Nato ormai 17 anni fa, Google Maps non ha mai smesso di aggiornarsi e apportare migliorie che ne rendessero sempre più utile e funzionale il suo utilizzo.

Nel 2005 quando venne fondato, Google Maps era un vero e proprio sito internet fino a quando, nel 2007, diventa un’app di navigazione a tutti gli effetti e quasi irrinunciabile risorsa per milioni di utenti in tutto il mondo.

Moltissimi i cambiamenti intervenuti nel corso di questi anni e, oggi, la celebre app di casa Google annucia ulteriori cambiamenti e novità che non mancheranno di agevolare, com’è nelle sue corde, la quotidianità dei suoi fruitori.

Ecco quali sono.

In arrivo 4 nuove funzioni Google Maps

Google Maps si è arricchito moltissimo da quando è nato, divenendo molto di più di una “semplice” mappa. Il colosso di Mountain View ha infatti creato un contenitore di molteplici servizi e funzionalità che oggi si arricchiscono ulteriormente e lo fanno con un occhio molto attento – come vedremo – alle nostre nuove esigenze.

Big G ha infatti annunciato la prossima introduzione di ulteriori 4 funzionalità che puntano a rendere i luoghi esperiti tramite l’app ancora più vividi, concreti e “reali”.

Stiamo reinventando questa app ancora una volta, con una mappa visiva e intuitiva che ti consente di vivere un luogo come se fossi lì, tutto grazie ai più recenti progressi nella visione artificiale e nei modelli predittivi.

Ecco i quattro aspetti che saranno coinvolti nel processo di aggiornamento di Google Maps.

AI e community Google per "sentire" il quartiere prima ancora di vederlo

La prima grande novità nasce da un mix nel quale si intrecciano intelligenza artificiale e singoli contributi e informazioni condivise dagli utenti. La conoscenza del luogo da parte degli utenti come recensioni, foto e video combinata appunto alla IA, darà modo agli utilizzatori dell'app di “sentire” vibrazioni e sensazioni che un quartiere è in grado di regalare, ancora prima di averci messo piede fisicamente.

Sarà quindi possibile, focalizzando nella mappa un quartiere specifico, avere un quadro completo di ciò che quel quartiere offre, con integrazioni di commenti, foto e video condivise da chi c’è già stato.

Ciò significa, per esempio, sapere in anticipo se un quartiere x di Londra è famoso e accreditato per i particolari monumenti o se magari una particolare zona di Parigi è rinomata per i suoi ristoranti.

250 vedute aeree meravigliosamente reali

La seconda novità riguarda le vedute aeree. Ne saranno introdotte circa 250 relative alle principali attrazioni del luogo, come per esempio la Tour Eiffel di Parigi, la Tokio Tower o l’acropoli di Atene.

Le nuove vedute aeree restituiscono un quadro estremamente reale del luogo, trasmettendo un’immediata sensazione di “veridicità”.

Non solo, la nuova funzionalità consentirà anche di prevedere come quel dato luogo si presenterà nel futuro in termini di traffico, temperatura, condizioni climatiche, parcheggi per potersi organizzare in anticipo. Non si sa ancora però quanto sarà possibile andare avanti nei giorni.

Miglioramento delle ricerche tramite Live View

Anche la funzionalità Live View verrà aggiornata nei prossimi mesi. L’intento è quello di facilitare le ricerche dei fruitori che sono alla ricerca di qualcosa di specifico. Come? Sollevando lo smartphone. Si, esatto. Se per esempio si sta cercando un ATM point per prelevare contante, si potrà sollevare lo smartphone per indentificare quello più vicino a noi.

Rilevazione consumo carburante, Google Maps sempre più green

Non poteva certo mancare un aggiornamento che sposasse una delle più sentite necessità del periodo. Google Maps misura il consumo di carburante grazie alle informazioni che indicano il miglior percorso da seguire e la possibilità di selezionare molte altre opzioni relative.

Il tutto ovviamente in un’ottica di risparmio ma anche di ecosostenibilità.