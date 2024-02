L'asportazione del rene e la malattia di Francesca Michielin: cos'è e come si cura

Dopo il tour annullato, molti si erano chiesti cosa fosse accaduto nella vita di Francesca Michielin, una delle cantanti più apprezzate nel panorama musicale italiano. È stato proprio grazie ad Alessandro Cattelan che la verità è venuta a galla: ecco qual è la malattia che ha colpito Francesca Michielin, costringendola persino all'asportazione del rene.

Cos'è successo a Francesca Michielin: ecco perché ha annullato il suo tour

Sono tanti i vip e gli artisti che si lasciano andare a dettagli della loro vita privata, come Marco Mengoni e il suo racconto sul dismorfismo corporeo. Ora ad aver fatto lo stesso è Francesca Michielin.

A Stasera C'è Cattelan, il talk show condotto da Alessandro Cattelan, la cantante veneta ha voluto rivelare la motivazione che l'ha portata alla cancellazione del tour estivo.

Il suo allontanamento dal palco era stato spiegato con un semplice post su Instagram, in cui la cantante aveva dichiarato:

Per un problema di salute per cui dovrò sottopormi a un intervento fra pochi giorni, sono costretta ad annullare queste due date.

Senza rilasciare ulteriori dichiarazioni, molti si erano preoccupati per le condizioni di salute della cantante che, durante l'intervista con Cattelan, ha deciso di rivelare tutta la verità sulla malattia.

La malattia di Francesca Michielin: perché le hanno tolto un rene

Alcune volte, Francesca Michielin aveva fatto riferimento a un suo rene "un po' ballerino e sfigato" e, non a caso, in molti avevano pensato potesse essere la causa dei problemi di salute di cui aveva parlato la stessa cantante.

Le supposizioni non erano sbagliate: durante l'estate, infatti, la cantante si è sottoposta a un intervento che ha previsto l'asportazione di un rene, motivo per cui si è vista costretta a prolungare lo stop.

Noto come nefrectomia, l'intervento a cui si è sottoposta Francesca Michielin è una procedura che può essere legata a diverse cause, solitamente a un tumore ma non sempre è questa la motivazione. L'intervento potrebbe essere dovuto alla presenza di gravi malattie, lesioni o infezioni renali ripetute ed è anche uno dei più delicati da effettuare.

Francesca Michielin ha ora dichiarato di essere in buona salute, circondata dall'affetto della famiglia e del suo fidanzato, anche se non ha dimenticato il periodo difficile vissuto e le preoccupazioni per l'intervento.

Come avviene l'intervento per rimuovere il rene: ecco quali sono i due tipi di interventi

Nonostante sia uno degli interventi più diffusi in ambito medico, l'asportazione del rene è ugualmente uno dei più delicati da dover effettuare. Come tutte le operazioni, può comportare il rischio di infezioni e altre complicanze, come sanguinamento e reazioni allergiche all'anestesia, causando anche una malattia nel rene rimanente.

Due sono le modalità di intervento:

1. l'organo può essere prelevato per via laparoscopica, tramite quindi chirurgia robotica 2. la tecnica a cielo aperto è la seconda tipologia di operazione che può essere eseguita su un paziente al quale deve essere rimosso un rene

La prima comporta solitamente tempi di degenza più brevi ma, qualora non fosse impossibile intervenire secondo questa modalità, molti medici optano per l'altra tecnica.

La cantante non ha rilasciato al momento ulteriori dettagli: il tempo rivelerà se Francesca Michielin voglia diffondere maggiori informazioni riguardo la malattia che l'ha colpita.

