Serie A 2023/2024, 18^ giornata: dove vederla in TV e probabili formazioni

Tra big match e scontri interessanti torna la Serie A con la 18^ giornata. Ecco dove vederla in TV, in streaming, le probabili formazioni e molto altro ancora.

Serie A 2023/2024, 18^ giornata: dove vederla in TV e in streaming

Venerdì 29 dicembre

• Fiorentina-Torino, venerdì 29 dicembre ore 18:30 (DAZN)

• Napoli-Monza, venerdì 29 dicembre ore 18:30 (DAZN)

• Genoa-Inter, venerdì 29 dicembre ore 20:45 (DAZN)

• Lazio-Frosinone, venerdì 29 dicembre ore 20:45 (DAZN/Sky)

Sabato 30 dicembre

• Atalanta-Lecce, sabato 30 dicembre ore 12:30 (DAZN)

• Cagliari-Empoli, sabato 30 dicembre ore 15:00 (DAZN/Sky)

• Udinese-Bologna, sabato 30 dicembre ore 15:00 (DAZN)

• Milan-Sassuolo, sabato 30 dicembre ore 18:00 (DAZN/Sky)

• Verona-Salernitana, sabato 30 dicembre ore 18:00 (DAZN)

• Juventus-Roma, sabato 30 dicembre ore 20:45 (DAZN)

La 18^ giornata di Serie A sarà interamente visibile anche in streaming su DAZN. La partite in condivisione con Sky, invece, si potranno seguire anche su Sky GO e NOW.

Probabili formazioni 18^ giornata di Serie A

Fiorentina-Torino

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Duncan; Sottil, Barak, Kouamé; Beltran. Allenatore: Italiano.

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ilic, Tameze, Vojvoda; Vlasic; Zapata, Sanabria. Allenatore: Juric.

Napoli-Monza

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Cajuste, Zielinski; Lindstrom, Raspadori, Kvaratskhelia. Allenatore: Mazzarri.

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; D’Ambrosio, Caldirola, Izzo; Ciurria, Pessina, Gagliardini, Kyriakopoulos; Colpani, Mota; Colombo. Allenatore: Palladino.

Genoa-Inter

GENOA (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Dragusin; Sabelli, Frendrup, Badelj, Malinovskyi, Vasquez; Gudmundsson, Ekuban. Allenatore: Gilardino.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Arnautovic, Thuram. Allenatore: S. Inzaghi.

Lazio-Frosinone

LAZIO (4-3-3): Provedel; Hysaj, Patric, Gila, Marusic; Guendouzi, Rovella, Kamada; Felipe Anderson, Castellanos, Zaccagni. Allenatore: Sarri.

FROSINONE (4-3-3): Turati; Monterisi, Okoli, Romagnoli, Lusuardi; Harroui, Barrenechea, Gelli; Soulé, Kaio Jorge, Ibrahimovic. Allenatore: Di Francesco.

Atalanta-Lecce

ATALANTA (3-4-3): Musso; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, Scamacca, Lookman. Allenatore: Gasperini.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Touba, Gallo; Gonzalez, Ramadani, Oudin; Strefezza, Piccoli, Sansone. Allenatore: D'Aversa.

Cagliari-Empoli

CAGLIARI (4-3-1-2): Scuffet; Zappa, Goldaniga, Dossena, Augello; Nandez, Prati, Jankto; Viola; Luvumbo, Pavoletti. Allenatore: Ranieri.

EMPOLI (4-3-3): Berisha; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Bastoni; Fazzini, Grassi, Maleh; Baldanzi, Cancellieri, Cambiaghi. Allenatore: Andreazzoli.

Udinese-Bologna

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Kabasele, Ferreira; Ebosele, Samardzic, Walace, Lovric, Kamara; Pereyra, Lucca. Allenatore: Cioffi.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Moro, Freuler; Orsolini, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee. Allenatore: Motta.

Milan-Sassuolo

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Kjaer, Simic, Theo Hernandez; Reijnders, Bennacer, Loftus-Cheek; Pulisic, Giroud, Leao. Allenatore: Pioli.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Pedersen; Volpato, Matheus Henrique; Berardi, Bajrami, Laurienté; Pinamonti. Allenatore: Dionisi.

Verona-Salernitana

VERONA (4-3-3): Montipò; Tchatchoua, Hien, Magnani, Doig; Folorunsho, Hongla, Suslov; Ngonge, Djuric, Lazovic. Allenatore: Baroni.

SALERNITANA (4-3-3): Costil; Mazzocchi, Fazio, Pirola, Bradaric; Coulibaly, Maggiore, Bohinen; Candreva, Ikwuemesi, Tchaouna. Allenatore: F. Inzaghi.

Juventus-Roma

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Yildiz, Vlahovic. Allenatore: Allegri.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Pellegrini, Zalewski; Belotti, Lukaku. Allenatore: Mourinho.

Il big match di giornata

La 18^ giornata di Serie A offrirà un big match molto interessante: Juventus-Roma. Massimiliano Allegri è ottimista sul recupero di Locatelli e Chiesa, mentre Mourinho convocherà Dybala che però partirà dalla panchina.

Entrambe le squadre hanno fame di punti e l'accesa rivalità che le divide sarà sicuramente un valore aggiunto. Ci si attende una partita molto intensa e tutta da scoprire, staremo a vedere chi la spunterà.

