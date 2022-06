Ci sono un sacco di app mobile che ti possono aiutare a trovare un modo efficace su come risparmiare soldi velocemente! Addirittura con Gimme5 puoi investire i tuoi risparmi e guadagnarci sopra! E se vuoi invece altre applicazioni che ti possano aiutare nella spesa di tutti i giorni, e anche nel pianificare budget e altro, non c'è che l'imbarazzo della scelta! Ma occhio alle offerte premium che possono proporti!

Risparmiare soldi sta diventando sempre più una necessità, specie con l'inflazione, il caro bollette e la benzina ormai a 2 euro al litro.

A questo va aggiunto il fatto che l'Italia sta perdendo sempre più la sua capacità di risparmiare, a causa dell'aumento dei prezzi e delle spese. E questo significa essere più scoperti ad eventuali batoste, a non avere dei soldi da parte per sopperire ad esigenze o a problematiche gravi (es. disoccupazione, spese mediche...).

Per questo, se vuoi trovare dei modi su come risparmiare soldi velocemente, ti consigliamo alcuni trucchetti e pratiche che ti permetteranno di risparmiare anche 10 euro al giorno, per un totale di 300 euro al mese, se non più.

E uno dei modi è con le app mobile. Grazie a internet le possibilità di contenere le spese e di risparmiare si sono moltiplicate, e addirittura semplificate. Oramai basta un semplice click e in poco tempo avrai assicurato un risparmio quotidiano di 10 euro, senza dover rinunciare a nulla.

E questo è il caso per applicazioni come Gimme5, Hype, Wally e tante altre, che ora andremo a vedere nel dettaglio. In particolare sulle offerte che ti propongono, e che forse è meglio evitare.

Come risparmiare soldi velocemente con l'app Gimme5 e investire sul sicuro

Una delle migliori app su come risparmiare soldi velocemente al giorno con pochi semplici click è Gimme5.

Si tratta di un'applicazione progettata dalla AcomeA, una società di gestione del risparmio, e permette non solo di risparmiare 10 euro al giorno, ma anche di investire.

Avevamo già visto in un articolo su come risparmiare fino a 500 euro al mese come il mondo degli investimenti potesse essere molto utile per chi vuole risparmiare un sacco e al tempo stesso vedere i propri risparmi crescere.

Il settore delle fintech è praticamente esploso negli ultimi anni, specie grazie alle app mobile, e Gimme5 ne è l'esempio più lampante.

L'app permette di poter devolvere parte dei propri risparmi per fondi di investimento comune, così da permettere una costante crescita. E tutto questo rinunciando ad una quota di soldi paragonabile ad un paio di pacchetti di sigarette o a qualche tazzina di caffè.

Semmai l'unica incertezza che può dare questo tipo di applicazione è nel fatto che non sempre è garantita una crescita costante, specie in tempi in cui il mercato è fortemente in subbuglio.

Ma tutto ciò è abbastanza trascurabile, sapendo che, come alternativa, hai il conto corrente o il conto deposito, due opzioni che non sempre convengono se si vuole vedere i propri risparmi:

svalutarsi per colpa dell'inflazione, nel caso del conto corrente;

nel caso del fermi per mesi, se non anni, a causa del vincolo previsto per i conti depositi.

Se però il mondo della tecnofinanza, o fintech, non ti convince, puoi sempre optare per applicazione molto più "pragmatiche", e che ti permettano di accedere a offerte varie. Comprese quelle per eventuali upgrade.

Come risparmiare soldi velocemente con l'app Hype e accedere a offerte, cashback e tanto altro

Altra app mobile utile per chi non sa come risparmiare soldi velocemente è anche HYPE.

A differenza della sopracitata Gimme5, HYPE non si limita solo a pianificare il tuo budget finanziario, ma anche a farti accedere a offerte, sconti, promozioni, oltre a farti ottenere cashback su oltre 500 negozi aderenti.

In pratica è l'app perfetta per chi vuole solo trovare un modo su come risparmiare soldi velocemente, ed evitare di devolvere parte dei propri risparmi nella fintech.

Se vuoi disporre un tuo piano di risparmi personale, basta andare alla sezione Risparmi e premere su "Crea obiettivo". Da lì in poi deciti te quanto risparmiare: una volta impostato tutto, HYPE andrà in automatico, e ti metterà da parte la quota da te stabilita.

HYPE permette anche di monitorare una serie di operazioni proprie dell'home banking, quali:

monitoraggio delle entrate e le uscite,

delle entrate e le uscite, prelievi e versamenti,

e versamenti, ricevute di bonifici,

di bonifici, pagamento di bollettini,

di bollettini, prelievi dall'ATM.

Il problema di HYPE è che purtroppo non è un'app gratuita. Se scegli il semplice biano base, sarà gratuita, ma avrai una serie di limiti in fatto di prelievi, ricariche e spese.

Tutti limiti che non sono previsti se passi alla versione HYPE Next, che costa solo 2,90 euro al mese. Se vuoi anche un'assicurazione sui viaggi, pagamenti e prelievi gratuiti, più l'assistenza prioritaria, c'è il piano HYPE Premium, ma costa 9,90 euro.

Se il tuo obiettivo è trovare un'applicazione su come risparmiare soldi velocemente, tipo 10 euro al giorno, è meglio limitarsi al piano gratuito. Anche perché, anche col semplice piano base, avrai modo di risparmiare soldi velocemente grazie al cashback.

Come risparmiare soldi velocemente: affidati alle app Goodbudget, Wally e Monefy per avere un report dettagliato

Se invece vuoi rimanere sul sicuro e vuoi trovare un metodo semplice su come risparmiare soldi velocemente, puoi affidarti a queste tre app mobile: Goodbudget, Wally ed Expense Manager.

Entrambe garantiscono un servizio di reporting sulle proprie entrate e uscite, più anche la possibilità di preimpostare un budget mensile per poter risparmiare velocemente.

Però ognuna di queste applicazione si diversifica per alcuni servizi extra, come ad esempio la sincronizzazione dell'account con altre utenze e dispositivi, oppure la memorizzazione delle foto di scontrini, fatture e tanto altro.

Questi sono ad esempio i servizi previsti da Goodbudget, Expense Manager e anche da Wally. Ed entrambe hanno come "difetto" di richiedere il pagamento di un extra, se si vuole accedere a ulteriori funzioni, o anche solo per la rimozione degli annunci pubblicitari.

Come avrai intuito, l'acquisto di servizi "premium" non è un metodo molto vantaggioso su come risparmiare soldi velocemente.

Come risparmiare soldi velocemente con l'app Satispay e accedere al piano Cashback

Ci sarebbe addirittura un'app che è perfetta per chi ha l'urgenza di trovare un modo su come risparmiare soldi velocemente, e addirittura guadagnarci qualcosa.

Con l'app Satispay non solo potrai avere tutti i servizi standard che abbiamo visto nelle app precedenti, ma avrai modo di guadagnare grazie al piano Cashback disponibile in tutti i negozi aderenti all'iniziativa.

Si tratta di un piano che richiama molto quello che abbiamo già visto col Governo Conte II e Draghi: per ogni acquisto tramite app Satispay, avrai diritto ad un rimborso, calcolato secondo le seguenti percentuali e tipologie di Cashback:

rimborso fino al 20% per ogni acquisto (classico);

(classico); rimborso sul primo pagamento effettuato in quel negozio o franchising (primo acquisto);

effettuato in quel negozio o franchising (primo acquisto); rimborso incrementale per ogni acquisto (incrementale).

Queste tre tipologie però sono discrezionali: sarà il negozio a decidere a quale delle tre aderire. Come consumatore potrai solo accettare o meno questa tipologia, ma non potrai imporla.

Inoltre ci teniamo a precisarti che attualmente Satispay non è disponibile in tutte le città italiane, pertanto ti consigliamo di controllare in anticipo la presenza o meno di negozi aderenti all'iniziativa. Altrimenti, come alternativa su come risparmiare soldi velocemente con le app, non ti rimangono che quelle per la spesa quotidiana.

Come risparmiare soldi velocemente con le app per la spesa quotidiana: da Groupon a Promoqui, fino a DoveConviene

Se non ti fidi di tutte queste applicazione che ti abbiamo fino a qui descritto, e preferisci qualcosa di ancora più semplice, magari soltanto per ridurre le spese e riuscire a risparmiare soldi velocemente, puoi affidarti a queste altre applicazioni mobile.

Si tratta di app che avevamo già trattato recentemente nell'articolo su come risparmiare per la spesa: in pratica con pochi semplici click hai davanti tutti i volantini di supermercati, negozi e franchising.

Ma ognuna di queste è particolare, perché offre servizi e funzioni completamente diversi. E soprattutto gratis.

Con DoveConviene hai modo di avere tutte le offerte e i volantini dei negozi più vicini a casa tua, così da non dover per forza allontanarti troppo da casa.

Con PromoQui puoi registrare tutte le carte fedeltà che disponi, ma ora in formato digitale. Così non rischi più di perderle.

Mentre con Groupon puoi risparmiare soldi velocemente non solo sulla spesa, ma anche su cene, viaggi, vacanze e molto altro.

Certo, non avrai modo di avere un report mensile sulle tue spese, così come non potrai pagare per avere in cambio un cashback. Però almeno avrai modo di spendere meno e di risparmiare soldi velocemente, e per davvero.