Sei uno studente che ama viaggiare per il mondo e imparare lingue straniere? Il nuovo bonus studenti 800 euro in arrivo dall'INPS fa al caso tuo: grazie a questa borsa di studio puoi risparmiare sulle spese e inseguire i tuoi obiettivi. Per non perdere l'occasione, dovrai inviare la domanda all'INPS entro settembre: ecco come avere il nuovo bonus studenti da 800 euro.

Inseguire le proprie passioni e cercare di realizzare i propri progetti è la vera chiave per raggiungere la felicità: se ami viaggiare e scoprire luoghi nuovi, imparare nuove lingue straniere e conoscere tantissime culture diverse, esiste un’agevolazione che fa al caso tuo.

Grazie al nuovo bonus studenti da 800 euro in arrivo dall’INPS, i ragazzi che frequentano le scuole primarie, secondarie di primo o secondo grado possono ottenere un contributo economico per realizzare i propri desideri. Come? Basta presentare la domanda online entro il 1° settembre 2022.

Ecco come funziona il nuovo bonus studenti 800 euro in arrivo dall’INPS: chi può richiederlo, quali sono i requisiti e come presentare la domanda online.

Nuovo bonus studenti 800 euro in arrivo dall’INPS: come funziona

La scuola è finita, l’estate è ancora nel pieno e la voglia di viaggiare si fa sempre più grande: se sei uno studente e desideri imparare nuove lingue straniere per scoprire tantissime città in tutto il mondo, questa è la tua occasione.

A partire dal 20 luglio 2022 e con domanda fino al 1° settembre 2022 è possibile richiedere un nuovo bonus studenti da 800 euro all’INPS: come funziona?

Il bando per l’assegnazione delle 6.100 borse di studio INPS, prevede la possibilità di richiedere un bonus 800 euro per tutti gli studenti delle scuole elementari, medie o superiori che decideranno di imparare una nuova lingue straniera conseguendo una certificazione linguistica riconosciuta.

Non tutti, però, hanno diritto a questo nuovo bonus studenti da 800 euro in arrivo dall’INPS: ci sono dei requisiti da soddisfare per ricevere il contributo.

Nuovo bonus studenti 800 euro in arrivo dall’INPS: a chi spetta

La borsa di studio che INPS ha bandito spetta solo a pochi fortunati studenti che intendono conseguire una certificazione linguistica, imparare una nuova lingua straniera e – idealmente – viaggiare in tutto il mondo.

Tra i requisiti di accesso al nuovo bonus 800 euro dall’INPS ci sono dei limiti di età: possono accedere alle borse di studio i ragazzi che hanno frequentato – nel corso dell’anno scolastico 2021-2022 – gli ultimi due anni della scuola primaria, i tre anni delle scuole medie, oppure uno dei cinque anni delle scuole superiori.

Inoltre, è necessario risultare figli o orfani equiparati di dipendenti o pensionati della Pubblica Amministrazione, oppure di pensionati utenti della Gestione Dipendenti Pubblici.

Non possono richiedere il bonus 800 euro, invece, gli studenti che abbiano già fruito di altre borse di studio o contributi analoghi, oppure coloro che abbiano fruito per l’anno 2022-2023 di bonus analoghi a quello appena descritto, con importi superiori al 50% della borsa di studio prevista dall’INPS.

Nuovo bonus studenti 800 euro dall’INPS: come utilizzarlo

La borsa di studio che INPS eroga ai ragazzi, ovvero il bonus studenti 800 euro si può utilizzare esclusivamente per la fruizione di corsi di lingua straniera volti al conseguimento di una delle certificazioni linguistiche riconosciute dal CEFR (Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue).

Risultano validi, a tal fine, i corsi extracurricolari svolti in Italia anche al di fuori dell’orario scolastico utili al conseguimento di certificazioni linguistiche (A2, B1, B2. C1, C2), purché svolti nel periodo compreso tra settembre 2022 e giugno 2023.

Ciascun corso, per risultare valido, dovrà avere una durata compresa tra quattro e nove mesi, con frequenza obbligatoria per almeno 60 ore di lezione svolte in presenza.

Nuovo bonus studenti 800 euro dall’INPS: domanda entro settembre

La domanda per accedere al bonus studenti da 800 euro in arrivo dall’INPS si può presentare online a partire dal 20 luglio 2022 e fino al 1° settembre 2022. Come fare?

Per inviare la propria richiesta occorre utilizzare SPID, e allegare anche la documentazione richiesta dall’INPS: a tal fine, occorre dotarsi della DSU per la compilazione dell’ISEE. Sarà necessario risultare iscritti alla banca dati dell’INPS (o eventualmente effettuare l’iscrizione compilando l’apposito modulo AS150).

Alla scadenza dei termini verrà stilata una graduatoria dei beneficiari ammessi con riserva: la pubblicazione è prevista per il 28 settembre 2022.

Bonus studenti per tutti: quali richiedere nel 2022

Non esiste solo il nuovo bonus studenti da 800 euro in arrivo dall’INPS per imparare nuove lingue straniere e viaggiare in tutto il mondo senza difficoltà.

Se sei un giovane e hai appena terminato la Maturità, per esempio, puoi richiedere un bonus 700 euro per iscriverti all’Università. Questa agevolazione spetta, in realtà, a pochi fortunati ragazzi: ne abbiamo parlato nel nostro articolo dedicato al bonus 700 euro una tantum.

E se, invece, sei maggiorenne e sei nato nel 2003 puoi richiedere il bonus cultura da 500 euro: hai tempo fino al 31 agosto per attivare le credenziali SPID e registrarti sul portale 18app. Scopri come fare nei nostri approfondimenti dedicati.

Infine, grazie alla Carta IoStudio e alla Carta Giovani Nazionale, studenti e giovani fino a 36 anni hanno la possibilità di ottenere sconti e agevolazioni su tantissimi ambiti della vita sociale: dalla scuola al lavoro, dal tempo libero alla cultura, dai viaggi al trasporto pubblico, fino ai negozi di abbigliamento o accessori.