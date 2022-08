Nuovo Bonus famiglia 800 euro al via. Il doppio contributo, con o senza ISEE, potrà essere richiesto per risparmiare sull’acquisto di un computer o sull’installazione a casa di una connessione internet veloce. Ecco come beneficiare dei 500 euro per comprare un pc e dei 300 euro per internet a banda larga. Bastano 2 requisiti.

Prima di vedere di quali si tratti e necessario fare una premessa: non tutte le famiglie potranno accedere al nuovo Bonus di complessivi 800 euro.

Per la precisione, il Bonus da 300 euro rivolto a chi vuole installare una connessione internet veloce a casa potrà essere richiesto da tutti, senza la necessità di presentare alcun ISEE al momento della domanda.

Cosa diversa per il Bonus famiglia da 500 euro rivolto esclusivamente alle famiglie rientranti in una specifica soglia ISEE.

Ma vediamo subito chi sono i beneficiari del nuovo Bonus 800 euro, quali sono questi 2 requisiti da rispettare per accedere al contributo e come farne domanda.

Ecco tutte le novità e gli ultimi aggiornamenti a riguardo.

Nuovo Bonus famiglia 800€, con o senza ISEE e soli 2 requisiti a casa pc e internet veloce

Prima di entrare nel merito del nuovo Bonus famiglia da 800 euro occorre chiarire una serie di dubbi. Innanzitutto, il Bonus si scompone in 2 contributi: uno pensato per agevolare le spese di acquisto di un pc, l’altro per risparmiare sull’installazione a casa di una connessione internet veloce.

Il primo garantisce alle famiglie uno “sconto” di 500 euro sul prezzo di listino del personal computer desiderato e potrà essere richiesto da tutti i titolari di un ISEE basso residenti in una specifica Regione d’Italia, il secondo agevola la stipula di un contratto internet veloce per ben 300 euro a prescindere dall’ISEE del richiedente.

A questo punto viene spontaneo chiedersi: quali sono questi 2 requisiti da rispettare per accedere al nuovo Bonus famiglia da 800 euro?

Anche in questo caso le condizioni variano a seconda del Bonus desiderato.

Il Bonus pc da 500 euro spetta solo alle famiglie residenti in Puglia da non meno di due anni, titolari di un ISEE non inferiore a 9.000 euro. A questi 2 requisiti se ne aggiunge un altro: almeno un componente della famiglia dovrà acquisire nuove competenze digitali entro 12 mesi dall’acquisto del pc.

Questa prima tranche del Bonus famiglia da 800 euro potrà essere utilizzata anche per acquistare un abbonamento internet se l’obiettivo di potenziare le conoscenze informatiche ne giustifica l’acquisto.

Passiamo ora ai 2 requisiti richiesti per beneficiare del Bonus internet veloce da 300 euro. Le famiglie potranno usufruire dello sconto sull’installazione di una connessione internet a casa se la velocità di quest’ultima in download inferiore a 30 Mbs.

In questo caso, il Bonus è completamente svincolato dal rispetto di limiti ISEE. Ciò significa che potrà essere richiesto da tutti i nuclei familiari interessati ad installare una nuova connessione internet veloce o a potenziarne una già esistente.

Nuovo Bonus famiglia 800 euro, pc a casa ma serve l’ISEE: come funziona il Bonus 500 euro

Il Bonus famiglia del 2020, sempre volto ad agevolare la spesa per l’acquisto di un pc, offriva la possibilità di accedere al contributo ai soli nuclei familiari titolari di un ISEE sotto a 20.000 euro.

Le cose sono cambiate notevolmente nel 2022. Da quest’anno, il Bonus famiglia da 500 euro introdotto dalla Regione Puglia per sostenere i nuclei familiari alle prese con l’acquisto di un pc per casa potrà essere richiesto solo da chi possiede un reddito ISEE sotto i 9.000 euro.

Una bella novità riservata solo ai residenti nei Comuni pugliesi. Per quanto concerne il finanziamento sono stati stanziati circa 1,6 milioni di euro a copertura di questa prima tranche del Bonus famiglia di 800 euro, per complessivi 3 anni.

Dire come funziona il contributo, però, non è semplicissimo. Ogni Comune fisserà modalità di richiesta e criteri di erogazione del Bonus a proprio piacimento.

Per questo motivo si consiglia di consultare frequentemente il sito internet del proprio Comune di residenza.

Nuovo Bonus famiglia 800 euro, internet veloce a casa? Ecco come avere 300 euro di sconto senza ISEE

Passiamo alla seconda componente del nuovo Bonus famiglia da 800 euro. La tranche di 300 euro rivolta alle famiglie che non dispongono di una connessione internet veloce a casa non va assolutamente confusa con il Bonus internet introdotto per le Partita IVA e le imprese (.

Lo sconto da 300 euro è infatti riservato ai nuclei familiari privi di internet veloce a casa o a tutti gli intenzionati a migliorare la velocità di una connessione già esistente.

Occhio perché non tutte le velocità di connessione danno accesso alle seconda tranche del Bonus famiglia 800 euro: i 300 euro di sconto spetteranno solo alle famiglie che stipuleranno un contratto internet sotto i 30 Mbps (banda ultra larga).

L’unica accortezza fa fatta sul contratto di fornitura stipulato che non dovrà essere inferiore ai 2 anni.

Come richiedere il nuovo Bonus famiglia da 800 euro

Anche sul fronte domanda è necessario scindere il Bonus famiglia 800 euro in due parti.

Il Bonus pc da 500 euro riservato ai cittadini residenti nella Regione Puglia, in possesso di un ISEE sotto 9.000 euro, potrà essere richiesto al Comune di residenza.

Tutte le informazioni sulla presentazione delle domande sono contenute nel bando pubblicato sul sito internet ufficiale del proprio Comune.

Il Bonus internet veloce di 300 euro, invece, non è ancora disponibile. Sarà un provvedimento del MISE, atteso nelle prossime settimane, ad illustrare la modalità di presentazione delle domande.