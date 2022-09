Grazie all'ultimo aggiornamento, Google Maps consente agli utenti di risparmiare carburante con pochi semplici click. Ecco come funziona, e quali altre opzioni puoi utilizzare per avere il massimo del risparmio!

Al momento il prezzo della benzina e del diesel sono bassi, ma non sarà così per sempre. Il taglio delle accise è stato prorogato fino al 21 ottobre, e a meno che non venga prorogato per un altro mese, dal 1° novembre il prezzo della benzina e del diesel salirà immediatamente di 30 centesimi.

Ora più che mai conviene risparmiare carburante, e in questo la tecnologia svolge un ruolo molto importante. Applicazioni che possono aiutarti a trovare la pompa di benzina più conveniente, o addirittura farti risparmiare carburante con sconti e promozioni varie.

In particolare c'è l'app Google Maps che di recente sta rendendo disponibile a tutti i suoi utenti una nuova opzione che ti permette di risparmiare carburante fin da subito, e con un paio di click.

La funzionalità di Google Maps per risparmiare carburante: ecco come funziona

Il famoso servizio online di Google, numero uno nella geolocalizzazione, nella ricerca e nella visualizzazione di carte geografiche, sta rendendo disponibile agli utenti europei una funzionalità molto vantaggiosa per chi vuole risparmiare carburante: i percorsi green.

Cosa sono i percorsi green? Sono degli itinerari studiati per ridurre l'emissioni nocive e i consumi di benzina e diesel, sempre più presenti in Europa e in America.

Per attivare questa funzione è sufficiente:

selezionare un punto di partenza;

selezionare un punto di arrivo;

cliccare su "Percorso";

scegliere "Opzioni Percorso" dal menu "...";

cliccare sull'opzione "Scegli percorsi a minor consumo di carburante".

Solo cinque click e in men che non si dica Google Maps stabilirà il miglior percorso per risparmiare carburante in tutta semplicità.

A questo si aggiunge anche la possibilità di scegliere in base al tipo di motore della propria auto, selezionando tra:

benzina

diesel

elettrico

ibrido

Il motivo di questa personalizzazione è semplice: lo stesso percorso può essere conveniente per una macchina che consuma benzina, ma può non esserlo per una diesel o ibrida. Per questo, applicando quest'ulteriore opzione, Google Maps potrà perfezionare al meglio il percorso da fare.

Oltre a ciò, per farti risparmiare carburante, Google Maps calcolerà altre variabili come la maggiore efficienza a velocità sostenute (es. nel caso di un motore diesel), oppure le prestazioni migliori in caso di traffico discontinuo (come per i veicoli ibridi ed elettrici).

Leggi anche: Le migliori app per monitorare le spese: quando la tecnologia ti aiuta a risparmiare

Quando sarà disponibile la funzione di Google Maps per risparmiare carburante

Tutte queste opzioni sono al momento disponibili in oltre 40 Paesi Europei, tra cui l'Italia, ma solo se si sarà provveduto ad aggiornare la propria app Google Maps. Basterà dare l'autorizzazione agli aggiornamenti automatici dalle proprie Impostazioni, o procedere manualmente nella sezione App del proprio Google Play.

Semmai il problema potrebbe essere in merito ai cosiddetti "percorsi green".

Come tipologia di infrastruttura, sono sempre più comuni negli Stati Uniti, infatti il servizio di Google Maps per risparmiare carburante è partito da lì, nel 2021. Ma in paesi come l'Italia ancora non ci sono molte zone a basse emissioni, rispetto agli altri paesi europei.

E questo è un problema, perché oltre a rendere l'opzione di Google Maps inutilizzabile, sarebbe un'opportunità mancata, visto che solo con questi percorsi ecosostenibili si è riusciti a tagliare oltre 500.000 tonnellate di CO2 e gas serra.

Inoltre la nuova opzione di Google Maps permetterà di risparmiare carburante, ma non sempre di avere un percorso più breve. Non mancano infatti i casi in cui viene segnalata da Google Maps una strada più lunga, anche se scorrevole e senza code. Come ulteriore sistema di "incentivo", Google Maps segnalerà all'utente i vantaggi del percorso consigliato rispetto ad altri.

Tali vantaggi sono in realtà frutto di calcoli emersi dai vari sistemi di machine learning e dalle informazioni sui consumi pubblicati dall'Agenzia Europea per l'Ambiente (per gli utenti europei) e dal Dipartimento dell'Energia per gli Stati Uniti (per gli utenti americani).

Altre funzionalità di Google Maps per risparmiare carburante

Google Maps non ha solo questa opzione per tutti gli utenti che vogliono risparmiare carburante.

Già da anni rende disponibile a tutti un servizio di indicizzazione delle pompe di benzina più vicine, anche in coincidenza con il proprio itinerario programmato.

Basta impostare il proprio viaggio (punto di partenza e di arrivo) e spuntare la casella "pompe di benzina". Tutte le altre icone scompariranno, e rimarranno solo i punti di rifornimento più vicini al proprio tragitto.

E' un sistema molto convieniente per chi si ritrova a dover affrontare un viaggio all'improvviso, senza aver potuto pianificare dove poter fare il pieno in economia, cosa molto importante soprattutto per chi deve viaggiare in autostrada e non sa come risparmiare benzina.

Un'altra funzione di Google Maps per risparmiare carburante è anche quella di segnalare le "Stazioni di ricarica EV", cioè quelle per i veicoli elettrici. Oltre a segnalarle, indica in tempo reale anche la disponibilità di forniture e di hotel più green nelle vicinanze.

Per hotel "green" si intende un tipo di albergo che ha ottenuto un badge di certificazione ecologica perché molto avanzato:

nella riduzione dei rifiuti

nell'efficienza energetica

nella limitazione del consumo di acqua

Altrimenti un'altra funzionalità di Google Maps per risparmiare carburante è quella della segnalazione dei trasporti pubblici più vicini, con indicazione in tempo reale di orari di partenza e arrivo, cambi, ritardi e possibili disservizi vari, così come il livello di affollamento della corsa selezionata o la temperatura esterna.