Tiziana Roselli

Consulente editoriale, classe 1973.

Laureata in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Bari, dopo la pratica legale ho lavorato per molti anni, con crescenti responsabilità, in una multinazionale leader di mercato nell’editoria professionale. Ho iniziato ad occuparmi di economia in un quotidiano on line per professionisti e, in qualità di amministratore unico, di una società di Formazione e Informazione Finanziaria. Da anni mi occupo di Consulenza Editoriale. La scrittura è una mia grande passione, amo dire qualcosa, lasciare un messaggio.