La risposta che i fan si aspettavano: ecco se si farà Il problema dei 3 corpi 2

Negli ultimi giorni non si fa che parlare di lei e molti ora si chiedono se si farà Il problema dei 3 corpi 2: ecco le curiosità sulla serie tv.

L'alone di mistero attorno a Il problema dei 3 corpi ha conquistato gli spettatori, sempre più curiosi per il futuro della serie Netflix.

Ma si farà Il problema dei 3 corpi 2? Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Il problema dei 3 corpi: il mistero della serie Netflix

L'uscita della serie Il problema dei 3 corpi su Netflix ha attirato l'attenzione degli abbonati, incuriositi da questo particolare titolo.

La serie di fantascienza, tratta dai romanzi di Liu Cixin, sviluppa nel corso degli 8 episodi la misteriosa storia in cui popolazioni aliene giungono in mondi immaginari, cambiando per sempre le sorti del futuro dei pianeti.

Gli autori che si nascondono dietro la serie, creatori anche del successo di Game of Thrones, portano così la fantascienza su Netflix, tenendo col fiato sospeso gli spettatori anche sul finale della prima stagione.

Tutti ora si chiedono se possa esserci un continuo della serie Il problema dei 3 corpi: ecco la verità.

Si farà Il problema dei 3 corpi 2: ecco l'attesa risposta

Il significato de Il problema dei 3 corpi ha incuriosito gli spettatori che, dopo il termine della prima stagione, si chiede ora se possa esserci un continuo con un nuovo appuntamento.

Al momento, però, non vi è ancora certezza riguardo una seconda stagione, preferendo così valutare i dati di ascolto che si registreranno nelle prossime settimane.

I creatori hanno ancora molto da svelare, data la volontà di adattare una saga di romanzi composta da 3 volumi.

Le parole dei creatori della serie Il problema dei 3 corpi

La volontà di continuare con una seconda stagione è un desiderio dei creatori della serie Netflix Il problema dei 3 corpi.

Mentre la prima stagione è stata sviluppata seguendo il primo romanzo, come probabilmente accadrà anche con la seconda, il terzo libro potrebbe essere diviso in due stagioni, aprendo così la strada a diversi anni di lavorazione.

A svelare alcune curiosità è stato lo stesso regista Rian Johnson, il quale ha dichiarato:

Se avete letto i libri, sapere la direzione in cui stiamo andando, ed è semplicemente folle. Vale la pena allacciarsi le cinture per il viaggio, ve lo prometto.

Non resta allora che aspettare la risposta definitiva per la conferma di una seconda stagione de Il problema dei 3 corpi.

