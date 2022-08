Il mese di agosto 2022 vede la scadenza di alcuni bonus in favore di diverse categorie di cittadini. Ecco quali aiuti conoscere e cosa fare entro la fine del mese per non perderli. Inoltre, mentre alcuni bonus scadono, altri ottengono nuove proroghe. Ecco tutti i dettagli.

Il mese di agosto 2022 vede la scadenza di alcuni bonus in favore di diverse categorie di cittadini.

Benché negli ultimi mesi siano molti gli aiuti economici messi in campo dallo Stato e dagli enti locali, in particolare in favore delle famiglie in difficoltà economiche, è bene non dimenticare che, entro il 31 agosto, sono previste alcune importanti scadenze.

In particolar modo, con il mese di agosto arriva anche il momento di dire addio ad alcune misure per i più giovani o per gli insegnanti. Si tratta, infatti, di bonus statali rivolti al mondo della scuola, che perseguono diversi obiettivi, ma hanno una cosa in comune: la data di scadenza.

Mentre, poi, per alcuni bonus viene confermata la data di scadenza, per altri si è deciso di prorogare i termini e offrire più tempo ai potenziali beneficiari (alcuni dei quali non sanno di poter godere di tali aiuti) per richiedere la misura e non lasciarsi scappare l’opportunità di risparmiare. Opportunità che, in questo periodo di forti rincari, si rivela essere preziosa.

Vediamo, allora, quali sono i bonus in scadenza ad agosto 2022 e cosa fare entro la fine del mese per non perderli.

Il 31 agosto 2022 scade il bonus per i nati nel 2003: attenzione alle date

Una prima scadenza interessa tutti i nati nel 2003. Durante il 2022, e fino al 31 agosto, studenti e ragazzi hanno la possibilità di richiedere il bonus, che il governo ha reso strutturale con la Legge di Bilancio, che ha l’obiettivo di diffondere la cultura tra i più giovani.

Grazie a questa misura, i neo maggiorenni possono ricevere 500 euro che possono essere utilizzati per compiere diversi acquisti: dai libri a biglietti per eventi e spettacoli, passando per corsi di formazione e musica, da acquistare sia in negozi fisici sia online.

È bene, però, fare attenzione alle date di riferimento. Infatti, è bene ricordare che la scadenza del 31 agosto riguarda le nuove richieste. Entro questa data, chi ha compiuto 18 anni ha ancora la possibilità di iscriversi alla piattaforma apposita per ottenere il beneficio.

Una volta richiesto, i soldi non devono per forza essere utilizzati entro il 31 agosto. Per spendere il bonus, infatti, c’è un’altra data da segnare in rosso sul calendario: si tratta del 28 febbraio 2023. I ragazzi che hanno richiesto il bonus entro il 31 agosto, hanno quindi ancora tempo per compiere gli acquisti ammessi entro il prossimo anno.

Come richiedere il bonus entro la scadenza del 31 agosto 2022

Se hai 18 anni e non hai ancora richiesto il beneficio hai ancora tempo fino al 31 agosto, mediante la registrazione alla piattaforma 18app, appositamente creata per gestire il bonus e generare i buoni.

Per la registrazione è fondamentale essere in possesso di SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale che può essere richiesto anche online, scegliendo tra le offerte messe a disposizione dai diversi identity provider accreditati.

Una volta effettuata la registrazione, è possibile cominciare a generare i buoni per compiere i propri acquisti online oppure presso un negozio fisico. Non ci sono limiti di spesa sui singoli acquisti, ma non è possibile acquistare più di uno stesso servizio o prodotto (per esempio, non possono essere acquistati due biglietti per il cinema).

Inoltre, i prodotti devono rientrare nell’elenco delle spese ammesse, specificate nelle FAQ della piattaforma.

Bonus in scadenza ad agosto 2022 anche per gli insegnanti: a quale anno si fa riferimento

A tenere d’occhio le scadenze di agosto 2022, oltre ai ragazzi, sono anche gli insegnanti. Anche per questa categoria, infatti, lo Stato mette a disposizione 500 euro a inizio anno scolastico. Soldi che i docenti possono utilizzare, attraverso specifica piattaforma, per compiere acquisti che hanno come obiettivo l’aggiornamento professionale o prodotti utili per la professione.

Attenzione, però, perché la scadenza del 31 agosto 2022 non riguarda il bonus che si riferisce all’a.s. 2021/2022 (e che i docenti hanno potuto richiedere a inizio anno), bensì alle somme residue dello scorso anno (2020/2021).

I docenti che non utilizzeranno le somme residue non avranno più la possibilità di sfruttarle.

Per quanto riguarda, invece, il residuo che fa riferimento al bonus del 2022, questo potrà essere utilizzato fino alla naturale sospensione della piattaforma sulla quale viene gestito il bonus (solitamente questa viene sospesa durante le prime settimane di settembre), per poi aggiungersi alla somma erogata per il nuovo anno scolastico.

Bonus in scadenza ad agosto 2022 e non solo: alcuni bonus vengono prorogati

Se durante il mese di agosto si dovrà dire addio ad alcuni bonus, altri ottengono, invece, una proroga.

È il caso, per esempio, del bonus riconosciuto a coloro che hanno un contratto di teleriscaldamento, sono in possesso di un ISEE fino a 12.000 euro (o 20.000 se si tratta di famiglie numerose) e abitano in uno dei Comuni che hanno aperto le procedure per le richieste.

Il bonus in questione offre la possibilità di ottenere uno sconto in bolletta. Un’opportunità da cogliere al volo per i potenziali beneficiari, molti dei quali, però, non hanno ancora fatto domanda per ricevere lo sconto. Proprio per questo motivo, si è deciso di prorogare il bonus, offrendo più tempo a chi potrebbe farne domanda.

Inizialmente, la proroga era stata fissata al 31 agosto, ma Iren ha aperto alla proroga al 30 settembre.