Oggi, mercoledì 19 ottobre, torna la Coppa Italia 2022-23 con ben tre partite. Ecco dove vederle in TV, in streaming e le probabili formazioni.

La Coppa Italia prosegue la sua corsa e oggi, mercoledì 19 ottobre, ci saranno ben tre partite valevoli per i sedicesimi di finale. Chi vince passa il turno e raggiungerà le altre squadre già qualificate agli ottavi di finale. Scopriamo dove vederle in TV, le probabili formazioni e altro ancora.

Coppa Italia, le partite di oggi

Saranno dunque tre le partite di Coppa Italia che andranno in scena oggi con altrettante squadre di Serie A impegnate.

Alle ore 15:00 lo Spezia affronterà in casa il Brescia, in campionato sta vivendo un momento non propriamente brillante e oggi vincendo potrebbe ritrovare alcune importanti certezze.

Alle ore 18:00 si giocherà invece Parma-Bari in una partita molto interessante, la squadra emiliana arriva dalla bella vittoria per due a zero contro la Reggina mentre i pugliesi hanno trovato la prima sconfitta in campionato contro l'Ascoli.

Alle ore 21:00 ci sarà la sfida griffata Serie A tra la sorprendente Udinese e il Monza in risalita dopo l'arrivo di Palladino.

Le partite di oggi:

Spezia-Brescia, ore 15:00

Parma-Bari, ore 18:00

Udinese-Monza, ore 21:00

Coppa Italia, partite del 19 ottobre: dove vederle in TV e in streaming

Un turno veramente interessante che è il preludio delle grandi sfide degli ottavi di finale, dove finalmente entreranno in gioco anche le big.

Le partite di Coppa Italia del 19 ottobre saranno un'esclusiva Mediaset, scopriamo dove vederle.

Spezia-Brescia andrà in onda alle ore 15:00 su Italia 1 e si potrà seguire in streaming anche su Mediaset Infinity.

Continua il pomeriggio di calcio di Italia 1 che alle ore 18:00 trasmetterà anche Parma-Bari, partita che si potrà seguire anche in streaming sempre su Mediaset Infinity.

Il programma giornaliero si conclude alle ore 21:00, dove sempre su Italia 1 e su Mediaset Infinity si potrà seguire Udinese-Monza.

Spezia-Brescia, ore 15:00 (Italia 1, Mediaset Infinity)

Parma-Bari, ore 18:00 (Italia 1, Mediaset Infinity)

Udinese-Monza, ore 21:00 (Italia 1, Mediaset Infinity)

Spezia-Brescia, dove vederla in TV e probabili formazioni

Ad aprire le danze oggi, tra le partite del 19 ottobre alle ore 15:00, ci sarà Spezia-Brescia con le rondinelle che cercheranno il colpaccio fuori casa.

La partita, come anticipato nel paragrafo precedente, si potrà vedere su Italia 1 e su Mediaset Infinity.

Le probabili formazioni:

SPEZIA (4-3-3): Zoet; Holm, Hristov, Nikolaou, Ferrer; Agudelo, Ekdal, Ellertson; Verde, Strelec, Maldini. All.: Gotti.

BRESCIA (4-3-2-1): Andrenacci; Jallow, Adorni, Mangraviti, Huard; Bisoli, Van de Looi, Bertagnoli; Moreo, Olzer; Bianchi. All.: Clotet.

Parma-Bari, dove vederla in TV e probabili formazioni

La giornata prosegue poi alle ore 18:00 con Parma-Bari, quasi uno scontro al vertice del campionato cadetto tra due squadre molto interessanti.

La partita si potrà vedere su Italia 1 e in streaming, su tutti i dispositivi, attraverso l'app Mediaset Infinity.

Probabili formazioni:

PARMA (4-4-2): Corvi; Coulibaly, Balogh, Circati, Zagaritis; Hainaut, Sohm, Juric, Ansaldi; Benedyczak, Bonny. All.: Pecchia.

BARI (4-3-1-2): Frattali; Dorval, Terranova, Zuzek, Mazzotta; D'Errico, Maiello, Benedetti; Rubén Botta; Salcedo, Ceter. All.: Mignani.

Udinese-Monza, dove vederla in TV e probabili formazioni

A completare la giornata di oggi, 19 ottobre, di Coppa Italia ci sarà Udinese-Monza, che come per le altre due sfide sarà possibile vederla su Italia 1 e su Mediaset Infinity.

La squadra di Sottil sta stupendo tutti in campionato dove sta vivendo un vero e proprio sogno.

Il Monza, dopo una partenza tutt'altro che positiva, ha ingranato la marcia con l'arrivo di Raffaele Palladino in panchina.

Le probabili formazioni:

UDINESE (3-5-2): Padelli; Perez, Bijol, Nuytinck; Ehizibue, Lovric, Jajalo, Arslan, Ebosse; Success, Nestorovski. All.: Sottil.

MONZA (3-4-2-1): Cragno; Antov, Paletta, Carboni; Donati, Valoti, Rovella, D'Alessandro; Colpani, Machin; Petagna. All.: Palladino.

Tabellone Coppa Italia

Le squadre che riusciranno a vincere nelle partite di oggi potranno raggiungere gli ottavi di finale, assaporando serate ben più affascinanti.

Spezia e Brescia si sfideranno in questo scontro valevole per i sedicesimi di finale e chi riuscirà ad avere la meglio dovrà vedersela poi con l'Atalanta, già in attesa di scoprire con chi dovrà disputare l'ottavo di finale.

Ancora più affascinante è invece la sfida tra Parma e Bari, la squadra vincente infatti dovrà poi vedersela con l'Inter.

In ogni caso, comunque vada, da questa sfida uscirà una squadra di Serie B che raggiungerà gli ottavi.

Potrebbe essere anche la squadra di Buffon che già si pregusta di tornare a San Siro a sporcarsi i guantoni.

Dalla sfida delle ore 21:00, ovvero quella tra Udinese e Monza, uscirà invece la sfidante della Juventus.

Tre partite dunque dal valore altissimo e pronte a regalare emozioni e sorprese. Non ci resta che scoprire chi saranno i protagonisti di giornata e quali squadre saranno in grado di passare il turno, raggiungendo così le big agli ottavi di finale.

