Lazio e Midtjylland si affrontano nella quinta sfida di Europa League della stagione. Ecco dove vederla in TV, in streaming e le formazioni della partita.

Momento cruciale per la stagione dei biancocelesti. La squadra di Maurizio Sarri deve vincere e vendicare la brutta sconfitta dell'andata contro il Midtjylland per fare un deciso passo in avanti verso la qualificazione ai sedicesimi di finale.

Il momento della Lazio

Prima di parlare di Lazio-Midtjylland, di scoprire dove vederla in TV e le probabili formazioni facciamo un passo indietro e andiamo ad analizzare il periodo della Lazio.

In campionato la squadra di Maurizio Sarri macina gioco e avversari, ne è la prova la bellissima vittoria contro l'Atalanta, mai vista così in difficoltà durante questa stagione.

In Europa League, però, la situazione è diversa e ha faticato a trovare le giuste contromisure contro le avversarie europee.

Proprio contro la squadra danese, nella partita dell'andata, i biancocelesti hanno subito un sonoro 5-1 che ha provocato delle dovute riflessioni al mister e alla società.

Una sola vittoria contro il Feyenoord e due pareggi contro lo Sturm, questo è il bottino europeo conquistato fino a qui.

La fortuna ha però voluto che le avversarie non facessero di meglio, e infatti la situazione di classifica è in perfetto equilibrio, tutte e quattro le squadre si trovano appaiate a 5 punti.

Vincere oggi significa fare un deciso passo in avanti verso la conquista della qualificazione ai sedicesimi di finale, perdere invece comporterebbe esattamente l'opposto.

Lazio-Midtjylland, dove vederla in TV e in streaming

Dopo aver visto come arriva la Lazio alla sfida di oggi contro il Midtjylland addentriamoci nella sfida, e scopriamo dove vederla in TV e in streaming.

La partita odierna dei biancocelesti di Europa League andrà in onda su Sky Sport Uno, su Sky Sport 4K e su Sky Sport, oltre che su DAZN.

In streaming dunque sarà visibile proprio utilizzando l'app di DAZN oppure su Sky GO e su NOW TV.

La telecronaca Sky è affidata a Davide Polizzi e Luca Marchegiani, mentre quella di DAZN a Riccardo Mancini e a Dario Marcolin.

La partita, invece, non andrà in onda su TV8 che non l'ha compresa nel palinsesto settimanale.

Orario e dove si gioca Lazio-Midtjylland

Lazio-Midtjylland andrà in scena oggi, giovedì 27 ottobre, con il fischio d'inizio fissato alle ore 18:45.

I biancocelesti giocheranno in casa allo Stadio Olimpico di Roma e potranno godere del supporto del proprio pubblico.

Proprio il calore dei tifosi sarà utile per vendicare la sconfitta dell'andata e aiuterà i ragazzi di Maurizio Sarri a raggiungere la vittoria.

Le probabili formazioni

Maurizio Sarri dovrà fare a meno del bomber Ciro Immobile, al suo posto potrebbe trovare spazio Felipe Anderson impiegato come falso nueve.

Patric e Romagnoli sono ancora in sfida per un posto nell'11 titolare al centro della difesa vicino a Gila, mentre Maximiano continuerà a sedersi in panchina con Provedel confermato come primo portiere.

Milinkovic-Savic è in diffida, e dunque potrebbe partire in panchina con Luis Alberto titolare.

Per il resto non dovrebbero esserci sorprese con Zaccagni e Pedro schierati come esterni alti, Cataldi e Basic in mezzo e Hysaj e Marusic a completare la formazione.

Probabili formazioni:

LAZIO (4-3-3): Provedel; Hysaj, Gila, Romagnoli, Marusic; Luis Alberto, Cataldi, Basic; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. Allenatore: Sarri.

MIDTJYLLAND (4-3-3): Lossl; Tychosen, Dalsgaard, Svoatchenko, Paulinho; Martinez, Olsson, Evander; Isaksen, Dreyer, Sisto. Allenatore: Capellas.

La classifica del girone

Dopo aver capito dove vederla e le probabili formazioni continuiamo ad analizzare Lazio-Midtjylland, partita fondamentale per la stagione dei biancocelesti.

Il girone della squadra di Maurizio Sarri è in perfetto equilibrio, è raro ritrovarsi dopo quattro giornate con tutte le squadre a pari punti.

Molto è dipeso anche dalla partita d'andata in cui la Lazio non è praticamente scesa in campo, subendo 5 gol in Danimarca nonostante la differenza tra le due squadre fosse tutt'altro che così grande.

Poi i due pareggi con lo Sturm che non hanno prodotto granché, ma che sono bastati anche grazie al passo lento di tutte le dirette concorrenti.

Entrambe le partite di questa sera saranno dunque fondamentali, un girone ancora aperto e che si deciderà all'ultima giornata.

La classifica del girone:

Feyenoord, 5 punti Midtjylland, 5 punti Lazio, 5 punti Sturm, 5 punti

Il pronostico

In un girone così equilibrato è difficile dare dei pronostici, ma ci sono alcuni aspetti che bisogna considerare.

La Lazio vuole e deve vendicare la figuraccia dell'andata davanti ai propri tifosi, e farà di tutto per vincere la sfida con più gol di scarto possibili che saranno fondamentali nel caso di arrivo a pari punti.

È però priva del suo bomber più prolifico, Ciro Immobile, e sarà da scoprire come interpreterà la partita Maurizio Sarri e se deciderà di partire con il falso nueve.

Considerato quanto sono prolifiche entrambe le squadre, ci si può aspettare che la partita non finisca a porte inviolate, ma che sia una partita spettacolare e ricca di gol.

Appuntamento alle ore 18:45, Lazio-Midtjylland si prospetta una sfida molto divertente.

