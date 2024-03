Se potessi dirti addio, le incredibili anticipazioni della nuova fiction con Gabriel Garko

Le fiction tornano protagoniste dei palinsesti Mediaset con uno dei titoli più attesi della stagione, Se potessi dirti addio, con protagonisti Gabriel Garko e Anna Safroncik. L'attesa sta per terminare: non resta che scoprire le anticipazioni della prima puntata di Se potessi dirti addio.

La nuova serie in arrivo su Canale 5

Il mondo Mediaset si arricchisce di un nuovo titolo in arrivo con due degli attori più amati delle fiction, Gabriel Garko e Anna Safroncik.

Nata da un'idea di Maurizio Momi e Stefano Ceccarelli, Se potessi dirti addio è una fiction composta da sei episodi, per un totale di tre prime serate.

Le anticipazioni riguardo la trama rivelano già alcuni scottanti colpi di scena: ecco tutte le curiosità sulla serie di Canale 5.

Le anticipazioni di Se potessi dirti addio: i misteri vengono a galla

Tra le fiction Mediaset in uscita nel 2024 vi è Se potessi dirti addio, serie che vede protagonisti Gabriel Garko e Anna Safroncik nei panni di Marcello ed Elena.

Marcello è il paziente di Elena, importante neuropsichiatria che lo ha in cura in seguito a un tentato suicidio. Il personaggio interpretato da Garko ha perso la memoria e un ricordo del suo passato torna per tormentarlo.

La vicinanza di Elena si rivelerà per lui fondamentale, dato che anche lei deve fare i conti con alcuni eventi che le hanno stravolto la vita.

Nei primi episodi della serie, gli spettatori conoscono Elena un anno dopo la morte di suo marito, mentre prende in cura il "Paziente 13", ritrovato un giorno dopo la scomparsa del suo amato.

Per scoprire se i due eventi siano collegati, non resta che collegarsi su Canale 5 e vedere Se potessi dirti addio, presto in onda.

Il cast della fiction

A prendere parte a questa nuova fiction non ci sono solo Gabriel Garko e Anna Safroncik, ma anche altri volti noti del piccolo e del grande schermo.

La serie, diretta da Simona Izzo e Ricky Tognazzi, vede protagonisti anche:

• Myriam Catania

• Marco Cocci

• Clara Greco

• Manuela Zero

• Francesco Venditti

• Giulietta Rebeggiani

• Elena Vitale

• Zoe Massenti

• Daniele Foresi

• Agata Samperi

• Cristiano Pittarelli

• Andrea Napoleoni

• Enzo Casertano

