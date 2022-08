Continua l'erogazione del reddito di base: basta un solo requisito per ottenere un assegno da 800 euro al mese per 12 mesi. Come fare? Per partecipare occorre iscriversi a Ubi4all e attendere l'estrazione: il fortunato vincitore riceverà un bonus da 800 euro al mese per un anno. Un sogno? No, è possibile. Ecco come ottenere il reddito di base con lotteria.

Vivere grazie a un assegno da 800 euro al mese per 12 mesi: è un sogno? No, da alcuni anni a questa parte è possibile contare sul reddito di base, un’agevolazione autofinanziata dai cittadini europei che con un solo requisito ti permette di ottenere un assegno mensile pari a 800 euro per 12 mesi.

Nonostante le iniziative europee siano ormai terminate senza successo per il mancato raggiungimento delle firme minime necessarie, c’è ancora una possibilità per ottenere il reddito di base con una lotteria: l’iniziativa si chiama Ubi4all.

E in una quotidianità fatta di spese e rincari, il reddito di base diventa sempre più una necessità: con un solo requisito puoi ottenere un assegno da 800 euro per 12 mesi. Ecco come funziona Ubi4all, chi può partecipare e quando sarà effettuata la prossima estrazione.

Reddito di base: puoi ottenere un assegno da 800 euro per 12 mesi

Hai compiuto almeno 16 anni? Allora sei pronto per richiedere e ottenere il reddito di base: grazie alla nuova iniziativa Ubi4all, qualsiasi cittadino italiano ed europeo ha la possibilità di vincere la lotteria. Con un solo requisito puoi ottenere un assegno da 800 euro al mese per 12 mesi: un sogno che vale 9.600 euro all’anno.

Non stiamo scherzando… dopo il fallimento dell’iniziativa europea – quella famosa petizione sul reddito di base che avrebbe dovuto raccogliere almeno 1 milione di firme in tutto il Vecchio Continente – sono emerse nuove iniziative locali.

Mentre alcuni Paesi – per esempio il Galles – stanno sperimentando un nuovo reddito di base universale da 1.700 euro per i giovani che intendono lasciare la casa dei genitori per iniziare un percorso di indipendenza, in Italia e in Europa spopola la lotteria per vincere un reddito di base.

Scopriamo subito qual è il requisito che ti consente di ottenere un assegno da 800 euro per 12 mesi e come funziona l’iniziativa Ubi4all.

Reddito di base con lotteria: come funziona Ubi4all

È stata chiamata Ubi4all la nuova iniziativa che consente di vincere un reddito di base partecipando a una lotteria: basta un solo requisito per ottenere un assegno da 800 euro per 12 mesi. Ma come funziona davvero?

La lotteria è autofinanziata dai cittadini, ovvero ognuno di noi ha la possibilità di fare una donazione in crowdfunding per poter dare il via all’estrazione. Sul sito web della lotteria, infatti, c’è un contatore che indica il valore di reddito di base attualmente raccolto e quanto manca al raggiungimento della soglia per avviare l’estrazione.

Non appena si raggiunge il valore di 9.600 euro, la lotteria per vincere il reddito di base entra nel vivo: tutti i cittadini che hanno aderito all’iniziativa possono ottenere un assegno da 800 euro al mese per un anno.

Ma perché proprio 800 euro? Questa è la soglia media di povertà ed è considerato un contributo dignitoso da ricevere mensilmente per un intero anno. Inoltre, 800 euro al mese per 12 mesi corrispondono a 9.600 euro all’anno: un buon compromesso, considerando che si tratta di un autofinanziamento, senza alcuna richiesta di denaro agli Stati o al Governo.

Reddito di base con lotteria: come partecipare

Ora che abbiamo compreso il funzionamento del reddito di base con lotteria non ci resta che spiegare come partecipare a questa nuova iniziativa. Basta un solo requisito per ottenere un assegno da 800 euro per 12 mesi, per un totale di 9.600 euro all’anno totalmente gratuiti.

Possono aderire a questa lotteria tutti i cittadini europei, a prescindere dalla propria nazionalità, purché abbiano compiuto almeno 16 anni. Se soddisfi questo requisito, hai l’opportunità di partecipare alla lotteria Ubi4all registrandoti sul sito ufficiale.

Basta inserire il tuo nome e cognome, un indirizzo e-mail, il Paese di residenza, il codice di avviamento postale (Cap), e la data del tuo compleanno. Fatto ciò, dovrai accettare i termini e le condizioni, e flaggare il quadratino “I’m not a robot”. Sei pronto per l’estrazione.

Non appena raggiunto il plafond di 9.600 euro sul contatore, a tutti i partecipanti sarà inviato per e-mail il proprio codice vincente con la data di effettuazione dell’estrazione.

Se sarai tu il fortunato estratto dalla lotteria potrai ottenere il reddito di base, un assegno da 800 euro per 12 mesi: questo è il reddito di base autofinanziato dai cittadini europei per valutare l’impatto di una simile misura sulla vita di tutti i giorni.

Reddito di base, un assegno da 800 euro per 12 mesi: la storia di chi ce l’ha fatta

Ad oggi sono state effettuate tre estrazioni, mentre è in corso la raccolta fondi per dare il via anche alla quarta estrazione: sul sito web di Ubi4all si possono conoscere le storie dei vincitori del reddito di base, ovvero i fortunati cittadini che sono riusciti a ottenere l’assegno da 800 euro al mese per un anno.

Alcuni dei vincitori della lotteria – nella prima nella seconda estrazione – hanno raccontato la propria esperienza e come è cambiata la sua vita dopo la vittoria del reddito di base.

Lucy dalla Francia e Thomas dall’Irlanda sono i primi due vincitori del reddito di base: due ragazzi che hanno aderito a questa iniziativa perché pensano si tratti di un’occasione importante per tutti i cittadini, che potrebbe aiutare molte persone a realizzare alcuni dei propri desideri.

Il prossimo vincitore potresti essere tu: basta solo iscriversi al programma e attendere la prossima estrazione per ottenere un reddito di base che vale 800 euro al mese per un anno.