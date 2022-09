Nuovo Bonus prima casa, spesa per l’acquisto coperta al 30%. Ecco a chi spetta da subito

Nuovo Bonus prima casa pronto alla partenza. Arriva un fondo perduto regionale a copertura del 30% della spesa sostenuta per l’acquisto o la ristrutturazione di un’abitazione principale. Vediamo subito di cosa si tratta e quali sono i requisiti da rispettare per richiederlo subito.

Buone notizie arrivano per chi ha intenzione di acquistare e ristrutturare una casa adibita ad abitazione principale. Stiamo parlando di un contributo molto interessante rivolto non soltanto ai residenti nella Regione in cui a breve verrà reso pubblico il bando di partecipazione, ma anche ai non residenti disposti a trasferire la propria residenza e mantenendola nel territorio regionale per un periodo di tempo stabilito.

Un aiuto sicuramente molto importante considerata la crisi economica attuale e le difficoltà delle giovani coppie a stipulare un mutuo a causa degli alti costi non solo legati all’acquisto dell’immobile.

Fortunatamente, non mancano i sostegni economici rivolti alle famiglie intenzionate a comprare o ristrutturare una casa.

Basti pensare al Bonus prima casa introdotto dal Governo, l’agevolazione rivolta ai giovani under 36, oppure ai tanto discussi Bonus casa (Superbonus 110%, Bonus Facciate 60%, Ecobonus, etc.) riconfermati dalla Legge di Bilancio 2022 allo scopo di continuare ad offrire un sostegno economico a quanti interessati a realizzare lavori di ristrutturazione di un immobile di proprietà.

Nella stessa direzione si stanno muovendo già da tempo gli enti locali. Sempre più frequentemente le Regioni stanno offrendo alle giovani coppie, alle famiglie, ma anche ai single la possibilità di accedere a delle agevolazioni sulle spese affrontate per comprare una casa o avviare sulla stessa dei lavori di ristrutturazione.

Proprio di recente, una Regione d’Italia ha preannunciato la messa a disposizione di un contributo a fondo perduto di ben 10.000.000 di euro destinato a coprire la spesa per l’acquisto o la ristrutturazione della prima casa.

Senza perdere altro tempo vediamo subito quale ente locale ha dato il via libera ad un nuovo Bonus prima casa, a chi spetta, in cosa consiste l’agevolazione in questione e come i fortunati destinatari del contributo potranno sfruttarlo per coprire fino al 30% della spesa per l’acquisto o la ristrutturazione dell’immobile.

Ecco tutte le novità e gli ultimi aggiornamenti a riguardo.

Nuovo Bonus prima casa, in cosa consiste

Prima di soffermarci sui requisiti da rispettare per accedere al nuovo Bonus prima casa, occorre capire in cosa consiste la misura e quale Regione ha voluto tendere una mano non solo ai propri residenti nell’acquisto e nella ristrutturazione di un immobile.

È la Regione Basilicata ad aver disposto il nuovo Bonus prima casa come contributo a fondo perduto di 10.000.000 di euro rivolto alle giovani coppie, alle famiglie monoparentali e ai single.

Ma in cosa consiste il nuovo Bonus prima casa della Regione Basilicata a breve richiedibile?

Come anticipato in precedenza, si tratta di un contributo a fondo perduto di dieci milioni di euro messo a disposizione di quanti hanno interesse ad acquistare o ristrutturare una prima casa.

Come annunciato dall’assessore regionale alle infrastrutture, Donatella Merra, alla base dell’introduzione del Bonus prima casa c’è la necessità di voler favorire l’acquisto degli alloggi nelle zone meno popolate dei centri urbani, come i centri storici, e nelle aree assoggettate a piani di recupero urbano, anche da ristrutturare, nel duplice obiettivo di preservare il patrimonio edilizio già esistente e di evitare lo spopolamento di queste aree.

Per quanto concerne l’importo, il nuovo Bonus prima casa erogabile permette di agevolare il 30% della spesa sostenuta per l’acquisto dell’immobile, alla condizione che lo stesso sia stato comprato successivamente alla data del 1°giugno 2022, prendendo in considerazione i tetti massimali basati sulla composizione numerica dei nuclei familiare e dell’ubicazione della casa.

Nuovo Bonus prima casa, spesa per l’acquisto coperta al 30%. Ecco a chi spetta da subito

Sui destinatari del nuovo Bonus prima casa messo in campo dalla Regione Basilicata è stata fornita qualche anticipazione nei precedenti paragrafi. Il contributo a copertura del 30% della spesa di acquisto o ristrutturazione di un immobile adibito a prima abitazione spetta tanto alle giovani coppie, quanto ai single e ai nuclei monoparentali.

Potranno presentare domanda anche i non residenti, purché si impegnino a stabilire la propria residenza nell’immobile acquistato, mantenendola nello stesso per un periodo prestabilito.

Come presentare domanda per il nuovo Bonus prima casa

La piattaforma deputata all’accoglimento delle domande degli interessati ad accedere all’agevolazione del 30% sulla spesa per l’acquisto o la ristrutturazione di un immobile sarà a breve disponibile.

Le domande per il nuovo Bonus prima casa messo in campo dalla Basilicata, infatti, potranno essere inviate esclusivamente dal sito internet Regionale.

