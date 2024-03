Dove andare in vacanza ad aprile in Italia: 10 mete ideali per la primavera

Arriva la primavera, si allungano le giornate e aumenta la voglia di partire: ecco dove andare in vacanza ad aprile in Italia, le 10 mete ideali.

La bella stagione è alle porte, la voglia di partire è tantissima, e soprattutto il meteo è ideale per concedersi un weekend o una gita fuori porta. Se non sai dove andare in vacanza ad aprile, ci sono ben 10 mete ideali in Italia che potresti considerare per il tuo viaggio.

Ecco la nostra classifica delle mete ideali dove andare in vacanza in primavera.

Dove andare in vacanza ad aprile: 10 mete ideali

Torna l'ora legale, le giornate si allungano e la bella stagione avanza: quale miglior momento per concedersi una bella vacanza in Italia?

Nonostante aprile sia ancora un mese pazzerello per quanto riguarda il meteo, il clima è ideale per concedersi il primo bagno al mare, le ultime sciate in montagna oppure una visita a quella città d'arte che avevate programmato da tempo.

1. Venezia

Venezia è sicuramente una delle città più belle dove andare in vacanza ad aprile in Italia, soprattutto se vi trovate in Veneto o nei dintorni in questo periodo.

la bella stagione vi permette di godervi un caffè in Piazza San Marco, scoprire le leggende che ruotano attorno al Ponte dei Sospiri, visitare le isole di Murano e Burano per scoprire l'antica arte della lavorazione del vetro e dei merletti. E ancora: concedetevi un romantico giro in gondola per scoprire i canali più belli della città.

2. Milano

Un'altra grande città ideale da visitare in primavera è Milano: troppo calda in estate, è una meta ideale per il mese di aprile, soprattutto se siete amanti delle città d'arte e dello shopping.

Una prima tappa obbligatoria al Duomo e in tutti gli altri luoghi magici della città, come il Castello Sforzesco e i Navigli. Prendete un aperitivo in compagnia e percorrete la bellissima Galleria Vittorio Emanuele.

3. Le Cinque Terre

Anche le Cinque Terre sono una meta ideale da visitare in aprile, o meglio in primavera: arroccate a picco sul mare, si possono visitare in pochissimi giorni.

Il clima primaverile vi potrebbe concedere anche un primo bagno al mare, soprattutto per chi non riesce a resistere almeno fino a maggio.

4. Ravenna e dintorni

La zona di Ravenna è un posto perfetto per gli amanti dell'arte e soprattutto dei mosaici: nella città troverete il Museo Tamo che offre anche laboratori ed attività per i più piccoli. In Piazza San Francesco, nel centro storico invece, troverete la basilica omonima.

E se siete amanti del divertimento, non potete perdere al visita a Mirabilandia, uno dei parchi più belli d'Italia.

5. Perugia

Scendiamo a Perugia, un'altra tappa interessante per una vacanza ad aprile: potete partire con la visita alla Galleria Nazionale dell'Umbria e poi passeggiare verso Fontana Maggiore.

Tenetevi qualche giorno anche per delle escursioni per visitare le vicine Cascia, Norcia e la meravigliosa Cascata delle Marmore.

6. Roma

Roma, città eterna, imperdibile in qualsiasi periodo dell'anno: vi sembrerà di entrare in un film passeggiando a due passi dal Colosseo o ammirando gli affreschi di San Pietro. E ancora: Piazza di Spagna, Piazza Navona, la Fontana di Trevi, e i Fori Imperiali.

Se non volete passare tutto il weekend in fila per i musei, potete optare per l'acquisto preventivo dei biglietti selezionando i luoghi di maggiore interesse.

7. Giardini di Ninfa, Lazio

A sud di Roma, invece, potete visitare i meravigliosi Giardini di Ninfa: ci troviamo nelle vicinanze di Sermoneta, nella cittadina di Ninfa, un antico borgo medievale che oggi è diventato uno dei giardini a cielo aperto più spettacolari d'Italia.

I giardini sono davvero affascinanti e soprattutto in primavera, con le fioriture, si accendono di una luce e un fascino totalmente diversi.

8. Napoli e Costiera Amalfitana

Scendiamo a Napoli per visitare il centro storico e soprattutto per assaggiare la vera pizza napoletana.

Dopo qualche giorno in città, spostiamoci verso la Costiera Amalfitana e godiamoci un tour on the road primaverile alla scoperta di Amalfi, Ravello, Sorrento e Positano.

9. Isole Eolie

Aprile è il mese perfetto per il primo bagno al mare, e quale miglior luogo se non le Isole Eolie?

Questo arcipelago, formato complessivamente da 7 isole, accoglie ogni anno circa 600.000 turisti che arrivano per fare escursioni, godersi il mare e fare snorkeling.

10. Matera e dintorni

Infine, torniamo nell'entroterra e godiamoci la visita a Matera, al città dei Sassi, nonché Patrimonio dell'Umanità dall'Unesco: questo sito consiste in un suggestivo intreccio di vicoli tortuosi e di grotte adibite ad abitazioni, di chiese rupestri e cunicoli sotterranei.

Interessante da vedere è anche l'area del Lago di San Giuliano, dove si possono ammirare circa 140 specie di uccelli.