La parola "gratuito" esercita da sempre un estremo fascino sui cittadini e consumatori come noi. Un prodotto o un servizio senza alcun pagamento è un benefit tutto da godersi, in quanto non sentiamo il peso di aver fatto una spesa inutile, eccessiva, o sbagliata... o comunque, evitiamo di spendere.

E non è solo questione di fascino; oggi le persone devono barcamenarsi attraverso tantissime spese, così non è sempre possibile concedersi un piccolo regalo o togliersi uno sfizio. È ovvio che qualcosa di gratuito accenda l'interesse degli acquirenti.

E su Amazon, il più grande e-commerce al mondo, la possibilità di avere qualcosa a costo zero esiste eccome, ma non è così immediata. Scopriamo come ricevere prodotti gratis da Amazon, tramite il programma Vine ufficiale, e non solo.

Il programma Amazon Vine: come funziona, quanto costa

Amazon Vine è il metodo principale per riuscire a ricevere prodotti completamente gratis da Amazon, in modo completamente lecito e anzi incentivato dall'azienda stessa. Si tratta infatti di un programma organizzato dalla multinazionale di Jeff Bezos per incrementare la quantità di recensioni.

Il programma Vine prevede l'invio, da parte di Amazon stessa, di alcuni prodotti del tutto gratis direttamente a casa dell'utente. Quest'ultimo dovrà, dopo aver ricevuto e provato a dovere il prodotto prescelto, inserire una recensione sul portale, quanto più esaustiva e dettagliata possibile, per indicare agli altri utenti la qualità e la natura dell'oggetto ricevuto.

Innanzitutto va chiarito che non si paga per stare in Vine, altrimenti verrebbe meno la promessa di ricevere qualcosa gratuitamente. Non è certo un programma di acquisti ad abbonamento.

A questo punto, molti si chiederanno perché non ci si dovrebbe iscrivere a un qualcosa di gratuito, che regala oggetti, in cambio di semplici recensioni oneste. La risposta è semplice: non ci si può iscrivere!

Vine è un programma su solo invito. Sarà Amazon a recapitare ad alcuni utenti selezionati un invito a parteciparvi, e solo a quel punto l'utente può decidere di accettare e iniziare a ricevere oggetti gratis. La selezione, tra l'altro, si basa su alcuni criteri non pubblici.

Come diventare recensore Amazon Vine

Amazon ha detto almeno qualcosa: ha chiarito sulla sua pagina principale di Vine che vengono selezionati "i recensori più acuti", e che "I clienti che scrivono costantemente recensioni approfondite hanno maggiore probabilità di essere invitati".

Questo significa che i criteri dettagliati per la selezione non sono affatto pubblici, e soltanto lo staff di Amazon ne è al corrente. Nonostante ciò, ci sono delle linee guida generali e quindi delle cose che è sicuramente ottimo fare se si vuole sperare di essere selezionati per Vine.

Innanzitutto, recensire molti dei prodotti acquistati su Amazon, per incrementare le possibilità di essere notati. Poi le recensioni dovrebbero essere quanto più possibile complete, dettagliate ed esaustive: non basta dire "Bel prodotto" o "Di ottima qualità" oppure "Molto utile, funziona bene".

Andrebbe dato un commento a tutto tondo sull'oggetto, sui materiali e le funzioni, e tutto quanto si può dire di esso. Inoltre è molto apprezzato e incoraggiato l'inserimento di foto e video: si potrebbe filmare il prodotto in funzione, o fotografarlo dai vari angoli, o renderne chiare a tutti le dimensioni.

Infine, Amazon chiarisce continuamente che le recensioni devono sempre essere giuste e imparziali. Non è elargendo 5 stelle a volontà che l'azienda vi inviterà in Vine: gli stessi recensori chiamati "Voci Vine" sono invitati a restare sinceri e recensire, quando necessario, anche negativamente, se il prodotto non gli è piaciuto.

Tenete presenti queste informazioni se sperate di essere inclusi in Vine, recensite tanto e recensite bene, con dovizia e magari pensando a cosa vorrebbero sapere i futuri acquirenti prima di comprare.

Prova gratuita di abbigliamento: Amazon Prova Prima, Paga Poi

Non sarà nulla di gratuito, ma vale la pena menzionare il programma "Prova Prima, Paga Poi". Si tratta di una speciale modalità di acquisto su alcuni prodotti d'abbigliamento selezionati dal sito di e-commerce.

In questo caso potrete ricevere una serie di capi di abbigliamento a casa vostra, senza pagare ancora nulla, ma il fine è unicamente quello di provarli. Avrete 7 giorni di tempo per vedere se vi vanno e se vi donano, al cui termine dovrete indicare quali prodotti tenere.

La restituzione di quelli scartati avverrà come un normalissimo reso, mentre per i prodotti da conservare, pagherete automaticamente con i classici metodi di pagamento Amazon. Ma tutto solo dopo aver testato su pelle.

Prodotti gratuiti da influencer, tramite recensioni o gruppi: è possibile? È ammesso?

Non c'è dubbio che avrete sentito parlare di qualche altro metodo per ricevere davvero oggetti gratis da Amazon, da tenere per sempre, oltre al Vine, ma sempre in cambio di recensioni. Si tratta, però, di un mondo a cui stare molto attenti.

L'azienda di Bezos proclama a piena voce di combattere attivamente e tutti i giorni il fenomeno delle recensioni non sincere, cioè fatte solo per avere oggetti gratis, perché sono ritenute a tutti gli effetti false. Questo crea una situazione in cui un'azienda, regalando qualche oggettino da pochi euro, avrebbe un vantaggio competitivo ingiusto sugli altri e rientrerebbe con introiti super moltiplicati.

Ricordiamo infatti che le recensioni sono la principale fonte di decisione di un potenziale acquirente online. Falsarle significa avvantaggiarsi senza meritarlo, e per i clienti può significare acquistare una vera e propria fregatura. Per questo, Amazon contrasta questo fenomeno a colpi di ban ai profili degli acquirenti e dei venditori.

Ecco perché bisogna stare molto attenti a cosa si legge. Alcuni gruppi sui social (come Facebook o Telegram) promettono di potersi accordare con dei venditori (di solito poco affidabili) per ricevere oggetti a costo zero in cambio di una recensione a cinque stelle. Potrebbe anche accadere, ma ormai Amazon scopre facilmente questi trucchetti!

Per ottenere due o tre oggettini da pochi euro, insomma, rischiate di vedervi chiuso per sempre l'account Amazon e non poter più effettuare gli acquisti con la vostra carta di credito. Una scomodità assoluta, e inoltre perdereste l'accesso al vostro Prime, con Prime Video, Photos e anche i giochi di Prime Gaming. Conosciuta la vastità di servizi Amazon a cui ormai siamo abituati, è meglio non abbandonarli.

E c'è da fare un pensiero anche alla scorrettezza: state consigliando ad altri utenti, risparmiatori proprio come voi, qualcosa che non lo merita affatto.

Questo non significa che non si possano ricevere in alcun modo oggeti, per così dire, sponsorizzati. Può essere normale per influencer del web e simili ricevere campioni o prodotti-recensione direttamente dalle aziende. Ciò è sempre accaduto, anche fuori di Amazon, e non c'è nulla di male.

Dev'essere però un accordo veritiero e alla luce del sole, non sottobanco, e il recensore deve comunque risultare sincero nella recensione. In caso contrario, per quanto sia allettante l'idea di ricevere prodotti gratis da Amazon, meglio diffidare: è scorretto e rischiate un ban permanente.