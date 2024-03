Serie A 2023/2024, Napoli Juventus: dove vederla in TV e probabili formazioni

Napoli e Juventus si affrontano nella partita valevole per la 27^ giornata di Serie A. Ecco dove vederla in TV, le probabili formazioni e molto altro ancora.

Il Napoli ospita la Juventus nel big match della 27^ giornata di Serie A. Sarà una partita molto importante e tutta da vivere. Ecco dove vederla in TV e le probabili formazioni.

Napoli-Juventus, 27^ giornata di Serie A

La 27^ giornata di Serie A offrirà una sfida molto particolare: Napoli-Juventus. Due squadre divise da una storica rivalità che non ha bisogno di presentazioni e che nel caso specifico conterà molto anche ai fini della classifica.

I bianconeri, dopo che per mesi hanno cercato di tenere il passo dell'Inter capolista, hanno rallentato bruscamente la loro marcia e ora l'obiettivo è quello di blindare il secondo posto insidiato dal Milan.

Stagione molto al di sotto delle aspettative invece quella dei partenopei, che hanno già cambiato guida tecnica per ben due volte e che tentano di ritrovare meccanismi funzionali a vincere.

La squadra di Calzona, nel recupero della 21^ giornata di Serie A, ha travolto per 6-1 il Sassuolo e ora mira a conquistare punti utili per riavvicinarsi alla zona Champions.

La Juventus, invece, arriva dalla vittoria per 3-2 sul Frosinone, conquistata in pieno recupero e che è stata fondamentale per ritrovare sicurezze.

Napoli-Juventus, dove vederla in TV e in streaming

La squadra di Calzona vuole vincere per tornare a puntare un piazzamento valevole per l'Europa che conta. Quella di Allegri, invece, deve conquistare i tre punti per tenersi alle spalle il Milan.

Napoli-Juventus sarà una partita fondamentale, ecco dove vederla in TV. Il big match della 27^ giornata sarà visibile, previo abbonamento, in diretta e in esclusiva su DAZN.

Lo si potrà inoltre seguire anche in streaming scaricando l'applicazione su qualunque dispositivo compatibile. La telecronaca è stata affidata a Pierluigi Pardo, il quale sarà supportato nel commento da Massimo Ambrosini.

Quando e dove si gioca

Napoli-Juventus, big match della 27^ giornata di Serie A, andrà in scena domenica 3 marzo, alle ore 20:45, allo stadio Maradona di Napoli.

Probabili formazioni di Napoli-Juventus

Calzona dovrà fare a meno di Cajuste e Ngonge e schiererà il suo Napoli con il 4-3-3. Davanti a Meret, partiranno Di Lorenzo e Olivera sulle corsie mentre al centro della difesa Juan Jesus si gioca con Natan un posto accanto a Rrahmani.

In mezzo al campo sicuro l'impiego di Lobotka e Anguissa, mentre Zielinski potrebbe avere una chance dal primo minuto. In avanti pochi dubbi, il tridente sarà formato da Politano, Osimhen e Kvaratskhelia.

Molti problemi invece per Massimiliano Allegri che deve sicuramente rinunciare a McKennie e Rabiot, mentre Chiesa e Danilo sono ancora in dubbio ma vanno verso il forfait.

Nel 3-5-2 dei bianconeri, davanti a Szczesny, la retroguardia sarà composta da Gatti, Bremer e Rugani. In mezzo al campo Locatelli fungerà da play, al suo fianco probabile l'impiego di Miretti e Alcaraz.

Cambiaso si prenderà la corsia di destra mentre quella di sinistra sarà affidata a Kostic. In avanti, Yildiz dovrebbe affiancare Dusan Vlahovic.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Calzona.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Cambiaso, Miretti, Locatelli, Alcaraz, Kostic; Yildiz, Vlahovic. Allenatore: Allegri.

Il pronostico

Napoli-Juventus è una partita intrisa di storia, significato e grande rivalità sportiva, per questo è una delle sfide più attese dell'intera stagione. I partenopei hanno finalmente rialzato la testa e ora vogliono eseguire una parte finale di stagione importante, così da guadagnarsi un pass per la futura Champions.

Al Maradona arriverà una Juventus priva di molti effettivi ma che ha molta fame di vincere, per questo potrebbe uscirne una partita molto equilibrata.

Considerato il fattore campo, lo stato di forma delle due squadre e molto altro ancora, secondo le maggiori agenzie di scommesse, il Napoli parte favorito.

