Il 13 agosto avrà inizio l'attesissimo nuovo campionato di Serie A 2022-2023. A poco più di un mese dal termine della precedente stagione, tutte le venti squadre della massima serie stanno già per tornare al lavoro, con l'avvio della nuova annata anticipato a causa della novità dei Mondiali invernali. Con l'inizio dei ritiri arriva di conseguenza anche il momento delle immancabili amichevoli estive, con le società e gli allenatori a caccia delle prime indicazioni importanti anche per capire in che modo poter intervenire sul mercato.

Amichevoli estive 2022 della Serie A: Atalanta il 6 agosto contro il Valencia

L'Atalanta di Gian Piero Gasperini, in cerca della stagione del riscatto dopo un'annata enormemente deludente, inizierà il proprio precampionato con il test contro la Rappresentativa Valseriana il 10 luglio. Per i nerazzurri non mancheranno impegni prestigiosi: il 29 luglio i bergamaschi incroceranno infatti il Newcastle, mentre il 6 agosto è in programma la gara contro il Valencia di Gattuso.

Bologna: a fine luglio sfide ad AZ Alkmaar e Twente

Il Bologna di Sinisa Mihajlovic, decisivo a suo modo nell'ultima stagione di A con l'ormai famosa vittoria contro l'Inter, inizierà il proprio precampionato dalla gara contro la Settaurense del 9 luglio. In programma per i felsinei ci sono due test olandesi, ovvero le sfide del 20 e del 23 rispettivamente contro AZ Alkmaar e Twente.

Fiorentina: in programma un triangolare il 16 luglio

Con il programma di Cremonese ed Empoli ancora da defnire, si passa ora alla Fiorentina. La squadra di Vincenzo Italiano, attesa per la nuova annata dal doppio impegno campionato-Conference League, inizierà il giro di amichevoli estive con la gara contro la Real Vicenza del 12 luglio. Tra gli eventi dell'estate viola anche un triangolare con Brianza Olginatese e Sanvitese in programma per il 16 luglio.

Amichevoli estive: l'Inter di Inzaghi parte dal Lugano il 12 luglio

È il turno dell'Inter di Simone Inzaghi, il cui obiettivo primario per la nuova stagione sarà quello di ritornare a conquistare uno scudetto finito nell'ultimo campionato nelle mani dei cugini del Milan. La formazione nerazzurra, forte di un Romelu Lukaku in più, partirà dalla partita contro il Lugano del 12 per poi prosegurie con gli impegni contro Monaco e Lens in programma rispettivamente il 16 e il 23.

Juventus: tournée di prestigio per Allegri

Tra le squadre maggiormente in cerca di riscatto con l'inizio della Serie A 2022-2023 c'è sicuramente la Juventus di Massimiliano Allegri, reduce dal quarto posto dell'ultimo campionato. La squadra bianconera, forte del ritorno di Pogba e ormai quasi sicuramente con un Di Maria in più in avanti, sarà alle prese con una tournée molto prestigiosa: la Vecchia Signora giocherà infatti in America contro Barcellona e Real Madrid, con i campioni d'Europa in carica che testeranno così la forza dei bianconeri.

Lazio: test con il Venezia il 21

La Lazio di Maurizio Sarri, dopo una stagione più che positiva conclusa con un quinto posto in campionato e la conseguente qualificazione in Europa League, inizierà la propria serie di amichevoli estive con la gara contro la Rappresentativa locale di Auronzo di Cadore del 10 luglio. I biancocelesti giocheranno poi anche contro la Triestina e contro il Venezia, appena retrocesso in Serie B.

Milan: i campioni d'Italia ripartono dal Colonia

Chi dovrà difendere lo scudetto nella nuova stagione che sta per cominciare è il Milan. I rossoneri, laureatisi campioni d'Italia grazie ad un campionato straordinario, faranno il proprio esordio stagionale con la partita del 16 luglio contro il Colonia. Un appuntamento di prestigio in programma per la squadra di Stefano Pioli è costituito dalla partita contro l'Olympique Marsiglia del 31.

Napoli: previsto un incontro con l'Espanyol

Il Napoli, che dopo dieci anni inizierà la nuova stagione senza Lorenzo Insigne, inizierà il proprio giro di amichevoli con l'impegno del 14 luglio contro la Bassa Anaunia. Tanti gli appuntamenti in programma per la squadra di Luciano Spalletti, che sarà alle prese anche con tre partite contro formazioni spagnole, ovvero Mallorca, Real Valladolid ed Espanyol.

Roma: test di prestigio con il Tottenham di Conte

La Roma di José Mourinho punta a grandi cose dopo la vittoria della Conference League. I giallorossi cominceranno la nuova stagione con una gara a Trigoria contro una selezione dilettantistica, mentre il 16 è in programma un test contro i francesi del Nizza. Appuntamento di maggior prestigio dell'estate romanista sarà però sicuramente quello del 30 luglio, giorno della sfida al Tottenham di Antonio Conte.

Salernitana: il 27 luglio contro il Galatasaray

La Salernitana, dopo la clamorosa salvezza conquistata nell'ultimo campionato, inizierà le proprie amichevoli dalla gara contro gli austriaci dello Jenbach il 7 luglio. Per i granata previsti poi in seguito altri test molto importanti contro lo Schalke 04 il 13 e contro l'Hoffenheim il 16, senza dimenticare la partita del 27 contro il Galatasaray.

Sampdoria: il 30 luglio sfida al Besiktas

La Sampdoria viene da una stagione più complicata del previsto. La squadra di Marco Giampaolo parte dal test contro il Castiglione del 13 seguito da quello contro il Parma del 16. In evidenza l'amichevole del 30, che vedrà i blucerchiati opposti ai turchi del Besiktas.

Sassuolo: Dionisi contro il Reims il 31

Il Sassuolo di Dionisi inizia contro la Real Vicenza il 10 luglio. Il test più impegnativo dell'estate neroverde, in attesa di saperne di più sui destini delle stelle della squadra come Frattesi, Berardi o Scamacca, è di sicuro quello contro il Reims previsto per il 31 luglio.

Spezia: test importante con il Nizza il 30 luglio

Lo Spezia, che sarà guidato nel nuovo campionato da un Gotti pronto a prendere il posto di Thiago Motta, esordirà con la gara contro il Gherdeina del 9 luglio. Tra gli impegni internazionali, da sottolineare la sfida al Nizza in programma il 30 di luglio.

Torino: il 23 Juric sfida il Mainz

Il Torino di Juric, dopo una stagione di altissimo livello, farà il proprio esordio stagionale contro i tedeschi dell'Eintracht Francoforte il 15 luglio, con i granata che saranno poi alle prese anche contro il Mainz il 23 e contro il Nizza il 30.

Udinese: primo test stagionale contro il Rapid Lienz

L'Udinese inizierà la nuova stagione con Andrea Sottil subentrato in panchina a Gabriele Cioffi. I bianconeri inizieranno gli impegni di precampionato con la gara del 13 contro il Rapid Lienz, mentre il 16 è in programma un altro test con l'avversario però ancora da definire.

Verona: incrocio con la squadra B il 13

Si arriva infine al Verona, con Cioffi nuova guida tecnica della squadra al posto di Tudor. Gli scaligeri esordiranno il 9 luglio con un test contro l'US Primiero, mentre il 13 e il 16 sono in programma rispettivamente gli impegni contro l'Hellas Verona B e contro la Virtus Verona.