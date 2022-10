Come risparmiare per comprare casa: costi, scelta del mutuo e agevolazioni. Sono diversi i fattori da considerare quando non si ha una cospicua somma di denaro, ma si desidera puntare su un investimento a lungo termine come questo.

In Italia sono ancora molte le persone che decidono di comprare casa. Un passo che richiede la valutazione di una serie di elementi, a partire dalle finanze di cui si dispone fino ai metodi per risparmiare sulle spese. Oltre alla scelta dell’immobile (in base alla posizione e, dunque, ai valori di mercato) e al costo dell’immobile in sé, infatti, si devono considerare anche tutta una serie di spese accessorie.

In più, è bene conoscere le agevolazioni attive nel nostro paese, così come le differenti offerte, da parte delle banche e non solo. In Italia sono, infatti, diverse le agevolazioni riconosciute, in particolar modo per l’acquisto della prima casa, così come quelle riconosciute ai giovani.

Quanto costa comprare casa e come risparmiare

Scegliere di comprare casa è un passo davvero importante. In Italia, a differenza di altri paesi europei, possedere un immobile è sinonimo di investimento solido, di stabilità.

È pur vero, però, che, a maggior ragione considerando le variazioni culturali e sociali avvenute nel tempo, non tutti possono permettersi di realizzare questo sogno. Come abbiamo già evidenziato nel nostro approfondimento su cosa conviene di più tra mutuo e affitto, è indubbio che comprare casa implichi una spesa molto più consistente.

Si tratta, dunque, di una scelta adeguata per lo più per coloro che hanno un lavoro e una residenza stabili. Soprattutto, per coloro che hanno le risorse economiche per accendere un mutuo e per sostenere tutte le altre spese accessorie.

Al di là del valore dell’immobile scelto, infatti, vi sono da considerare l’imposta di registro, l’eventuale spesa per l’agenzia immobiliare, il costo per la registrazione del contratto, le spese notarili ecc.

Una prima valutazione va fatta proprio in merito a queste spese, trovando metodi e strategie di risparmio, per esempio decidendo di fare a meno dell’agenzia oppure ampliando le ricerche del notaio, chiedendo più preventivi in modo da approfittare della tariffa più adeguata in base alla propria condizione di partenza e alle proprie esigenze.

Anche cercando di risparmiare su queste spese, in ogni caso, bisogna essere consapevoli che sarà necessario essere in possesso di un ulteriore 10-15% del totale per essere sicuri di poter affrontare le spese “extra”.

Tuttavia, con le giuste valutazioni, è possibile risparmiare sull’acquisto della casa.

Come risparmiare per comprare casa scegliendo il mutuo migliore

Uno dei primi metodi per risparmiare sull’acquisto della casa è sicuramente confrontare le diverse offerte da parte degli enti creditizi. Quando si decide di accendere un mutuo è bene valutare diverse opzioni e, specialmente se si vuole risparmiare, non conviene puntare esclusivamente sulla propria banca perché non è detto che questa offra l’alternativa migliore.

È bene informarsi, dunque, e valutare anche altri tipi di soluzioni. Per esempio, è bene sapere che anche Poste Italiane mette a disposizione alcune soluzioni per finanziare l’acquisto della prima casa, con un'offerta pensata per i giovani che permette di richiedere fino all’80% del valore dell’immobile.

Il mutuo va scelto anche in base alla durata. Su questo punto, anche se mutui da 20 o 30 anni consentono di pagare rate più basse, c’è da considerare che in questi casi ad aumentare sono gli interessi. Per questo, non sempre conviene pagare di meno ogni mese per risparmiare, ma, anzi, ci sono casi in cui un mutuo dalla durata più breve, pur comportando rate mensili più alte, permette un risparmio maggiore.

La convenienza o meno del mutuo dipende anche dalla scelta del tasso di interesse fisso, variabile o misto, da scegliere sempre in base alla propria condizione di partenza, ma anche alla soluzione più valida nel periodo in cui sceglie di compiere l’acquisto.

Come risparmiare per comprare casa grazie alle agevolazioni

Un buon metodo per risparmiare per comprare casa è informarsi riguardo alle agevolazioni attive in Italia nel 2022.

In particolare, ci sono diverse agevolazioni fiscali per l’acquisto della prima casa che comportano una riduzione delle imposte, sia quando il venditore è privato sia quando si tratta di un’impresa. Per accedere a tali agevolazioni è sempre necessario rientrare in determinati requisiti (per esempio, l’immobile deve rientrare in specifiche categorie catastali o deve essere situato nel Comune in cui si ha la residenza o, comunque, questa deve essere trasferita entro 18 mesi dall’acquisto).

Inoltre, il governo ha introdotto anche delle agevolazioni per la prima casa destinate ai giovani (fino a 36 anni). In questo caso, l’accesso all’agevolazione è legato al valore dell’ISEE e permette di ottenere l’esenzione dal pagamento dell’imposta di registro, di quelle ipotecaria e catastale per le compravendite non soggette a IVA. Per quelle che lo sono, invece, è previsto anche un credito d’imposta.