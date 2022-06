Si è concluso il sorteggio del calendario di Serie A 2022-2023, un campionato che avrà variazioni di data d'inizio e di fine in confronto al solito per via del Mondiale in Qatar. La prima giornata avrà luogo nel weekend del 13/14 giugno mentre l'ultima il 4 giugno, i turni sono stati definiti e ora non resta che attendere la partenza. Sarà un'altra stagione all'insegna dello spettacolo e dell'incertezza?

Serie A 2022-2023, il calendario

I Mondiali in Qatar hanno scombussolato e non poco il normale svolgimento del campionato italiano, che è pronto a cambiare le date per fargli spazio e per dare la possibilità ai giocatori che vi partecipano di non perdere partite con il proprio club.

Il calendario di Serie A del 2022-2023, dunque, sarà insolito e caratterizzato da una durata più lunga, la data di partenza è stata fissata al weekend del 13/14 di agosto mentre quella di fine al 4 giugno 2023.

Le partite verranno spalmate all'interno di questo lasso di tempo non solo per il Mondiale ma anche per la Uefa Nations League, insomma, gli impegni con la Nazionale non possono essere prevaricati da quelli di club e la Lega si è adeguata.

Rimane inoltre la formula del calendario asimmetrico, e questo nonostante le critiche ricevute e le criticità già sperimentate.

Le date

Come abbiamo visto, il calendario della Serie A 2022-2023 sarà diverso dal solito, inusuale, e questo per via degli impegni con la Nazionale.

Per far sì che si possano svolgere tutti i turni di campionato la Lega Serie A ha deciso di anticipare la partenza nel weekend del 13/14 giugno, e di posticipare la fine al 4 giugno 2023.

Insomma, un campionato più lungo che inizierà in piena fase di calciomercato, per ben 4 giornate infatti le squadre potranno continuare nelle loro trattative, e questo è anche il motivo per cui tutti i club stanno cercando di concludere gli affari al più presto.

I Mondiali in Qatar sono i primi a non essere disputati in estate, e per questo motivo a partire dal 14 novembre ci sarà una stop del campionato che durerà fino al 4 gennaio 2023.

Un periodo piuttosto lungo nel quale alcuni giocatori, i convocati con la Nazionale, potranno mettersi in risalto nella Coppa del Mondo mentre gli altri continueranno ad allenarsi.

C'è ovviamente la forte preoccupazione sulle condizioni fisiche dei giocatori al rientro dallo stop, come accade di norma con la Coppa d'Africa, e anche sull'impatto psicologico che la pausa può apportare.

Il calendario asimmetrico e regole

Nonostante non tutti ne condividano l'utilità rimane il calendario asimmetrico, che prevede che gli incontri del ritorno siano programmati in ordine diverso rispetto all'andata.

Sono state inoltre fissate altre regole che hanno vincolato il sorteggio del calendario 2022-2023, inerenti a turni infrasettimanali, alternanza e Coppe Europee.

È prevista l'alternanza assoluta degli incontri in casa e in trasferta per Inter-Milan, Empoli-Fiorentina- Juventus-Torino, Napoli-Salernitana e Lazio-Roma.

Le seguenti squadre, inoltre, non si sfideranno nel turno infrasettimanale: Juventus, Lazio, Roma, Milan, Inter, Fiorentina e Napoli.

Anche i derby non avranno luogo in infrasettimanale e non potevano essere sorteggiati per la prima giornata.

Ecco il calendario completo della prossima stagione

Giornata 1, (14/08/2022)

Fiorentina-Cremonese

Hellas Verona-Napoli

Juventus-Sassuolo

Lazio-Bologna

Lecce-Inter

Milan-Udinese

Monza-Torino

Salernitana-Roma

Sampdoria-Atalanta

Spezia-Empoli

Giornata 2, (21/08/2022)

Atalanta-Milan

Bologna-Hellas Verona

Empoli-Fiorentina

Inter-Spezia

Napoli-Monza

Roma-Cremonese

Sampdoria-Juventus

Sassuolo-Lecce

Torino-Lazio

Udinese-Salernitana

Giornata 3, (28/08/2022)

Cremonese-Torino

Fiorentina-Napoli

Hellas Verona-Atalanta

Juventus-Roma

Lazio-Inter

Lecce-Empoli

Milan-Bologna

Monza-Udinese

Salernitana-Sampdoria

Spezia-Sassuolo

Giornata 4, (31/08/2022)

Atalanta-Torino

Bologna-Salernitana

Empoli-Hellas Verona

Inter-Cremonese

Juventus-Spezia

Napoli-Lecce

Roma-Monza

Sampdoria-Lazio

Sassuolo-Milan

Udinese-Fiorentina

Giornata 5, (04/09/2022)

Cremonese-Sassuolo

Fiorentina-Juventus

Hellas Verona-Sampdoria

Lazio-Napoli

Milan-Inter

Monza-Atalanta

Salernitana-Empoli

Spezia-Bologna

Torino-Lecce

Udinese-Roma

Giornata 6, (11/09/2022)

Atalanta-Cremonese

Bologna-Fiorentina

Empoli-Roma

Inter-Torino

Juventus-Salernitana

Lazio-Hellas Verona

Lecce-Monza

Napoli-Spezia

Sampdoria-Milan

Sassuolo-Udinese

Giornata 7, (18/09/2022)

Bologna-Empoli

Cremonese-Lazio

Fiorentina-Hellas Verona

Milan-Napoli

Monza-Juventus

Roma-Atalanta

Salernitana-Lecce

Spezia-Sampdoria

Torino-Sassuolo

Udinese-Inter

Giornata 8, (02/10/2022

Atalanta-Fiorentina

Empoli-Milan

Hellas Verona- Udinese

Inter-Roma

Juventus-Bologna

Lazio-Spezia

Lecce-Cremonese

Napoli-Torino

Sampdoria-Monza

Sassuolo-Salernitana

Giornata 9, (09/10/2022)

Bologna-Sampdoria

Cremonese-Napoli

Fiorentina-Lazio

Milan-Juventus

Monza-Spezia

Roma-Lecce

Salernitana-Hellas Verona

Sassuolo-Inter

Torino-Empoli

Udinese-Atalanta

Giornata 10,

Atalanta-Sassuolo

Empoli-Monza

Helas Verona-Milan

Inter-Salernitana

Lazio-Udinese

Lecce-Fiorentina

Napoli-Bologna

Sampdoria-Roma

Spezia-Cremonese

Torino-Juventus

Giornata 11, (23/10/2022)

Atalanta-Lazio

Bologna-Lecce

Cremonese-Sampdoria

Fiorentina-Inter

Juventus-Empoli

Milan-Monza

Roma-Napoli

Salernitana-Spezia

Sassuolo-Hellas Verona

Udinese-Torino

Giornata 12, (30/10/2022)

Cremonese-Udinese

Empoli-Atalanta

Hellas Verona-Roma

Inter-Sampdoria

Lazio-Salernitana

Lecce-Juventus

Monza-Bologna

Napoli-Sassuolo

Spezia-Fiorentina

Torino-Milan

Giornata 13, (06/11/2022)

Atalanta-Napoli

Bologna-Torino

Empoli-Sassuolo

Juventus-Inter

Milan-Spezia

Monza-Hellas Verona

Roma-Lazio

Salernitana-Cremonese

Sampdoria-Fiorentina

Udinese-Lecce

Giornata 14, (09/11/2022)

Cremonese-Milan

Fiorentina-Salernitana

Hellas Verona-Juventus

Inter-Bologna

Lazio-Monza

Lecce-Atalanta

Napoli-Empoli

Sassuolo-Roma

Spezia-Udiense

Torino-Sampdoria

Giornata 15, (13/11/2022)

Atalanta-Inter

Bologna-Sassuolo

Empoli-Cremonese

Hellas Verona-Spezia

Juventus-Lazio

Milan-Fiorentina

Monza-Salernitana

Napoli-Udinese

Roma-Torino

Sampdoria-Lecce

Giornata 16, (04/01/2023)

Cremonese-Juventus

Fiorentina-Monza

Inter-Napoli

Lecce-Lazio

Roma-Bologna

Salernitana-Milan

Sassuolo-Sampdoria

Spezia-Atalanta

Torino-Hellas Verona

Udinese-Empoli

Giornata 17 (08/01/2023)

Bologna-Atalanta

Fiorentina-Sassuolo

Hellas Verona- Cremonese

Juventus-Udinese

Lazio-Empoli

Milan-Roma

Monza-Inter

Saòernitana-Torino

Sampdoria-Napoli

Spezia-Lecce

Giornata 18 (15/01/2023)

Atalanta-Salernitana

Cremonese-Monza

Empoli-Sampdoria

Inter-Hellas Verona

Lecce-Milan

Napoli-Juventus

Roma-Fiorentina

Sassuolo-Lazio

Torino-Spezia

Udinese-Bologna

Giornata 19, (22/01/2023)

Bologna-Cremonese

Fiorentina-Torino

Hellas Verona-Lecce

Inter-Empoli

Juventus-Atalanta

Lazio-Milan

Monza-Sassuolo

Salernitana-Napoli

Sampdoria-Udinese

Spezia-Roma

Giornata 20, (29/01/2023)

Atalanta-Sampdoria

Bologna-Spezia

Cremonese-Inter

Empoli-Torino

Juventus-Monza

Lazio-Fiorentina

Lecce-Salernitana

Milan-Sassuolo

Napoli-Roma

Udinese-Hellas Verona

Giornata 21, (05/02/2023)

Cremonese-Lecce

Fiorentina-Bologna

Hellas Verona-Lazio

Inter-Milan

Monza-Sampdoria

Roma-Empoli

Salernitana-Juventus

Sassuolo-Atalanta

Spezia-Napoli

Torino-Udinese

Giornata 22, (12/02/2023)

Bologna-Monza

Empoli-Spezia

Hellas Verona-Salernitana

Juventus-Fiorentina

Lazio-Atalanta

Lecce-Roma

Milan-Torino

Napoli-Cremonese

Sampdoria-Inter

Udinese-Sassuolo

Giornata 23, (19/02/2023)

Atalanta-Lecce

Fiorentina-Empoli

Inter-Udinese

Monza-Milan

Roma-Hellas Verona

Salernitana-Lazio

Sampdoria-Bologna

Sassuolo-Napoli

Spezia-Juventus

Torino-Cremonese

Giornata 24, (26/02/2023)

Bologna-Inter

Cremonese-Roma

EMpoli-Napoli

Hellas Verona-Fiorentina

Juventus-Torino

Lazio-Sampdoria

Lecce-Sassuolo

Milan-Atalanta

Salernitana-Monza

Udinese-Spezia

Giornata 25, (05/03/2023)

Atalanta-Udinese

Fiorentina-Milan

Inter-Lecce

Monza-Empoli

Napoli-Lazio

Roma-Juventus

Sampdoria-Salernitana

Sassuolo-Cremonese

Spezia-Hellas Verona

Torino-Bologna

Giornata 26, (12/03/2023)

Bologna-Lazio

Cremonese-Fiorentina

Hellas Verona-Monza

Empoli-Udinese

Juventus-Sampdoria

Lecce-Torino

Milan-Salernitana

Napoli-Atalanta

Roma-Sassuolo

Spezia-Inter

Giornata 27, (19/03/2023)

Atalanta-Empoli

Fiorentina-Lecce

Inter-Juventus

Lazio-Roma

Monza-Cremonese

Salernitana-Bologna

Sampdoria-Hellas Verona

Sassuolo-Spezia

Torino-Napoli

Udinese-Milan

Giornata 28, (02/04/2023)

Bologna-Udinese

Cremonese-Atalanta

Empoli-Lecce

Inter-Fiorentina

Juventus-Hellas Verona

Monza-Lazio

Napoli-Milan

Roma-Sampdoria

Sassuolo-Torino

Spezia-Salernitana

Giornata 29, (08/04/2023)

Atalanta-Bologna

Fiorentina-Spezia

Hella Verona-Sassuolo

Lazio-Juventus

Lecce-Napoli

Milan-Empoli

Salernitana-Inter

Sampdoria-Cremonese

Torino-Roma

Udinese-Monza

Giornata 30, (16/04/2023)

Bologna-MIlan

Cremonese-EMpoli

Fiorentina-Atalanta

Inter-Monza

Lecce-Sampdoria

Napoli-Hellas Verona

Roma-Udinese

Sassuolo-Juventus

Spezia-Lazio

Torino-Salernitana

Giornata 31, (23/04/2023)

Atalanta-Roma

Empoli-Inter

Hellas Verona-Bologna

Juventus-Napoli

Lazio-Torino

Milan-Lecce

Monza-Fiorentina

Salernitana-Sassuolo

Sampdoria-Spezia

Udinese-Cremonese

Giornata 32, (30/04/2023)

Bologna-Juventus

Cremonese-Hellas Verona

Fiorentina-Sampdoria

Inter-Lazio

Lecce-Udinese

Napoli-Salernitana

Roma-Milan

Sassuolo-Empoli

Spezia-Monza

Torino-Atalanta

Giornata 33, (03/05/2023)

Atalanta-Spezia

Empoli-Bologna

Hellas Verona-Inter

Juventus-Lecce

Lazio-Sassuolo

Milan-Cremonese

Monza-Roma

Salernitana-Fiorentina

Sampdoria-Torino

Udinese-Napoli

Giornata 34, (07/05/2023)

Atalanta-Juventus

Cremonese-Spezia

Empoli-Salernitana

Lecce_Hellas Verona

Milan-Lazio

Napoli-Fiorentina

Roma-Inter

Sassuolo-Bologna

Torino-Monza

Udinese-Sampdoria

Giornata 35, (14/05/2023)

Bologna-Roma

Fiorentina-Udinese

Hellas Verona-Torino

Inter-Sassuolo

Lazio-Lecce

Monza-Napoli

Salernitana-Atalanta

Juventus-Cremonese

Sampdoria-Empoli

Spezia-Milan

Giornata 36, (21/05/2023)

Atalanta-Hellas Verona

Cremonese-Bologna

Empoli-Juventus

Lecce-Spezia

Milan-Sampdoria

Napoli-Inter

Roma-Salernitana

Sassuolo-Monza

Torino-Fiorentina

Udinese-Lazio

Giornata 37, (28/05/2023)

Bologna-Napoli

Fiorentina-Roma

Hellas Verona-Empoli

Inter-Atalanta

Juventus-Milan

Lazio-Cremonese

Monza-Lecce

Salernitana-Udinese

Sampdoria-Sassuolo

Spezia-Torino

Giornata 38, (04/06/2023)