile Bonus Bollette fino a 600 euro potrà essere richiesto entro il 6 novembre 2022 dai cittadini di Parabiago per fronteggiare il caro bollette.

Oltre ai requisiti visti sopra, il richiedente e i suoi familiari non devono possedere depositi bancari o postali, azioni, titoli di stato, obbligazioni di importo superiore a € 2.000 e comunque per un importo totale non superiore ai € 10.000.

L’importo del contributo verrà calcolato tenendo conto del numero di componenti del nucleo familiare e sarà erogato in maniera diretta sul conto corrente del richiedente. Si parte da un importo minimo di 300 euro, per un nucleo monofamiliare, fino a raggiungere i € 600,00 per nuclei familiari composti da 4 persone o più.

Bonus bollette da 600 euro, come presentare comanda

Per poter beneficiare dal nuovo Bonus bollette da 600 euro basta produrre domanda entro e non oltre il 6 novembre 2022 tramite apposito servizio predisposto dal comune di Parabiago sul sito istituzionale.

La domanda dovrà essere presentata esclusivamente in maniera digitale e alla stessa dovranno essere allegati un documento d’identità valido e se si tratta di cittadini extracomunitari bisognerà allegare il titolo di soggiorno in corso di validità.

Le famiglie interessate a contrastare il caro bolletta e in possesso dei requisiti su indicati possono presentare una sola domanda per nucleo familiare e sarà cura dei Servizi Sociali comunali evadere le domande verificando il possesso dei requisiti ed erogando i contributi secondo l’ordine di arrivo.